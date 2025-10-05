Verrückte Partie in Urdorf, Wiedikon rückt vor und Rümlang ohne Sieg

Wir schreiben den 4. Oktober 2025. Noch 88 Tage bis zum Jahresende. Mit der Fussballbrille betrachtet, feiern an diesem Tag aber auch der tschechische Ex-Profi Tomas Rosicky Geburtstag und der schwedische Topclub IFK Göteborg sein 121igstes Gründungsjahr.
Zudem wurde in der 2. Liga, Gruppe 1, die 7. Runde mit folgenden Resultaten gespielt: Urdorf und YF Juventus 2 trennen sich 3:3-Unentschieden, Rümlang verliert gegen Höngg 0:3, Wiedikon schlägt Wollishofen 2:1, Regensdorf und Adliswil spielen 1:1-Unentschieden und Wädenswil gewinnt gegen Unterstrass 2:1.
Aller guten Dinge sind Drei
Mit vier Niederlagen aus den letzten sechs Spielen liegt der FC Urdorf unter dem Strich auf dem vorletzten Tabellenplatz. Das hatte sich der Vorjahres-Vierte sicherlich anders vorgestellt. Zu Gast war YF Juventus 2, die zuletzt drei Partie in Folge nicht mehr bezwungen werden konnten. Ein Lichtblick für Urdorf dürfte die Auswärtsbilanz der Gäste sein, die nach wie vor auf den ersten Dreier in der Fremde warten.
Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Die Gäste gingen in der 12. Minute durch einen Treffer von Anik Sulejmani in Führung. Das Heimteam reagierte noch vor der Pause mit dem Ausgleich durch Leo Baumann. Direkt nach Wiederanpfiff gelang Mouhamed Sow Sow das 1:2 für YF. Doch auch auf diesen Rückstand wusste Urdorf zu reagieren und egalisierte die Partie nach einer Stunde durch Marco Schönbächler. Aller guten Dinge sind Drei und mit seinem zweiten persönlichen Treffer stellte Anik Sulejmani in der 67. Minute auf 2:3 für die Gäste. Was auf der einen Seite funktioniert, geht auch auf der anderen Seite. Urdorf glich zum dritten Mal in Folge aus. Zehn Minuten nach dem neuerlichen Rückstand, traf Raudy Manuel Moncion zum 3:3.
Die Anzeigetafel zeigte mit dem Schlusspfiff ein am Ende gerechtes 3:3-Unentschieden. YF baut seine Serie auf vier Spiele aus und hält den Anschluss an die Spitzenteams. Urdorf macht einen Zähler auf den Strich gut, bleibt aber Zweitletzter.
Der Leader meldet sich zurück und legt vor
Letzte Woche auf dem Juchhof erwischte es auch den FC Wädenswil. Erste Saison-Niederlage für den Tabellenführer. Gegen den FC Unterstrass, die knapp über den Abstiegsplätzen klassiert sind, wollte man eine neue Sieges-Serie starten. Doch aufgepasst auf die Stadtzürcher aus dem Kreis 6. Die bisherige Bilanz der Direktduelle verspricht Spannung und der FCU führt diese Wertung mit 3 Siegen, 1 Unentschieden und 1 Niederlage klar an.
Bei garstigen Wetter-Verhältnissen und schwierigem nassem Terrain mit starkem Wind vergingen 41. Minuten bis zum ersten Treffer. Siro Sacconi, mit seinem vierten Saisontor, brachte das Heimteam in Führung. Mit 1:0 ging es in die Kabinen.
In der 65. Minute baute der Leader seinen Vorsprung auf 2:0 aus. Aleksandar Pumpalovic traf mittels Penalty. Doch die Gäste kamen in der 78. Minute unverhofft zum Anschlusstreffer und machten die Schlussphase nochmals spannend. Praktisch mit dem ersten Schuss aufs Wädenswiler Tor traf Leonardo Cioldi zum 2:1.
Dabei blieb es allerdings, trotz Ausgleichs-Chancen für Unterstrass, bis zum Abpfiff. Mit dem fünften Saisonsieg setzt sich Wädenswil vorerst wieder alleine auf den Leaderthron und profitiert von Regendorfs Punktverlusten gegen Adliswil. Unterstrass kassiert in dieser Spielzeit Niederlage Nummer Drei und bleibt mindestens über Nacht auf der guten Seite des Strichs.
