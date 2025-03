Versbachtal geht in Front, der GSC läuft nach der Pause heiß

Marburg-Biedenkopf. Die SG Silberg/Eisenhausen bleibt im Aufstiegsrennen der Fußball-Kreisoberliga Nord ganz dick im Geschäft. Die Dietrich-Truppe gewann ihr Heimspiel gegen Schlusslicht Südkreis ganz souverän mit 4:1 und liegt nur noch zwei Punkte hinter dem in Roßdorf von der Spitze gestürzten TSV Michelbach. Der FC Türk Gücü Breidenbach entfernte sich mit einem 3:0-Heimsieg gegen den VfL Neustadt von der Abstiegszone, während der FSV Buchenau nach dem 2:4 beim Tabellenvierten TSV Amöneburg weiter hart am Rande der Abstiegsplätze wandelt. Immer prekärer wird die Lage für die SG Versbachtal. Der Tabellenvorletzte ging im Derby beim Gladenbacher SC zwar früh in Führung, danach aber noch mit 2:5 unter.