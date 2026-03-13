Verrücktes Aufstiegsrennen in Franken, Abstiegskampf in Botenheim

---

Der FC Union Heilbronn geht als Zweiter in diesen Spieltag und hat am vergangenen Wochenende seine Ambitionen eindrucksvoll unterstrichen. Das 3:0 beim TSV Erlenbach war ein Sieg der Geduld und der Klarheit, entschieden durch Nebojsa Simikic, Luciano Gruosso und Salvatore Buttafuoco. Nun kommt mit den Sportfreunden Untergriesheim ein Gegner, der zuletzt 0:1 gegen Sportfreunde Lauffen verlor und mit 22 Punkten im Mittelfeld hängt, aber im Hinspiel schon gezeigt hat, wie unangenehm er sein kann. Damals gewann Untergriesheim 4:2 gegen Union Heilbronn, obwohl Nebojsa Simikic die Gäste früh in Führung gebracht hatte. Genau darin liegt die Spannung dieser Partie: Union jagt die Spitze, Untergriesheim trägt die Erinnerung an einen Überraschungssieg in sich. Für die Gastgeber ist es ein Spiel, in dem ein Ausrutscher im Aufstiegsrennen sofort sichtbar würde. ---

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr TSV Pfedelbach Pfedelbach Sportfreunde Lauffen Lauffen 15:00 live PUSH

Es ist eines dieser Duelle, in denen die Tabelle nach oben und die Nerven nach innen ziehen. TSV Pfedelbach hat mit dem 4:2 bei TG Böckingen ein kräftiges Signal gesetzt und sich mit 34 Punkten auf Rang vier geschoben. Sportfreunde Lauffen stehen nach dem 1:0 in Untergriesheim bei 31 Punkten und sind ebenfalls voll im Rennen um die oberen Plätze. Das Hinspiel endete 2:2. Sebastian Hack brachte Pfedelbach damals per Handelfmeter in Führung, Tobias Lösch erhöhte, ehe ein Eigentor von Jens Schmidgall und der späte Ausgleich durch Robin Prüller Lauffen noch einen Punkt retteten. Dieses Rückspiel trägt deshalb einen besonderen Reiz: Pfedelbach kommt mit der Wucht des Auswärtssiegs in Böckingen, Lauffen mit dem Wissen, dass man gegen diesen Gegner auch aus schwieriger Lage zurückkommen kann. ---

Für TG Böckingen ist dieses Heimspiel bereits ein kleiner Charaktertest. Die Mannschaft verlor zuletzt 2:4 gegen Pfedelbach und hat dadurch im Aufstiegsrennen Boden eingebüßt. Mit 35 Punkten ist noch immer alles möglich, aber der Druck ist spürbar. Nun kommt mit der SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim das Schlusslicht, das bei acht Punkten steht und zuletzt 1:3 gegen TSV Neuenstein verlor. Das Hinspiel aber war ein Schock aus Böckinger Sicht: Markelsheim/Elpersheim gewann 4:0, angetrieben von einem überragenden Hannes Braun, der dreimal traf, dazu kam ein Tor von Moritz Stodal. Genau deshalb ist diese Partie heikler, als es die Tabelle vermuten lässt. Böckingen braucht die Antwort, Markelsheim die Hoffnung. Und manchmal reicht im Keller schon diese Hoffnung, um ein Spiel unangenehm zu machen. ---

Der Tabellenführer reist zu einem Gegner, der sich mit dem 3:1 gegen Markelsheim/Elpersheim zuletzt etwas Luft verschafft hat. TSV Neuenstein steht nun bei 16 Punkten und weiß, dass jeder weitere Zähler im Kampf um den Klassenerhalt helfen kann. Aramäer Heilbronn gewann zuletzt 1:0 gegen SG Stetten/Kleingartach und verteidigte mit nun 38 Punkten die Spitze. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für Aramäer: 3:0, mit zwei Treffern von David Gotovac und einem Tor von Lennox Haas. Aramäer reist also mit dem Selbstverständnis des Spitzenreiters und mit der Erinnerung an ein deutliches Hinspielergebnis an. Neuenstein dagegen wird aus der eigenen jüngsten Erfolgserfahrung schöpfen und auf einen Abend hoffen, an dem die Kräfteverhältnisse kurz wanken. ---

SG Stetten/Kleingartach steckt mit 13 Punkten tief im Tabellenkeller und verlor zuletzt knapp 0:1 bei Aramäer Heilbronn. Diese Niederlage war schmerzhaft, weil sie eng war und dennoch ohne Ertrag blieb. Nun kommt der FSV Schwaigern, der zuletzt beim 5:1 gegen SG Sindringen/Ernsbach wieder seine ganze Offensivkraft zeigte und mit 33 Punkten auf Rang fünf steht. Das Hinspiel gewann Schwaigern 4:1, obwohl Stetten/Kleingartach früh durch Marcel Oechsner in Führung gegangen war. Danach drehten Johannes Ebner, Mika Weinhold, Nico Leihenseder und Maximilian Alban die Partie. Auch jetzt spricht viel für die Gäste, doch Stetten braucht Punkte mit einer Dringlichkeit, die jedes Heimspiel in einen Kraftakt verwandelt. ---

Hier treffen zwei Mannschaften aufeinander, die beide nicht frei sind von Sorgen. SG Sindringen/Ernsbach verlor zuletzt 1:5 in Schwaigern und steht mit 16 Punkten knapp vor den gefährlichsten Zonen. SGM Mulfingen/Hollenbach gewann am vergangenen Spieltag ein atemloses 5:4 gegen TSV Botenheim und hat nun 19 Punkte auf dem Konto. Das Hinspiel verlief aus Sicht von Mulfingen/Hollenbach bitter: 1:4, nach Toren von Lukas Endreß, Adrian Roth, Kevin Heupel und Markus Herkert für Sindringen/Ernsbach, während Mario Beez nur verkürzen konnte. Diese Partie lebt von der Frage, welche Wahrheit schwerer wiegt: das klare Hinspiel oder der jüngste Befreiungsschlag von Mulfingen/Hollenbach. ---

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr TSV Botenheim Botenheim SV Wachbach SV Wachbach 15:00 PUSH

Dieses Spiel trägt das Gewicht eines direkten Duells im unteren Mittelfeld. TSV Botenheim steht bei 21 Punkten, verlor zuletzt aber trotz vier eigener Treffer 4:5 bei Mulfingen/Hollenbach und geht mit offenen Wunden in diese Partie. SV Wachbach kommt aus einem 0:2 gegen FSV Friedrichshaller SV und steht bei 16 Punkten. Das Hinspiel war eine Demütigung für Botenheim: 0:5 in Wachbach. Jan Thomas, Fabian Schuler doppelt, Daniel Hellinger und Felix Gutsche trafen damals, obwohl Gutsche zuvor noch einen Foulelfmeter vergeben hatte. Botenheim hat also reichlich Stoff für Revanche, Wachbach das Wissen, dass dieses Duell schon einmal sehr klar in die eigene Richtung lief. Gerade solche Erinnerungen machen Kellerduelle gefährlich. ---