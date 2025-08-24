Verrückte Schlussminuten: Warnau holt historischen Verbandsliga-Dreier

Der SSV Havelwinkel Warnau hat sich am Sonntag in den Geschichtsbüchern des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) verewigt. Zum einen hat der Aufsteiger pünktlich zum 25. Vereinsgeburtstag seine Premiere in der höchsten Spielklasse des Landes gefeiert, zum anderen holte er dabei gleich drei Punkte. Mit 3:2 rangen die Warnauer daheim den Haldensleber SC nieder. Dabei sahen die 212 Zuschauer ein zerfahrenes, kampfbetontes Spiel - und verrückte Schlussminuten.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit hatten sich die Gäste aus der Börde angeschickt, zum Spielverderber zu werden. Der eingewechselte Kenneth Hebekerl brachte den HSC nur Sekunden nach seiner Hereinnahme in Front (75.). Was folgte war jedoch eine Schlussphase mit einer Reihe an Wendungen - und mit weiteren Joker-Toren.

Die jeweils eingewechselten Finn Knuth (82.) und Jeffrey Kniestedt (90.+3) hatten die Partie zugunsten der Hausherren gedreht. Dann bekam der Haldensleber SC in der Nachspielzeit noch einen Elfmeter zugesprochen - und Max Stadler verwandelte zum 2:2-Ausgleich (90.+6). Mit der vermeintlich letzten Aktion des Spiels jubelten dann aber doch die Gastgeber: Kniestedt traf mit einem direkt verwandelten Freistoß ins Glück und schoss den SSV Havelwinkel Warnau zum ersten Verbandsliga-Dreier seiner Vereinsgeschichte.

