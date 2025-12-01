Verrücktes 6:6 in Waldhausen, Unterschneidheim vergibt zwei Elfer

SG Bettringen II – SV Hussenhofen 8:1

Bettringen legte einen furiosen Auftritt hin und überrollte Hussenhofen nahezu. Schon früh stellte Liridon Ukaj per Foulelfmeter in der 12. Minute die Weichen. Nur fünf Minuten später erhöhte Dzemal Jusic, und innerhalb weniger weiterer Minuten trafen Torben Marques da Silva (20.) und Ibrahim Yesilyurt (21.). Zwar konnte David Felske in der 38. Minute kurz Hoffnung für die Gäste aufblitzen lassen, doch Bettringen blieb auch nach der Pause gnadenlos: Fabian Witt (47.), erneut Liridon Ukaj (62.), Müslüm Cokkalender (66.) und nochmals Ibrahim Yesilyurt (70.) machten das Schützenfest perfekt. Die Schlussminute brachte noch zwei Platzverweise für Hussenhofen – erst Gelb-Rot für Christian Munz, dann Rot für Melih Cetinkaya wegen Notbremse. Ein glasklarer Heimsieg.

TSB Schwäbisch Gmünd – TSV Heubach 1:1

In einer ausgeglichenen Begegnung sah lange alles nach einem Auswärtssieg für Heubach aus. Ein unglückliches Eigentor von Christian Krieger direkt nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit brachte die Gäste in der 46. Minute in Führung. Schwäbisch Gmünd rannte an, biss sich aber immer wieder an der stabilen TSV-Abwehr die Zähne aus. Erst in der 90. Minute gelang Gian Piero Falcone der umjubelte Ausgleich – ein Remis mit später Dramatik.

TV Herlikofen – FC Spraitbach 1:1

Spraitbach fand früh besser in die Partie und ging bereits in der 10. Minute durch Jona Maletic in Führung. Herlikofen benötigte etwas, um in die Begegnung zu finden, wurde aber mit zunehmender Spielzeit stärker. In der 56. Minute belohnte Denis Croissant sein Team mit dem Ausgleich. Danach blieb die Partie offen, Chancen gab es auf beiden Seiten, doch am Ende blieb es beim 1:1.

TSV Waldhausen – TSV Großdeinbach 6:6

Ein vollkommen verrücktes Spektakel, das kaum Zeit zum Durchatmen bot. Großdeinbach schoss sich früh in einen Rausch: Tobi Wahl traf in der 5. und 21. Minute, dazu David Schüler (23.) und Elvan Beyer (40.). Waldhausen stemmte sich mehrfach zurück und verkürzte unter anderem durch Kenny Maurice Spengler (20., 67., 78.) sowie Florian Hausner (49.) und Nico Malagnini (56.). Doch Großdeinbach legte weiter nach – Dominic Melcher (54.) und ein Foulelfmeter von Elvan Beyer (66.). Als alles nach einem Auswärtssieg aussah, bekam Waldhausen in der Nachspielzeit einen Strafstoß. Dominic Wendel verwandelte in der 90.+3 Minute eiskalt zum 6:6-Endstand. Ein Spiel, das wohl keiner der Zuschauer so schnell vergisst.

TV Straßdorf – FC Schechingen 1:0

Es war ein hart umkämpftes Duell, das erst in der zweiten Halbzeit entschieden wurde. Straßdorf arbeitete beharrlich auf das Führungstor hin und wurde in der 52. Minute belohnt: Maxim Buchstab sorgte für den Treffer des Tages. Schechingen drückte in der Schlussphase noch einmal kräftig, doch Straßdorf verteidigte geschlossen und brachte die knappe Führung über die Zeit.

TSV Mutlangen – 1. FC Stern Mögglingen 2:4

Mögglingen erwischte einen starken Start und lag nach Toren von Ibrahim Cakmak (16.) und Tim Wiedmann (28.) früh komfortabel vorne. In der zweiten Halbzeit erhöhte erneut Ibrahim Cakmak (73.). Mutlangen bewies Moral: Sebastian Steinke (76.) und Elmas Patkovic (81.) verkürzten, doch ein verwandelter Foulelfmeter von Oliver Kuhn in der 83. Minute beendete die Hoffnungen der Gastgeber. Ein temporeiches Spiel mit einem Auswärtserfolg.

SGM Alfdorf/Hintersteinenberg – 1. FC Eschach 6:1

Die SGM dominierte von Beginn an. Daniel Richter traf früh in der 7. Minute, bevor Adrian Bauer in der 32. Minute überraschend für Eschach ausglich. Doch die Gastgeber reagierten prompt: Daniel Richter brachte sein Team in der 38. Minute wieder in Führung. Nach der Pause überrollte Alfdorf/Hintersteinenberg die Gäste: Marcel Weinhardt (49.), Daniel Richter per Foulelfmeter (69.), Tom-Noah Klink (78.) und Dominik Weinhardt (81.) sorgten für einen deutlichen Heimsieg.

SGM Lautern-Essingen – TV Heuchlingen 8:0

Die Gastgeber spielten sich in einen wahren Offensivrausch. Dominik Gebel eröffnete das Torfestival in der 5. Minute und legte in der 7. sowie 33. Minute nach. Kurz vor der Pause erhöhte Uwe Sonnleitner, der auch nach Wiederbeginn das Spiel prägte. Mit Toren in der 50., 57. und 60. Minute (darunter zwei Foulelfmeter) schnürte er einen Viererpack. Patrick Weber setzte in der 83. Minute den Schlusspunkt. Ein beeindruckender Auftritt der SGM, die den Gegner über 90 Minuten klar dominierte.