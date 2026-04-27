Verrücktes 5:5 in Laub – PiPo steigt ab – Sportclub souverän

Der Freie TuS (rechts) ließ im Stadtduell mit Ziegetsdorf nichts anbrennen. – Foto: Felix Schmautz

Im Saison-Endspurt zeigen sowohl Spitzenreiter SC Regensburg als auch der fünf Punkte zurückliegende Verfolger FC Oberhinkofen keine Nerven. Beide gingen auch am 24. Spieltag als Sieger vom Platz. Dagegen hat sich der SV Burgweinting nach einer knappen Niederlage in Donaustauf endgültig aus dem Aufstiegskampf verabschiedet. Zudem ist der Abstieg des ATSV Pirkensee-Ponholz in die Kreisklasse jetzt auch rechnerisch besiegelt. Sicher in die Abstiegs-Relegation geht der FC Mintraching, der sich im Kellerduell mit dem FC Laub einen spektakulären 5:5-Schlagabtausch lieferte.



Der SV Donaustauf lieferte am Freitag einen harterkämpften Heimsieg vor 149 Zuschauern ab. Zu Gast war der SV Burgweinting, der trotz zahlreicher Chancen keinen Treffer in der Partie landen konnte. Der Siegestreffer fiel durch Kilian Seidl in der 58. Spielminute. Schiedsrichter: Tobias Lohneisen, Oliver Grundmann, Johannes Beck







Beim Freien TuS Regensburg durften die 60 Besuchern einen klaren Heimdreier gegen die SpVgg Ziegetsdorf miterleben. Bereits in der zehnten Spielminute brachte Moritz Bauer die Hausherren in Front, Thomas Maier legte in der 22. Minute nach und Moritz Bscheidl sorgte in der 41. Minute für den Halbzeitstand von 3:0. Die SpVgg konnte in der 84. Minute einen Anschlusstreffer durch Dennis Becker landen, dann hieß es Unterzahl für die Gäste, Amer Muratovic sah die Zeitstrafe (87.). Erneut versenkte Moritz Bscheidl kurz vor Schluss (88.), was den 4:1 Endstand am 24. Spieltag für den Freien TuS Regensburg brachte. Schiedsrichter: Stefan Lachner, Markus Schindler, Manfred Lachner







Der Tabellenführer lieferte am 24. Spieltag einen klaren Heimsieg vor 75 Fans gegen den TSV Wörth/Donau ab. Mit einem Elfmeter, dankend angenommen von Jannis Hufsky gingen dien Gastgeber in der 13. Minute in Führung, Alexander Alvarez Niebauer erhöhte in der 24. Minute und Lukas Brigl erzielte in der 45. Minute das 3:0. Eine weitere Chance verwertete Alexander Alvarez Niebauer in der 55. Minute und Jonas Fischer versenkte in der 66. Minute zum 5:0 für den SC. In der 71. Minute konnte Jakob Brau noch einen Anschlusstreffer für den TSV Wörth/Donau landen. Schiedsrichter: Atay Karabulut, Dominic Kohles, Sulyman Al-Sowaidi







Mit nur einer Bude sicherte sich der SV Obertraubling am Sonntag die Maximalausbeute. Zu Gast war der ATSV Pirkensee-Ponholz, der vor 67 Zuschauern keine Chance verwerten konnte. Den Siegestreffer landete Aaron Berg in der 47. Minute. Schiedsrichter: Erik Zimmermann, Christina Bollwein, Simon Ettl













Beim SV Harting gingen die Punkte vor 70 Schaulustigen an den TSV Kareth-Lappersdorf II. Bereits in der fünften Spielminute brachte Niklas Lamminger das 1:0 für die Gäste, Nick Ulschmid erhöhte in der 18. Minute für den TSV Ka-La II. Ein Elfmeter, dankend angenommen von Niklas Brei, verkürzte für den SV Harting, doch Nick Ulschmid legte in der 39. Minute zum 1:3 nach. Das vierte Tor für den TSV Ka-La II erzielte Simon Meier in der 77. Minute, kurz darauf konnte Sanvie Sodji (79.) noch auf 2:4 verkürzen, doch mehr Chancen wurden in der Partie nicht verwertet. Schiedsrichter: Dieter Haller, Christian Büchner, Endi Morina







Mit sieben Treffern holte sich der FC Oberhinkofen am vergangenen Sonntag den Dreier daheim. Vor Ort war die SG Walhalla Regensburg, die vor 80 Zuschauern keine Chancen verwerten konnte. Jakob Blank versenkte bereits in der sechsten Spielminute zum 1:0, Gerrit Gramalla erzielte in der 23. Minute das 2:0, Christoph Huber erhöhte in der 35. Minute und Maximilian Hendlmeier brachte es in der 43. Minute zum Halbzeitstand auf 4:0. In der zweiten Hälfte erhöhte Felix Groda in der 53. Minute und Gerrit Gramalla netzte zweimal in Folge für den FCO ein (61., 64.), was den klaren Heimdreier mit sich brachte. Schiedsrichter: Martin Birnbeck, Robert Rahm, Julian Beck







Ein torreiches Remis durften die 50 Besucher beim FC Laub gegen den FC Mintraching miterleben. Simon Schmits brachte die Hausherren in der neunten Spielminute in Front, Stefan Alber sorgte in der 16. Minute für Ausgleich. Erneut ging der FC Laub in der 20. Minute durch Marco Kronawitter in Führung, doch Gabriel Büchner glich in der 27. Minute aus. Nach 36 Minuten erzielte Jonas Wittmann das 3:2 für die Gastgeber und Marco Kronawitter erhöhte in der 50. Minute, dann verkürzte Marcel Biendl in der 51. Minute für den FC Mintraching. Das 5:3 für den FC Laub fiel durch Tobias Wolf in der 68. Minute, dann gab es eine Ampelkarte für die Gäste, Thomas Marchsreiter sah den gelb-roten Karton. Erneut verkürzte Marcel Biendl in der 83. Minute und netzte kurz vor Schluss zum Ausgleich ein (89.). Schiedsrichter: Markus Neumeyer, Thomas Ponath, Elias Mezler