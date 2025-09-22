Verrückte OWL-Landesliga: Vier Teams punktgleich an der Spitze

Nun ist auch in der Landesliga Staffel 1 das letzte Team nicht mehr ohne Niederlage. Nach saisonübergreifend acht Spielen ging Tabellenführer RW Kirchlengern erstmals wieder leer aus. Beim Post TSV Detmold (1:2) büßte RWK nicht nur seine Serie ein, sondern auch die Tabellenführung, die nur aufgrund der leicht treffsichereren Offensive nun der SV Heide Paderborn inne hat, der beim SV Avenwedde in Überzahl gar keine Probleme hatte (3:0). Bei Heide feierte Ex-SCP-Profi Christian Strohdiek seine Torpremiere zum 1:0-Führungstreffer.
Die Niederlage von Kirchlengern in Detmold führt nach sieben Spieltagen nun auch zur kuriosen Tabellensituation, dass vier Team punktgleich von der Spitze grüßen. Denn auch der FC Bad Oeynhausen, der die SF DJK Mastbruch mit 4:0 überrollte, und Aufsteiger VfB Schloß Holte, der den Delbrücker SC mit 2:0 in die Knie zwang, stehen aktuell bei 14 Punkten. Zu der Spitzengruppe könnte sich bald auch Titelkandidat SC Herford gesellen, der holprig in die Spielzeit gestartet war, nun aber mit dem 4:1-Auswärtssieg beim BV Bad Lippspringe den dritten Pflichtspielsieg in Folge einfuhr und bei elf Zählern steht.
Im Tabellenkeller konnte der FC Nieheim den ersehnten Brustlöser feiern. In einem unterhaltsamen Spiel gegen den Hövelhofer SV trotzte der Westfalenligaabsteiger der über 50-minütigen Unterzahl und schoss eine zwischenzeitliche 4:1-Führung heraus. In der Schlussphase ließ Nieheim den HSV noch einmal herankommen, der auf 4:3 verkürzte. Letztlich blieben die drei Punkte erstmals in der Saison auf der Habenseite der Nieheimer, sodass nur noch der FC Lübbecke auf seinen ersten Saisonsieg warten muss. Lübbecke war am Sonntag nicht im Einsatz, das Spiel beim TuS Dornberg wird am Dienstag (23. September) nachgeholt.
Wichtige drei Punkte fuhr last but not least der TuS Lohe ein, der gegen den SVKT 07 Minden einen mehr als überzeugenden 4:1-Heimsieg einfuhr und somit einen großen Sprung in der Tabelle von Platz 14 auf Platz neun verzeichnen konnte.
8. Spieltag
Sa., 27.09.25 17:15 Uhr SVKT 07 Minden - Delbrücker SC
So., 28.09.25 15:00 Uhr VfB Schloß Holte - SF DJK Mastbruch
So., 28.09.25 15:00 Uhr Hövelhofer SV - BV Bad Lippspringe
So., 28.09.25 15:00 Uhr SC Herford - TuS Dornberg
So., 28.09.25 15:00 Uhr FC Lübbecke - SV Avenwedde
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Heide Paderborn - TuS Lohe
So., 28.09.25 15:30 Uhr FC Bad Oeynhausen - Post TSV Detmold
So., 28.09.25 15:45 Uhr RW Kirchlengern - FC Nieheim
BV Bad Lippspringe – SC Herford 1:4
BV Bad Lippspringe: Julian Gabriel, Jan-Steven Erisa, Paul Nitsch, Anton Günter (75. Dilberin Leandro Tuncel), Jan Schlenger, Sebastian Woitzyk, Markus Witmann, Adebola Adejoju (83. David Bollmann), Noel Hirschberg (67. Mohamed Lamine Soumah), Davide Ayena (67. Can Burak Altun), Viktor Thomas (83. Noah Kitzmann) - Trainer: Sascha Heisener - Trainer: Oguzhan Karaca - Trainer: Mark Leinung - Trainer: Ingo Jennebach
