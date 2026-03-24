Verrücktes Spiel – Erdweg belohnt sich für starke Leistung

Zwei Tore, zwei Assists. S. Can kurz vor dem 1:0. – Foto: Franzi B.

Auswärts beim SV Haimhausen entwickelte sich ein torreiches und phasenweise kurioses Spiel. Nach dem unglücklichen Remis in der Vorwoche wollte Erdweg wieder drei Punkte einfahren – und zeigte über weite Strecken eine dominante Leistung, musste aber bis zum Schluss zittern.

Das aggressive Pressing zahlte sich schließlich aus: Nach Ballgewinnen in der gegnerischen Hälfte traf zunächst Satuk Can (28.) zur verdienten Führung. Nur wenige Minuten später erhöhte Manuel Rumler (32.) auf 0:2 – zu diesem Zeitpunkt hatte Erdweg das Spiel klar im Griff.

Erdweg begann druckvoll und erspielte sich bereits früh zwei Hochkaräter, die zunächst ungenutzt blieben. Vor allem über die rechte Seite machte die SpVgg viel Druck und kam immer wieder gefährlich vors Tor.

Haimhausen eiskalt – Spiel kippt kurzzeitig

Doch mit dem ersten Torschuss kam Haimhausen zurück ins Spiel. Josef Kuffner (37.) erzielte den Anschlusstreffer zum 1:2. Erdweg antwortete direkt: Wieder war es Satuk Can (41.), der auf 1:3 stellte.

Doch die Gastgeber blieben bei ihrer Linie – wenige Aktionen, maximale Effizienz. Pascal Preller (43.) verkürzte noch vor der Pause auf 2:3.

Direkt nach Wiederanpfiff der nächste Schock

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, fiel bereits der Ausgleich: Michael Bednarek (47.) traf zum 3:3 – erneut mit einem der wenigen Abschlüsse der Hausherren.

Dabei ließ Erdweg auch im zweiten Durchgang mehrere hochkarätige Chancen liegen – insgesamt drei Großchancen hätten frühzeitig für klare Verhältnisse sorgen können.

Erdweg bleibt dran und entscheidet das Spiel

Trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs behielt Erdweg die Kontrolle und ließ sich nicht aus dem Konzept bringen. In der 71. Minute brachte Manuel Rumler die SpVgg erneut in Führung (3:4).

In der Schlussphase machte Erdweg schließlich alles klar: Korbinian Dierkes (90.) traf zum 3:5-Endstand und setzte damit den Schlusspunkt unter ein turbulentes Spiel.

Fazit

Ein außergewöhnliches Spiel mit einem fast schon verrückten Verlauf. Erdweg dominierte über weite Strecken und erspielte sich zahlreiche Chancen, während Haimhausen mit beeindruckender Effizienz dagegenhielt. Am Ende setzte sich die spielerische Qualität durch und Erdweg nimmt verdient drei Punkte mit.

Abschließend wünscht die SpVgg Erdweg dem verletzten Spieler des SV Haimhausen eine schnelle und vollständige Genesung.