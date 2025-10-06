Verrücktes Unentschieden gegen den SC Türkgücü Ulm

Die ersten 20 Minuten verschliefen unsere Jungs komplett, so dass es folgerichtig 2:0 für die Gäste aus Einsingen stand. Das 1:0 durch Ajkunic resultierte aus einem Eckball, der nicht richtig geklärt wurde. Ajkunic zog aus 18 Metern ab, der Ball ging durch den voll besetzen 16er und landete abgefälscht im Tor. Danach musste Saric verletzt vom Feld - gute Besserung an dieser Stelle an unsre Nummer 10!

Am Sonntag empfingen wir bei schwierigen Bedingungen den Absteiger aus der Landesliga bei uns an der Donau.

Danach kam der SVO besser ins Spiel, das Kombinationsspiel funktionierte nun und die ersten Chancen wurden herausgespielt. Doch auch der SC Türkgücü blieb immer gefährlich im Konterspiel - Ajkunic scheiterte in zwei Aktionen an Lukic im 1gegen1.

In der 19. Minute dann das 2:0 nach einem Fehler im Aufbauspiel, Stanic nahm das Geschenk an und verwandelte eiskalt im 1gegen1.

Kurz vor der Halbzeit dann der Anschlusstreffer für den SVO durch Jasko Busatlic. Türkmen überspielte das Zentrum auf Jasko, der per Kopf auf Sapina ablegt, dieser vernascht den Innenenverteidiger und legt wieder quier auf Jasko, der ins leere Tor einschieben konnte.

Danach folgten dann leider unschöne Szenen, in Folge einer Rudelbildung mussten beide Kapitäne mit gelb-rot vom Platz und es ging mit 10 gegen 10 erstmal in die Halbzeit.

Doch der SVO kam wie die Feuerwehr aus der Kabine, erst ließ Jasko eine Großchance liegen, ehe er es zwei Minuten besser machte und seinen Doppelpack schnürte. Ivkovic mit dem Ball auf Grupp, der vom rechten Flügel ins Zentrum dribbelt und Jasko durch die Schnittstelle schickte. Der blieb cool und verwandelte zum 2:2 Ausgleich. Unsere Jungs blieben weiter am Drücker. Dann folgte die spielentscheidende Szene. Agit wurde im Strafraum gefoult, der Schiri pfiff, alle rechneten mit einem Elfmeter für die Heimmannschaft. Doch der Schiri entschied, zur Verwunderung aller auf dem Sportplatz, auf eine Schwalbe und gelb-rot für Agit. 9 gegen 10 also.

Dies nutzen die Gäste schnell aus und stellten auf 3:2 durch Malheiro. Doch auch davon ließen sich unsere Jungs nicht unterkriegen. In der 65. Minute konnte Kiki Kasalo einen Freistoß aus 20 Metern als Aufsetzer auf der Tor bringen, der Keeper ließ klatschen und Sapina war mit dem Kopf zur Stelle und erzielte den 3:3 Ausgleich.

Danach kämpfte und verteidigte unsere Mannschaft mit 9 Mann aufopferungsvoll. Türkgücü kam lediglich zu 2-3 Chancen noch, die sie nicht verwerten konnten und so endete dieses absolut verrückte Spiel mit 3:3 und einer Punkteteilung.

Damit bleibt der SVO immer noch ungeschlagen mit 16 Punkten auf Platz 5. Nächste Woche geht es dann zum Aufsteiger aus Hüttisheim.

Unsere zweite Mannschaft erwischte einen Sahnentag und fügte der Zweiten von Türkgücü (vor dem Spiel 18 Punkte und 28:0 Tore) eine heftige Klatsche zu. Unsere Zweite gewann mit 5:1 und konnte sich zurecht feiern lassen, Marin Ivkovic parierte in der zweiten Halbzeit ebenfalls noch einen Strafstoß der Gäste!