SC Herford: Dafe Nana, Pascal Widdecke, Tufan Ucar (46. Danylo Tsehelniy), Emin Neskic, Artur Esko (76. Ronack Roy Derbas), Vitali Tichomirov, Ilias Illig (92. Tim Libor), Konstantinos Keissoglou (85. Julian Czaja), Markus Esko (70. Lennart Wehmhöner), Stepan Hobrei, Mikail Baytar - Trainer: Marcel-Amary Höcker - Trainer: Tim Daseking
Schiedsrichter: k. A. - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Markus Witmann (4.), 1:1 Markus Esko (10. Foulelfmeter), 1:2 Danylo Tsehelniy (58.), 1:3 Markus Esko (68.), 1:4 Ilias Illig (90.+1)
TuS Lohe – SVKT 07 Minden 4:1
TuS Lohe: Michael Joel Arnolds, Marvin Blöbaum, Lukas Brakmann, Timo Grewe (90. Laurenz Wölfing), Niklas Sewing, Jan Eckert, Maximilian Kaspar (61. Jan Marten Schmitz), Ricardo Squarra, Robin Leo Faulstich (74. Peywan Yüsün), Stefan Langemann (85. Noah Wolf), Adrian Mavretic - Trainer: Dejan Simonovic - Trainer: René Müller
SVKT 07 Minden: Dennis Mönig, Lennart Springer, Luca Christian Bruse, Anis Zouabi, Eric Beims (77. Ole Mattis Wöbking), Lasse Haakon Kellermeier (87. Lasse Wesemann), Yannik Niermann, Jason Remo Munker, Joel Jamil Rabenhorst, Malte Lüken, Timon Henry Bredemeier (87. Julian Harzmeier) - Trainer: Jens Meier
Schiedsrichter: Tobias Patzer - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Robin Leo Faulstich (2.), 2:0 Adrian Mavretic (41.), 3:0 Stefan Langemann (46.), 4:0 Stefan Langemann (56.), 4:1 Malte Lüken (75.)
SV Avenwedde – SV Heide Paderborn 0:3
SV Avenwedde: Piet Hanhörster, Igor Balov, Patrick Plucinski, Hannes Braun (62. Lukas Öksüz), Riek Jürgen Ehlers, Samuel Kanber (46. Niklas Kirchgessner), Turgay Dundar, Leard Hasani (80. Medin Cavcic), Tunay Mert Kutluhan, Muhammed Münib Gül (46. Chukwuka Junior Nwakamma), Nico Schürmann (75. Arlind Kamerolli) - Trainer: Edin Mujala - Trainer: Patrick Plucinski - Trainer: Miron Tadic
SV Heide Paderborn: Daryoush Hosseini, Scott Millard, Jon Jakobsmeyer (81. Aziz Shojaai), Mohamad Basel Kawakbi (87. Lukas Cramer), Aron Bracke, Christian Strohdiek, Gianluca Mazza (67. Darwin Lange), Emanuel Yanik (67. Frederik Ewe), Lucas Kleine-Hollenhorst, Ahmad Mubin Bakteari (63. Lukas Starbatty), Mike Franz - Trainer: Björn Schmidt
Schiedsrichter: Justus Rehermann - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Christian Strohdiek (10.), 0:2 Ahmad Mubin Bakteari (40.), 0:3 Mike Franz (73.)
Rot: Turgay Dundar (56./SV Avenwedde/Notbremse)
FC Nieheim – Hövelhofer SV 4:3
FC Nieheim: Daniel Eichmann, Marlon Pott, Alex Hopp, Matti Rohde, Dieudonne Chalier Ndongengaga Menie, Dirk Büsse, Marius Bockelkamp, Linus Herwing, Tobias Puhl (94. Lukas Stamm), Florent Berisha (83. Dennis Eichmann), Arian Berisha - Trainer: Jörg Böhme
Hövelhofer SV: Finn Ickler, Azad Dogan, Benard Imeri (67. Sebastian Laigle), Nick Schröder, Deniz Poyraz, Berat Turan (56. Simon Renneke), Kamil Can Sapli, Felix Lippold (67. Martin Gröcker), Julian Liemke, Tobias May (63. Lorik Berisha), Noah Arthur Melzer (77. Maxim Bairamov) - Trainer: Gerrit Zöller - Trainer: Thomas Bauer - Trainer: Lukas Wefelmeier - Trainer: Luca D'Angelo - Trainer: Noah Henneböhle
Schiedsrichter: Kevin Langenströer - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Julian Liemke (14.), 1:1 Tobias Puhl (18. Foulelfmeter), 2:1 Tobias Puhl (23.), 3:1 Benard Imeri (57. Eigentor), 4:1 Marius Bockelkamp (64.), 4:2 Deniz Poyraz (73. Foulelfmeter), 4:3 Julian Liemke (90.)
