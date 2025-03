Verrücktes Schützenfest im Ampertal-Derby

In der Partie zwischen dem SVA Palzing und dem FCA Unterbruck fielen ganze zehn Tore. Allein acht davon im ersten Durchgang.

Verrückt, verrückter – Ampertal-Derby! Zehn Tore fielen am Freitagabend in der Kreisliga-Partie zwischen dem SVA Palzing und dem FCA Unterbruck, allein acht davon im ersten Durchgang. Am Ende jubelten beim 4:6 (4:4) die Gäste aus Unterbruck. Die haben als Tabellenführer damit nicht nur einen fulminanten Wiedereinstieg nach der langen Winterpause hingelegt und die eigene Position gefestigt, sondern den Palzingern im Kampf um den Aufstieg auch einen gehörigen Dämpfer verpasst.

Das Derby, das den Auftakt des Restprogramms nach der Winterpause darstellte, nahm nach einer guten Viertelstunde gehörig Fahrt auf. Und das Duell sollte für die 250 Zuschauer jeden Cent des Eintrittsgelds wert sein. Unterbruck spielte den ersten zielgerichteten Angriff. Am Ende stand Andreas Hohlenburger mit seiner ganzen Erfahrung goldrichtig und traf zum 0:1 (15.). Das war ein kleiner Schock für Palzing, von dem sich die Hausherren allerdings rasch erholten. Der FCA verteidigte recht fahrlässig – und schon hatte Andre Bauer egalisiert (19.).