Verrücktes Spiel – Alemannia Pfalzdorf meldet sich zurück

Zwar verkürzten die Gäste wenig später noch einmal (69.), doch der Gastgeber gab den knappen Vorsprung nicht mehr aus der Hand. „Wir hatten in der zweiten Hälfte noch vier, fünf Möglichkeiten, um ein bisschen Ruhe reinzubringen, aber auch nach dem 3:4 haben wir den Gegner gut vom eigenen Tor ferngehalten. Ich bin froh, dass sich die Truppe endlich mal für ihre Leistung belohnt hat. Dieses verdiente Erfolgserlebnis kommt genau zum richtigen Zeitpunkt“, sagte Raphael Erps.