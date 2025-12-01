Verrücktes 6:6 in Waldhausen, Unterschneidheim vergibt zwei Elfer

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Ostwürttemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
SG Bettringen II – SV Hussenhofen 8:1
Bettringen legte einen furiosen Auftritt hin und überrollte Hussenhofen nahezu. Schon früh stellte Liridon Ukaj per Foulelfmeter in der 12. Minute die Weichen. Nur fünf Minuten später erhöhte Dzemal Jusic, und innerhalb weniger weiterer Minuten trafen Torben Marques da Silva (20.) und Ibrahim Yesilyurt (21.). Zwar konnte David Felske in der 38. Minute kurz Hoffnung für die Gäste aufblitzen lassen, doch Bettringen blieb auch nach der Pause gnadenlos: Fabian Witt (47.), erneut Liridon Ukaj (62.), Müslüm Cokkalender (66.) und nochmals Ibrahim Yesilyurt (70.) machten das Schützenfest perfekt. Die Schlussminute brachte noch zwei Platzverweise für Hussenhofen – erst Gelb-Rot für Christian Munz, dann Rot für Melih Cetinkaya wegen Notbremse. Ein glasklarer Heimsieg.
TSB Schwäbisch Gmünd – TSV Heubach 1:1
In einer ausgeglichenen Begegnung sah lange alles nach einem Auswärtssieg für Heubach aus. Ein unglückliches Eigentor von Christian Krieger direkt nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit brachte die Gäste in der 46. Minute in Führung. Schwäbisch Gmünd rannte an, biss sich aber immer wieder an der stabilen TSV-Abwehr die Zähne aus. Erst in der 90. Minute gelang Gian Piero Falcone der umjubelte Ausgleich – ein Remis mit später Dramatik.
TV Herlikofen – FC Spraitbach 1:1
Spraitbach fand früh besser in die Partie und ging bereits in der 10. Minute durch Jona Maletic in Führung. Herlikofen benötigte etwas, um in die Begegnung zu finden, wurde aber mit zunehmender Spielzeit stärker. In der 56. Minute belohnte Denis Croissant sein Team mit dem Ausgleich. Danach blieb die Partie offen, Chancen gab es auf beiden Seiten, doch am Ende blieb es beim 1:1.
TSV Waldhausen – TSV Großdeinbach 6:6
Ein vollkommen verrücktes Spektakel, das kaum Zeit zum Durchatmen bot. Großdeinbach schoss sich früh in einen Rausch: Tobi Wahl traf in der 5. und 21. Minute, dazu David Schüler (23.) und Elvan Beyer (40.). Waldhausen stemmte sich mehrfach zurück und verkürzte unter anderem durch Kenny Maurice Spengler (20., 67., 78.) sowie Florian Hausner (49.) und Nico Malagnini (56.). Doch Großdeinbach legte weiter nach – Dominic Melcher (54.) und ein Foulelfmeter von Elvan Beyer (66.). Als alles nach einem Auswärtssieg aussah, bekam Waldhausen in der Nachspielzeit einen Strafstoß. Dominic Wendel verwandelte in der 90.+3 Minute eiskalt zum 6:6-Endstand. Ein Spiel, das wohl keiner der Zuschauer so schnell vergisst.
TV Straßdorf – FC Schechingen 1:0
Es war ein hart umkämpftes Duell, das erst in der zweiten Halbzeit entschieden wurde. Straßdorf arbeitete beharrlich auf das Führungstor hin und wurde in der 52. Minute belohnt: Maxim Buchstab sorgte für den Treffer des Tages. Schechingen drückte in der Schlussphase noch einmal kräftig, doch Straßdorf verteidigte geschlossen und brachte die knappe Führung über die Zeit.
TSV Mutlangen – 1. FC Stern Mögglingen 2:4
Mögglingen erwischte einen starken Start und lag nach Toren von Ibrahim Cakmak (16.) und Tim Wiedmann (28.) früh komfortabel vorne. In der zweiten Halbzeit erhöhte erneut Ibrahim Cakmak (73.). Mutlangen bewies Moral: Sebastian Steinke (76.) und Elmas Patkovic (81.) verkürzten, doch ein verwandelter Foulelfmeter von Oliver Kuhn in der 83. Minute beendete die Hoffnungen der Gastgeber. Ein temporeiches Spiel mit einem Auswärtserfolg.
SGM Alfdorf/Hintersteinenberg – 1. FC Eschach 6:1
Die SGM dominierte von Beginn an. Daniel Richter traf früh in der 7. Minute, bevor Adrian Bauer in der 32. Minute überraschend für Eschach ausglich. Doch die Gastgeber reagierten prompt: Daniel Richter brachte sein Team in der 38. Minute wieder in Führung. Nach der Pause überrollte Alfdorf/Hintersteinenberg die Gäste: Marcel Weinhardt (49.), Daniel Richter per Foulelfmeter (69.), Tom-Noah Klink (78.) und Dominik Weinhardt (81.) sorgten für einen deutlichen Heimsieg.
SGM Lautern-Essingen – TV Heuchlingen 8:0
Die Gastgeber spielten sich in einen wahren Offensivrausch. Dominik Gebel eröffnete das Torfestival in der 5. Minute und legte in der 7. sowie 33. Minute nach. Kurz vor der Pause erhöhte Uwe Sonnleitner, der auch nach Wiederbeginn das Spiel prägte. Mit Toren in der 50., 57. und 60. Minute (darunter zwei Foulelfmeter) schnürte er einen Viererpack. Patrick Weber setzte in der 83. Minute den Schlusspunkt. Ein beeindruckender Auftritt der SGM, die den Gegner über 90 Minuten klar dominierte.
