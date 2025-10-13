Verrückte Nachspielzeit in Besseringen-Hilbringen

So war es Lallemand, der in der 18. Minute das 1:0 für die Gäste erzielte. Nach einem Diagonalball von Matyssek auf den langen Pfosten, steht Lallemand richtig und brachte den Ball im Tor unter. Friedrichweiler blieb weiter dran, eine schnelle Passfolge über Weingärtner, der in den Sechzehner dribbelt, dort auf Morbe querlegt, ging dem zweiten Tor der Mannschaft Trainer Janosch Scherer voran. Kurz vor der Pause passte die Friedrichweiler Abwehr bei einen Eckball nicht auf, so dass Zimmer am langen Pfosten stehend, auf 1:2 verkürzte. Aufgrund des guten Spiels der Gäste war die Pausenführung durchaus verdient.

Zwei Treffer in der Nachspielzeit bringen dem SV Friedrichweiler den Sieg bei den Eulen SG Besseringen-Hilbringen – SV Friedrichweiler 2:4 (1:2). Mit einer Großchance für Dostert zeigten die Gastgeber in der zweiten Minute, dass sie gewillt waren, Punkte gegen den Abstieg einzufahren. Doch mit zunehmender Spieldauer kamen die Gäste aus dem Warndt immer besser ins Spiel und übernahmen die Kontrolle.

Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer ein anderes Spiel: SG-Trainer Mathias Tritz schien in der Kabine die richtigen Worte gefunden zu haben, um seinem Team neuen Mut zu geben. Die SG war nun obenauf und stürmte mit Macht auf den Ausgleich. Doch der ließ lange auf sich warten. „Wir haben da mehrfach um den Ausgleich gebettelt. Dass der dann so spät fiel, war mehr als glücklich für uns. Normal hätte es schon früher scheppern müssen“, meinte Felix Schmidt vom SV Friedrichweiler. So kam der Gastgeber erst in der 90. Minute zum 2:2. Nach einem Eckball stand erneut Zimmer richtig und schob den Ball über die Linie.

Kurios verlief dann die Nachspielzeit. Die begann für den Gastgeber mit einem Riesen-Fauxpas: Torwart Wagner wollte den Ball über den anlaufenden Hartmann chippen, doch das ging schief, der Ball landete beim Friedrichweiler Spieler, der den Ball zum 3:2 für sein Team über die Linie schoss. Es kam noch schlimmer für den Gastgeber: In der letzten Minute der achtminütigen Nachspielzeit, machte Roth mit dem vierten Treffer für Friedrichweiler alles klar. Durch die Niederlage bleibt Besseringen-Hilbringen im Tabellenkeller hängen, während Friedrichweiler seinen Mittelfeldplatz festigt. „Wenn man sich die verrrückte Nachspielzeit ansieht, war das sicherlich glücklich für uns heute. Doch vor der Pause haben wir ein gutes Spiel gemacht, so dass ich sage, dass der Sieg für uns verdient ist“, meinte Schmidt.