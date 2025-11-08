Verrücktes Remis in Hof – Eltersdorf rückt Neumarkt auf die Pelle

Der Vorsprung von Bayernliga-Tabellenführer ASV Neumarkt auf den ärgsten Verfolger SC Eltersdorf schmilzt auf einen Punkt zusammen. Während die Quecken ihre Aufgabe in Stadeln erfolgreich lösten und 3:0 gewannen, mussten sich die Adler beim Oberpfalz-Duell gegen Fortuna Regensburg mit einem torlosen Remis zufriedengeben. Der Rangvierte FC Ingolstadt II fügte indes der SpVgg SV Weiden eine 0:3-Heimpleite zu. Im Abstiegskampf verpassten der SC Großschwarzenlohe (0:1 gegen Kornburg) und der FC Coburg (1:3 in Bamberg) wichtiges Punktegut. Der Würzburger FV stand in Hof kurz vor einer Überraschung, kassierte kurz vor Schluss in doppelter Unterzahl den Ausgleichstreffer. 1:1 lautete der Endstand. Die Stimmen.



Michael Riester (Trainer SpVgg SV Weiden): „Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft nicht unzufrieden. Wir waren sicherlich nicht drei Tore schlechter als Ingolstadt. Sie machten aus gefühlten drei Torschüssen drei Tore. Da zeigt sich auf der einen Seite schon die individuelle Klasse und bei uns am heutigen Tage einfach auch das fehlende Matchglück.“









Arber Morina (Trainer SV Fortuna Regensburg): „Ein leistungsgerechtes Unentschieden. Wir haben es nicht geschafft, aus den Möglichkeiten im Strafraum und im letzten Drittel entschlossen das Tor zu suchen und dann auch zu machen. Der Wille und die Entschlossenheit, den Ball über die Linie zu drücken, fehlt aktuell noch. Daran müssen wir arbeiten. Dafür stehen wir hinten mittlerweile gut. Es war kein klassisches 0:0-Spiel, hätte gut und gerne auch 2:2 oder 3:3 ausgehen können. Wir nehmen den Punkt auswärts mit.“







Einige Chancen, aber keine Tore gab's im Duell der beiden bisher besten Offensiven der Liga. – Foto: Florian Würthele









Thomas Popp (Sportlicher Leiter SpVgg Bayern Hof): „Ein hochintensives Spiel, das auch 5:5 hätte ausgehen können. Nach einer Viertelstunde mussten wir 2:0 führen. Und wenn es nach 50 Minuten 0:3 steht, brauchen wir uns auch nicht beschweren. Unterm Strich gerecht für beide, jeder ließ viele Chancen liegen. Wir sind mit dem Punkt zufrieden, können mit dem Punkt besser leben als der WFV.“



Christian Breunig (Trainer Würzburger FV): „Es war ein wahnsinnig intensives und kampfbetontes Spiel. Beide Mannschaften haben Vollgas gegeben. Torchancen gab es auf beiden Seiten. Nach einer Viertelstunde hätten wir 0:2 zurückliegen können, kamen dann besser ins Spiel und erzielten die Führung. Im Laufe der zweiten Halbzeit haben wir uns immer wieder Torchancen herausgearbeitet und hätten eigentlich nachlegen müssen. Mit zwei Mann weniger nach zwei bitteren gelbroten Karten, hat der Gegner sehr viel Druck gemacht und kurz vor Schluss das 1:1 erzielt. Ein gerechtes, aber für uns bitteres Unentschieden. In unserer Situation sind das zwei Punkte zu wenig. Trotzdem: Mannschaft und Fans haben alles reingehauen. Das war eine geile Atmosphäre.“









Bernd Eigner (Trainer SC Eltersdorf): „In Summe ein absolut verdienter Erfolg. Nach unserem zweiten Tor kam eine Phase, in der wir vor der Halbzeit zu passiv waren. In der zweiten Halbzeit haben wir es souverän runtergespielt und mit dem 3:0 den Deckel draufgemacht.“

















