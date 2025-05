Verrücktes Spiel in Bissingheim, Rhenania Hamborn kann aufsteigen

Am Ende einer hochdramatischen Schlussphase trennten sich der ETuS Bissingheim und die SG Duisburg-Süd mit 4:4. Der 1. FC Hagenshof verschafft sich durch den 2:0-Sieg gegen den TuS Mündelheim II Luft im Abstiegskampf.

Am Sonntag könnte es schon so weit sein: Gewinnt der SV Rhenania Hamborn auswärts bei der DJK Vierlinden, könnte Platz eins schon rechnerisch zementiert werden. Zeitgleich braucht es aber auch Schützenhilfe des Lokalrivalen: Der MTV Union Hamborn dürfte beim SuS Wehofen maximal einen Zähler holen. Nachdem Genc Osman Duisburg II schon am vergangenen Spieltag personalbedingt die weiße Fahne hissen musste, zog der abgeschlagene Tabellenletzte vorzeitig die Reißleine und meldete sich vom Spielbetrieb ab.

In Gruppe 1 ist die Spvgg Meiderich 06/95 noch nicht nahe der Ziellinie, aber auf einem sehr guten Weg. Maximal acht Zähler braucht es aus den verbliebenen vier Partien, das aber auch nur, falls TuSpo Saarn mit perfekter Ausbeute im Saisonendspurt einfährt. Im Tabellenkeller leisten sich der SV Duissern und Viktoria Buchholz II ein Fernduell ums rettende Ufer.