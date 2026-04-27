Verrückte Punkteteilung

Am 23. Spieltag empfing die SG Wasser/Kollmarsreute den SC Holzhausen, der mit nur einem Punkt weniger auf dem Konto ein direkter Konkurrent im Tabellenmittelfeld war. Nach der unglücklichen Niederlage in Königschaffhausen wollte das Team von Manuel Gleichauf und Fabian Hodel zu Hause wieder in die Erfolgsspur finden. Leibold rückte hierbei für Brenn in die Startelf.

Es dauerte keine 60 Sekunden, als die Gäste schon die erste große Möglichkeit zur Führung hatten. Als sich der Ball im SG-Strafraum befand, gab es Abstimmungsprobleme zwischen Beck und Celik, wodurch Njenga das 0:1 auf dem Fuß hatte. Am Ende konnte Celik aber noch entscheidend stören. Kurz darauf sorgte der agile Stürmer von Holzhausen doch für die Führung. Karabiyik spielte einen starken Ball in die Lücke der Abwehr, Njenga nahm die Kugel auf und lupfte diese über den herauseilenden Beck (3.). Die Freude hielt nur kurz, da WaKo 3 Minuten später für den Ausgleich sorgte, als Winnewisser im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Herter trat an und versuchte es flach links. Mit etwas Glück rollte der Ball unter Holzer hindurch. In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit gutem Tempo von beiden Seiten. Es dauerte jedoch bis zur 33. Minute bis zur nächsten Großchance. Winnewisser wurde in die Tiefe geschickt, der ließ seinen Gegenspieler stehen und schloss aufs lange Eck ab, Holzer parierte den Versuch mit einem starken Reflex. Wenig später gab es wieder einen Strafstoß zu Gunsten der SG, als Winnewisser ein weiteres Mal im Sechzehner zu Fall kam. Seiboth versenkte sicher links. Die Zuschauer bekamen in dieser Phase ein ordentliches Spektakel geboten. Nachdem Aliu beinahe den Ausgleich für die Gäste erzielte, sorgte die SG im direkten Gegenzug für das 3:1, als Herter nach Zuspiel von Winnewisser den Treffer markierte. Mit diesem Ergebnis gingen die Teams in die Pause.