Verrückter Trainertausch in der Fußball-Kreisliga

Das Trainerkarussell in der Kreisliga A Moers dreht sich weiter. Und dieses Mal wird’s besonders kurios. Der Büdericher SV hat einen neuen Coach gefunden. Faktisch haben zwei A-Liga-Teams die Trainer getauscht.
Was womöglich nach Chaos klingt, ist das Ergebnis intensiver Gespräche und eines bemerkenswerten Sonntagabends. Nach dem 5:2-Heimsieg des BSV gegen den GSV Moers II kam es zum entscheidenden Austausch und zum obligatorischen Handschlag. Am Montag machte der Klub den Wechsel offiziell: Frank Griesdorn übernimmt die Mannschaft ab Januar 2026.
„Letzte Woche kam der erste Kontakt vom Verein“, berichtet Griesdorn. Der BSV möchte sich frühzeitig neu aufstellen, weil der 61-Jährige aus terminlichen Gründen erst zur Rückserie voll einsteigen kann. „Wir nutzen die Zeit, um Kontakte zu knüpfen. Wenn wir können, sind wir da – am Mittwoch stellen wir uns vor. So schnell kann’s gehen.“
Der entscheidende Impuls kam dabei nicht nur aus der Vereinsführung, sondern aus der Mannschaft selbst. „Das Gespräch am Sonntag war innig und lang. Einige Spieler waren dabei. Wenn du diese Wertschätzung spürst, ist das extrem motivierend. Ich bin guter Dinge, dass das die richtige Entscheidung ist.“
Erst am 21. Oktober war Griesdorn beim SV Menzelen nach insgesamt achteinhalb Jahren zurückgetreten. Kurz darauf ging Dominik Seemann in Büderich denselben Schritt, heuerte mit Jesse Weißenfels als Co-Trainer wenige Tage später in Menzelen an. Nun also der nächste Wechsel. Ein verrückter Tausch, den es so im Fußball-Kreis Moers sicherlich lange nicht gegeben hat.
Für Griesdorn ist es nach Achterbahntagen ein „ein richtig guter Neuanfang. Nach den Jahren in Menzelen wollte ich wieder nach vorne schauen. Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe.“
Die Vision für die kommenden Jahre wurde frühzeitig klar definiert: „Der BSV will eine feste Größe in der Kreisliga A werden – und das tragen wir voll mit“, sagt Griesdorn. Nächstes Highlight: Der Verein arbeitet an einem Kunstrasenplatz, der frühestens im nächsten Jahr Realität werden könnte. „Ein großes Ziel für den Verein. Ich war sehr überrascht, wie groß der Breitensport im BSV aufgestellt ist.“ Auch persönlich schließt sich für Griesdorn ein Kreis: Als „Aschekind“ beim SV Ginderich als Coach groß geworden, kommt es somit zur „Rückkehr zu den Wurzeln“.
Bis Jahresende bleibt Sascha Ströter interimsweise als Spielertrainer im Amt. „Acht Spieler waren am Mittwoch dabei. Franks Name fiel direkt aus der Mannschaft. Dann haben wir Kontakt aufgenommen – und wir haben uns sofort verstanden. Gleiche Wellenlänge, gleiche Ziele“, schildert der Sportliche Leiter Rocco Steinert die schnelle Einigung.
Auch andere Kandidaten wurden geprüft – doch der Markt war eng. „Es hielt sich in Grenzen. Einige Trainer waren gebunden oder frühestens im Sommer frei. Wir wollten schnell eine Lösung und sind froh, dass wir sie so schnell gefunden haben." Mit an Bord ist im Übrigen ab dem neuen Jahr auch Griesdorns Lebensgefährtin Bärbel Schulz, die als Fitnesstrainerin und Betreuerin mit anpackt. „Wer sie kennt weiß, dass sie mehr machen wird als nur das“, betont Steinert. Für Griesdorn ist es eine wertvolle Unterstützung.