Verrückte Wende in Gebenbach – Weidener Nullnummer – Kötzting achtbar

Zwei völlig konträre Halbzeiten gab es im Testduell der DJK Gebenbach (rechts) gegen den FC Amberg. – Foto: Jonas Löffler

Die überregionalen Testspiele vom Freitagabend hatten es in sich! Es fielen Tore en masse. Einzig die SpVgg SV Weiden tanzte, wenn man so will, aus der Reihe. Der Bayernligist probte im Rahmen seines Trainingslagers im österreichischen Burgenland gegen den hiesigen SV Gols, und kam nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Umso spektakulärer machte es Weidens Ligakollege DJK Gebenbach. Die Elf von Trainer Dominic Rühl lag gegen den klassentieferen FC Amberg zur Halbzeit klar mit 0:3 hinten, um fortan aufs Gaspedal zu drücken und noch mit 5:3 zu gewinnen. Was für eine Kehrtwende!



Viele Tore fielen auch in Freudenberg, wo der heimische Kreisligist den ranghöheren FC Wernberg mit 5:3 niederrang, und am Schwarzhofener Kaplanacker, wo sich der SVS und der TB 03 Roding einen 3:3-Schlagabtausch lieferten. Ein achtbares 1:1 trotzte Landesligist 1. FC Bad Kötzting dem U19-Profinachwuchs des 1. FC Nürnberg ab. Sechsmal erfolgreich war die SpVgg Lam in Waldmünchen. Die überregionalen Tests im Überblick.