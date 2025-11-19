Verrückter Trainertausch in der Fußball-Kreisliga

Die Vision für die kommenden Jahre wurde frühzeitig klar definiert: „Der BSV will eine feste Größe in der Kreisliga A werden – und das tragen wir voll mit“, sagt Griesdorn. Nächstes Highlight: Der Verein arbeitet an einem Kunstrasenplatz, der frühestens im nächsten Jahr Realität werden könnte. „Ein großes Ziel für den Verein. Ich war sehr überrascht, wie groß der Breitensport im BSV aufgestellt ist.“ Auch persönlich schließt sich für Griesdorn ein Kreis: Als „Aschekind“ beim SV Ginderich als Coach groß geworden, kommt es somit zur „Rückkehr zu den Wurzeln“.

Bis Jahresende bleibt Sascha Ströter interimsweise als Spielertrainer im Amt. „Acht Spieler waren am Mittwoch dabei. Franks Name fiel direkt aus der Mannschaft. Dann haben wir Kontakt aufgenommen – und wir haben uns sofort verstanden. Gleiche Wellenlänge, gleiche Ziele“, schildert der Sportliche Leiter Rocco Steinert die schnelle Einigung.

Auch andere Kandidaten wurden geprüft – doch der Markt war eng. „Es hielt sich in Grenzen. Einige Trainer waren gebunden oder frühestens im Sommer frei. Wir wollten schnell eine Lösung und sind froh, dass wir sie so schnell gefunden haben." Mit an Bord ist im Übrigen ab dem neuen Jahr auch Griesdorns Lebensgefährtin Bärbel Schulz, die als Fitnesstrainerin und Betreuerin mit anpackt. „Wer sie kennt weiß, dass sie mehr machen wird als nur das“, betont Steinert. Für Griesdorn ist es eine wertvolle Unterstützung.