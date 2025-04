Verrückter Auf- und Abstiegskampf

Eine dicke Überraschung gab es in Ottendorf. Der Tabellenletzte hatte zuletzt am 4. Oktober 2024 ein Punktspiel gewonnen, damals 3:0 gegen Hagen II. "A/O war uns in allen Belangen überlegen, daher haben wir verdient verloren. Sie hatten einfach einen besseren Tag erwischt. Wir wundern uns ein wenig, dass diese Mannschaft auf dem letzten Platz steht", gab O/O-Trainer Fabian Hesse zu. Dabei ging sein Team früh in Führung. "Normalerweise fallen dann bei uns die Köpfe nach unten. Doch diesmal reagierten wir stark und gingen zu 100 % in die Zweikämpfe", sagte A/O-Teammanager Christoph Mattfeldt. Bis zur Pause drehten die Hausherren die Begegnung in ein 3:1 und zeigten das wahre Potential. A/O dominierte 80 Minuten lang und war die klar bessere Mannschaft gegen den gestürzten Tabellenzweiten. "Das gesamte Team opferte sich füreinander und lieferte eine starke Leistung ab", so Mattfeldt. Ob es noch für den Klassenerhalt reicht, werden die nächsten Spiele zeigen.