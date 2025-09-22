Verrückte OWL-Landesliga: Vier Teams punktgleich an der Spitze

Nun ist auch in der Landesliga Staffel 1 das letzte Team nicht mehr ohne Niederlage. Nach saisonübergreifend acht Spielen ging Tabellenführer RW Kirchlengern erstmals wieder leer aus. Beim Post TSV Detmold (1:2) büßte RWK nicht nur seine Serie ein, sondern auch die Tabellenführung, die nur aufgrund der leicht treffsichereren Offensive nun der SV Heide Paderborn inne hat, der beim SV Avenwedde in Überzahl gar keine Probleme hatte (3:0). Bei Heide feierte Ex-SCP-Profi Christian Strohdiek seine Torpremiere zum 1:0-Führungstreffer.

Die Niederlage von Kirchlengern in Detmold führt nach sieben Spieltagen nun auch zur kuriosen Tabellensituation, dass vier Team punktgleich von der Spitze grüßen. Denn auch der FC Bad Oeynhausen, der die SF DJK Mastbruch mit 4:0 überrollte, und Aufsteiger VfB Schloß Holte, der den Delbrücker SC mit 2:0 in die Knie zwang, stehen aktuell bei 14 Punkten. Zu der Spitzengruppe könnte sich bald auch Titelkandidat SC Herford gesellen, der holprig in die Spielzeit gestartet war, nun aber mit dem 4:1-Auswärtssieg beim BV Bad Lippspringe den dritten Pflichtspielsieg in Folge einfuhr und bei elf Zählern steht.

Im Tabellenkeller konnte der FC Nieheim den ersehnten Brustlöser feiern. In einem unterhaltsamen Spiel gegen den Hövelhofer SV trotzte der Westfalenligaabsteiger der über 50-minütigen Unterzahl und schoss eine zwischenzeitliche 4:1-Führung heraus. In der Schlussphase ließ Nieheim den HSV noch einmal herankommen, der auf 4:3 verkürzte. Letztlich blieben die drei Punkte erstmals in der Saison auf der Habenseite der Nieheimer, sodass nur noch der FC Lübbecke auf seinen ersten Saisonsieg warten muss. Lübbecke war am Sonntag nicht im Einsatz, das Spiel beim TuS Dornberg wird am Dienstag (23. September) nachgeholt.