Kreisliga A2:
SV Kerkingen – FC Röhlingen 1:3
Röhlingen erwischte in Kerkingen einen Traumstart und setzte die Gastgeber früh unter Druck. Bereits in der 10. Minute brachte Simon Palm sein Team in Führung, nur fünf Minuten später legte er eiskalt zum 0:2 nach. Als Simon Junker in der 30. Minute auch noch das dritte Tor für die Gäste erzielte, sah Kerkingen schon früh wie der sichere Verlierer aus. Doch kurz vor der Pause schöpfte der SV nochmals etwas Hoffnung: Adrian Leib verwandelte in der 45. Minute einen Handelfmeter. Nach dem Seitenwechsel mühte sich Kerkingen, doch Röhlingen verteidigte souverän und brachte den Auswärtssieg über die Zeit.
TSG Abtsgmünd – FSV Zöbingen 2:4
Vor 90 Zuschauern lieferte Zöbingen eine starke erste Halbzeit ab: Gabriel Gruber traf in der 14. Minute zum 0:1, Simon Waizmann legte in der 36. Minute nach und Eugen Konetzky erhöhte kurz vor der Pause (44.) sogar auf 0:3. Abtsgmünd kam jedoch mit Kampfgeist zurück: Jonas Graule verkürzte in der 64. Minute, ehe eine Gelb-Rote Karte gegen Leon Honigmann (79.) die Gastgeber zusätzlich schwächte. Trotzdem gelang Nico Rahmig in der 81. Minute der Anschluss. Erst in der 88. Minute machte Gabriel Gruber mit seinem zweiten Treffer den Auswärtssieg perfekt. Ein temporeiches Spiel, in dem Zöbingen die entscheidenden Momente eiskalt nutzte.
SG Eigenzell-Ellenberg – FV Viktoria Wasseralfingen 1:2
150 Zuschauer sahen ein intensives, enges Duell. Wasseralfingen ging nach 26 Minuten durch Jonas Höcherl in Führung und verteidigte diese lange Zeit geschickt. In der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse: Erst erhöhte Cemal Krasniqi in der 90.+3 Minute zum 0:2, nur eine Minute später verkürzte Markus Zick für die Gastgeber. Eigenzell-Ellenberg warf alles nach vorne, doch der Ausgleich wollte nicht mehr fallen.
SV Pfahlheim – FC Ellwangen 2:0
Pfahlheim legte vor heimischem Publikum einen Blitzstart hin: Bereits in der 2. Minute traf Marius Veile zur Führung. Ellwangen schwächte sich kurz darauf selbst, als Julian Schubert in der 25. Minute die Rote Karte sah. Trotz Unterzahl hielten die Gäste lange dagegen, ehe Bruno Wohlfrom in der 84. Minute mit dem 2:0 alles klar machte. Ein Heimsieg, der schon früh die Richtung nahm.
SV Jagstzell – SGM Rindelbach/Neunheim 4:0
Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehte Jagstzell das Spiel im zweiten Durchgang mächtig auf. Antonio Saveski brachte die Hausherren kurz nach der Pause (47.) in Führung. In der Schlussphase brachen dann alle Dämme bei den Gästen: Timo Ziegler erhöhte in der 80. Minute, Philipp Wunder legte zwei Minuten später nach (82.) und erneut Timo Ziegler setzte in der 90.+2 Minute den Schlusspunkt. Eine extrem starke zweite Halbzeit des SVJ.
SC Unterschneidheim – TSV Adelmannsfelden 0:2
Unterschneidheim wird sich an dieses Spiel wohl noch lange ärgern. Schon in der Anfangsphase boten sich riesige Chancen: Mario Geiger vergab in der 18. Minute einen Foulelfmeter, nur vier Minuten später verschoss auch Lennart Schenk einen weiteren Strafstoß. Adelmannsfelden hingegen zeigte sich effizient: Robin Riek traf in der 35. Minute, Francesco Helwer erhöhte in der 67. Minute. Am Ende stand ein 0:2.
Sportfreunde Rosenberg – TSV Westhausen 0:1
Es war ein enges, kampfbetontes Spiel, in dem Rosenberg zwar viel investierte, aber vor dem Tor zu harmlos blieb. Westhausen machte es besser und nutzte eine seiner wenigen großen Chancen: Leon Benguric traf in der 71. Minute und bescherte den Gästen einen wichtigen Auswärtssieg.
SV Lauchheim – SGM Fachsenfeld/Dewangen 2:2
Vor 80 Zuschauern entwickelte sich ein packendes Spiel. Daniel Rembold brachte die Gäste in der 12. Minute in Führung, doch Lauchheim antwortete mit einem schönen Treffer von Malik Zubhadjier in der 30. Minute. Noch vor der Pause stellte Samuel Schwarzer in der 45.+3 Minute auf 1:2. Direkt nach Wiederanpfiff gelang Eric Schönherr der Ausgleich (49.). Die beste Gelegenheit zum Sieg vergab Lauchheim jedoch: Jona Maile scheiterte in der 63. Minute mit einem Foulelfmeter am starken Torwart Markus Gress. So blieb es bei einem gerechten, aber für Lauchheim leicht bitteren Unentschieden.
