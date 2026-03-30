Verrücktes Spiel – Alemannia Pfalzdorf meldet sich zurück

Alemannia Pfalzdorf hat am Sonntag wichtige Punkte im Abstiegskampf der Bezirksliga gesammelt. Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie behielt die Mannschaft im Heimspiel gegen den Tabellenachten Sportfreunde Lowick mit 4:3 (3:2) die Oberhand. 200 Zuschauer sahen ein beeindruckendes Comeback des Gastgebers, der anfangs bereits mit 0:2 zurückgelegen hatte. Die Alemannia führt jetzt punktgleich mit dem TuS Stenern (beide 27) die Abstiegszone an, der Rückstand auf den rettenden Rang 14 beträgt zwei Zähler.
Ein Fehler im Spielaufbau bescherte den Gästen den frühen Führungstreffer durch Fabian Brömmling (9.). Nach einer halben Stunde erhöhte Pierre Walber auf 2:0 (29.). Doch dann war plötzlich die Mannschaft von Trainer Raphael Erps am Drücker. Nick Helmus (32.) und Christian Emmers (39.) sorgten zunächst für den Ausgleich. Und damit nicht genug: Kurz darauf drehte Helmus das Spiel sogar komplett und traf zum 3:2 (40.). „Die Reaktion, die wir nach dem Rückstand gezeigt haben, war überragend“, sagte Raphael Erps.
In der Halbzeitpause schien der Pfalzdorfer Trainer die richtigen Worte gefunden zu haben, denn im zweiten Durchgang baute seine Mannschaft den Vorsprung noch aus. Luca Stratemann stellte in der 66. Minute auf 4:2.
Zwar verkürzten die Gäste wenig später noch einmal (69.), doch der Gastgeber gab den knappen Vorsprung nicht mehr aus der Hand. „Wir hatten in der zweiten Hälfte noch vier, fünf Möglichkeiten, um ein bisschen Ruhe reinzubringen, aber auch nach dem 3:4 haben wir den Gegner gut vom eigenen Tor ferngehalten. Ich bin froh, dass sich die Truppe endlich mal für ihre Leistung belohnt hat. Dieses verdiente Erfolgserlebnis kommt genau zum richtigen Zeitpunkt“, sagte Raphael Erps.