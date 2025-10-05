Verrückte Partie in Urdorf, Wiedikon rückt vor und Rümlang ohne Sieg

Adliswil holt sich den Auswärts-Punkt in Regensdorf. – Foto: Christian Mathea

Wir schreiben den 4. Oktober 2025. Noch 88 Tage bis zum Jahresende. Mit der Fussballbrille betrachtet, feiern an diesem Tag aber auch der tschechische Ex-Profi Tomas Rosicky Geburtstag und der schwedische Topclub IFK Göteborg sein 121igstes Gründungsjahr.



Zudem wurde in der 2. Liga, Gruppe 1, die 7. Runde mit folgenden Resultaten gespielt: Urdorf und YF Juventus 2 trennen sich 3:3-Unentschieden, Rümlang verliert gegen Höngg 0:3, Wiedikon schlägt Wollishofen 2:1, Regensdorf und Adliswil spielen 1:1-Unentschieden und Wädenswil gewinnt gegen Unterstrass 2:1.

Aller guten Dinge sind Drei

Mit vier Niederlagen aus den letzten sechs Spielen liegt der FC Urdorf unter dem Strich auf dem vorletzten Tabellenplatz. Das hatte sich der Vorjahres-Vierte sicherlich anders vorgestellt. Zu Gast war YF Juventus 2, die zuletzt drei Partie in Folge nicht mehr bezwungen werden konnten. Ein Lichtblick für Urdorf dürfte die Auswärtsbilanz der Gäste sein, die nach wie vor auf den ersten Dreier in der Fremde warten.



Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Die Gäste gingen in der 12. Minute durch einen Treffer von Anik Sulejmani in Führung. Das Heimteam reagierte noch vor der Pause mit dem Ausgleich durch Leo Baumann. Direkt nach Wiederanpfiff gelang Mouhamed Sow Sow das 1:2 für YF. Doch auch auf diesen Rückstand wusste Urdorf zu reagieren und egalisierte die Partie nach einer Stunde durch Marco Schönbächler. Aller guten Dinge sind Drei und mit seinem zweiten persönlichen Treffer stellte Anik Sulejmani in der 67. Minute auf 2:3 für die Gäste. Was auf der einen Seite funktioniert, geht auch auf der anderen Seite. Urdorf glich zum dritten Mal in Folge aus. Zehn Minuten nach dem neuerlichen Rückstand, traf Raudy Manuel Moncion zum 3:3.



Die Anzeigetafel zeigte mit dem Schlusspfiff ein am Ende gerechtes 3:3-Unentschieden. YF baut seine Serie auf vier Spiele aus und hält den Anschluss an die Spitzenteams. Urdorf macht einen Zähler auf den Strich gut, bleibt aber Zweitletzter.





YF feiert die Führung gegen Urdorf. – Foto: YF Insta





Penalty verschossen und tabellarisch überholt worden

Penalty verschossen und tabellarisch überholt wordenAuf dem Heuried kam es zum Duell der Tabellennachbarn. Der FC Wollishofen mit zehn Punkten aus sechs Spielen auf dem fünften Zwischenrang. Knapp dahinter, mit neun Zählern und einer Partie weniger, die Gastgeber des FC Wiedikon Die Teams neutralisierten sich weitgehendst im Mittelfeld und liessen kaum Chancen zu. In der 35. Minute entwischte Chidi Speranza der Gäste-Hintermannschaft und schob sicher zur 1:0-Führung ein. Keine fünf Minuten später, gelang es auch Yannis Barrow , sich mit einem unwiderstehlichen Antritt entsprechenden Freiraum zu verschaffen und Wollishofens Torhüter Kilian Stölzle zwischen den Beinen zum 2:0 zu erwischen. Nik Meili traf noch vor der Pause zum Anschlusstreffer.Im zweiten Durchgang bot sich Patrick Hug nach einer guten Stunde die grosse Chance die Partie auszugleichen. Die Gäste bekamen einen Handpenalty zugesprochen, doch der FCW-Mittelfeldspieler verschoss und verpasste das 2:2. Das Heimteam brachte den knappen Vorsprung über die Zeit und sicherte sich Saisonsieg Nummer Vier. Damit tauschen die Tabellennachbarn vorerst die Plätze.

Wiedikon blieb auch im Spiel gegen Wollishofen obenauf und gewinnt 2:1. – Foto: Christian Mathea





Der Statistik zum Trotz zur Premiere

Die Marschrichtung des



Am Ende resultierte ein klares 0:3. Höngg holt sich den ersten Auswärtssieg der Saison und Rümlang bleibt weiterhin ohne Sieg. Während der FCH mit neun Punkten im breiten Mittelfeld platziert ist, ziert Aufsteiger Rümlang mit drei Zähler weiterhin das Tabellenende.



Serie ausgebaut - Punkte im Spitzenkampf liegengelassen

Seit bereits fünf Spielen in Folge ist der



Praktisch mit dem Anstoss legte der erste Herbststurm der Saison los und sorgte für ungemütliche Spielverhältnisse. Das Heimteam legte vor und holte sich in der Anfangsviertelstunde die Führung. Die Gäste hielten dagegen und konnten die Partie im Verlauf des Spiels ausgleichen. Am Ende trennten sich die Teams 1:1-Unentschieden.



Regensdorf baut zwar seine Ungeschlagenheits-Serie aus, verliert aber möglicherweise zwei Punkte im Kampf um die Tabellenführung. Adliswil macht einen Punkt auf Unterstrass und Höngg gut, verbleibt aber noch unter dem Strich.



Regensdorf baut seine Serie aus, holt aber nur einen Punkt im Heimspiel gegen Adliswil. – Foto: Christian Mathea





Der Leader meldet sich zurück und legt vor

Letzte Woche auf dem Juchhof erwischte es auch den FC Wädenswil. Erste Saison-Niederlage für den Tabellenführer. Gegen den FC Unterstrass, die knapp über den Abstiegsplätzen klassiert sind, wollte man eine neue Sieges-Serie starten. Doch aufgepasst auf die Stadtzürcher aus dem Kreis 6. Die bisherige Bilanz der Direktduelle verspricht Spannung und der FCU führt diese Wertung mit 3 Siegen, 1 Unentschieden und 1 Niederlage klar an.



Bei garstigen Wetter-Verhältnissen und schwierigem nassem Terrain mit starkem Wind vergingen 41. Minuten bis zum ersten Treffer. Siro Sacconi, mit seinem vierten Saisontor, brachte das Heimteam in Führung. Mit 1:0 ging es in die Kabinen.



In der 65. Minute baute der Leader seinen Vorsprung auf 2:0 aus. Aleksandar Pumpalovic traf mittels Penalty. Doch die Gäste kamen in der 78. Minute unverhofft zum Anschlusstreffer und machten die Schlussphase nochmals spannend. Praktisch mit dem ersten Schuss aufs Wädenswiler Tor traf Leonardo Cioldi zum 2:1.



Dabei blieb es allerdings, trotz Ausgleichs-Chancen für Unterstrass, bis zum Abpfiff. Mit dem fünften Saisonsieg setzt sich Wädenswil vorerst wieder alleine auf den Leaderthron und profitiert von Regendorfs Punktverlusten gegen Adliswil. Unterstrass kassiert in dieser Spielzeit Niederlage Nummer Drei und bleibt mindestens über Nacht auf der guten Seite des Strichs.





Wädenswil legt vor - der Leader gewinnt gegen Unterstrass. – Foto: Roger Egger

Aleksandar Pumpalovic mit dem 2:0 per Penalty für Wädenswil. – Foto: Roger Egger