Rot: Dieudonne Chalier Ndongengaga Menie (38./FC Nieheim/)
Post TSV Detmold – RW Kirchlengern 2:1
Post TSV Detmold: Tim Bukowski, Lennard Schröder, Philip Wichmann, Zalem Özmen, Thomas Stirz, Leon Hellmeier (89. Merlin Dalbke), Maximilian Reckendorf (71. Marvin Louis Wiebe), Johann Felker, Jakob Oborowski, Julian Jobstmeier (84. Marios Aliprasitis), Marius Seipt - Trainer: André Schröder - Trainer: Markus Rüschenpöhler
RW Kirchlengern: Yannick Hartmann, Dennis Quirin, Niklas Wüllner, Julian Marten, Sebastian Müller (80. Omar Khaled), Artem Panasenkov (86. Niklas Kerksiek), Julian Zähler, Altan Dincdemir (73. Jan-Luka Kollmeier), Levin Güzelel, Daniel Urban (65. Jarno Kassebaum), Lennard Wüllner - Trainer: Daniel Halfar - Trainer: Marcel Thelen
Schiedsrichter: Timur Işıkçılar (Bad Oeynhausen) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Marius Seipt (19.), 1:1 Lennard Wüllner (45.+2), 2:1 Leon Hellmeier (66.)
SF DJK Mastbruch – FC Bad Oeynhausen 0:4
SF DJK Mastbruch: Mika Schulmeister, Dennis Fortak, Tim Heggemann, Lars Bornefeld, Torben Hartmann, Frederik Witte (68. Robert Can), Sergio Taveira Pinto, Abdallah Alkader (46. Sven Kröger), Fynn Peters, Paul-Frederik Artelt (75. Jannik Schmidt), Julius Brinkmann - Trainer: Florian Menne - Trainer: Marco Schlobinski - Trainer: Patrick Dirichs
FC Bad Oeynhausen: Mirko Göhner, Timo Mühlmeier (55. Simon Kunz), Kevin Reimer, Felix Ostsieker, Robin Reimer (46. Kjell Elias Soll), Betim Sahitaj, Joscha Kachel, Selim Alexander Kürümüs, Kai Adrian (77. David Scheidel), Gerhard Kwarteng, Dominik Flaake (65. Philipp Derksen) - Trainer: Daniel Brink - Trainer: Philipp Topp - Trainer: Maximilian Gierasinski
Schiedsrichter: Darius Leander Grob - Zuschauer: 83
Tore: 0:1 Dominik Flaake (24.), 0:2 Gerhard Kwarteng (37.), 0:3 Gerhard Kwarteng (55.), 0:4 Kjell Elias Soll (57.)
VfB Schloß Holte – Delbrücker SC 2:0
VfB Schloß Holte: Connor Fitzgerald, Robin Hofmann, Robin Brummel, Henrik Gievert (79. Milo Friedrich), Kevin Klippenstein (88. Lars Pfeiffer), Maximilian Ulrich, Paul Friesen, Bastian Just, Manuel Giebel (83. Kevin Schubert), Julian Lakämper (92. Daniel Fröse), Leon Klippenstein (55. Sören Brandy) - Trainer: Kevin Kröger - Trainer: Kevin Viereck
Delbrücker SC: Marvin Meier, Tobias Henksmeier, Julian Düsterhus (74. Furkan Simsek), Lukas Mehn, Fabian Engelbrecht, Nils Kautschor, Hasan Dere, Tobias Heering (61. Leon Piere Acikel), Godslove Onyedikachi Anyanwu, Lukas Hartmann, Radu Nicolae Prepelita (76. Jeremy Franz) - Trainer: Detlev Dammeier - Trainer: Jeffrey Addai
Schiedsrichter: Justin Hegerding (Lemgo) - Zuschauer: 213
Tore: 1:0 Robin Brummel (57.), 2:0 Maximilian Ulrich (72.)