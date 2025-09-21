Verrückte Liga - Top 5 ohne Sieg - Keller-Trio gewinnt

Die Partien des 7. Spieltags im Überblick:
SC Peckeloh – RW Maaslingen 1:1
SC Peckeloh: Giuliano Rodehutskors, Gerrit Weinreich, Vincent Hall, Tom Haßheider, Anes Dautovic, Erik Alexander Mannek, Andi Mehmeti, Maximilian Helf, Harun Kizilboga (75. Kelvin Klein), Dimitrios Nemtsis (41. Ekin Zan), Nikolas Korniyenko - Trainer: Vittorio Lombardi
RW Maaslingen: Joshua Jonas Wehking, Lukas Franzmeier, Kilian Tschöpe, Jan-Christoph Stühmeier (54. Elms Jeroen Bornemann), Marcel Hofrath, Bastian Schreiber, Jan-Malte Schwier, Kadir Yildirim (84. Connor Wlotzka), Joel Waterbär (81. Nico Putrino), Berkan Ersoy (75. Jesper Fuchs), Burak Mete Cosar (88. Noah Wesemann) - Trainer: Sergej Bartel
Schiedsrichter: René Gimmler (Scharmede) - Zuschauer: 254
Tore: 0:1 Jan-Malte Schwier (39.), 1:1 Nikolas Korniyenko (56.)
SV Westfalia Soest – FC Kaunitz 1:2
SV Westfalia Soest: Benjamin Aust, Joshua Becker, Steffen Topp, Maurice Buckesfeld, Nils Topp (58. Emre Coskun), Arne Krick (85. Kevin Mehlhorn), Lukas Brenk, Marlon Hellmann (78. Mohammed El Gourari), Felipe Patricio Tobar Cabello (58. Niklas Senk), Gianluca Greco (73. Tom Teipel), Gianni-Alessandro Jácome-Fontana - Trainer: Dustin Hamel
FC Kaunitz: Alexander Leier, Fabian Bürmann, Fynn Blomberg, Maurice Cord-Brüning, Rodrigo Nunes Romano, Besir Bikliqi (70. Oliver Bollwicht), Tom Stickling (85. Maik Bakin), Leon Schmidt, Lennart Brink (85. Dennis Martens), Norick Epke (70. Daniel Nadig), Gian Manuel Pieper (63. Pascal Hanna) - Trainer: Levent Cayiroglu
Schiedsrichter: Lucas Krämer (Bad Oeynhausen) - Zuschauer: 105
Tore: 1:0 Niklas Senk (81.), 1:1 Daniel Nadig (89.), 1:2 Dennis Martens (90.+3)
SV Rödinghausen II – Borussia Emsdetten 1:0
SV Rödinghausen II: Hannes Kramp, Hendrik Rübartsch, Tim Brinkjost, Roman-Stevan Jankowski, Lennox Afolabi (80. Alessio Zschieschang), Fynn Hagen Rausch-Bönki (84. Julian Philipp Frommann), Damian Bittner, Noah-Henry Köse, Arvin Moulai, Samih Uslu (63. Tim Schmid), Niklas Burlage (92. Harun Köse) - Trainer: Lennard Warweg
Borussia Emsdetten: Luca Dömer, Hendrik Ohde, Mattes Langelage, Vincent Schulte, Mats Hagel (83. Arne Wolf Heinrich Bernhard Moselage), Julian Dirks, Attila Szabo, Julius Hölscher (89. Oliver Deniz Milek), Samir Haxha (73. Tom Bovenschulte), Markus Weidel (67. Henrik Laumann), Avni Kürsat Özmen - Trainer: Marc Wiethölter
Schiedsrichter: Jan Ole Krüger - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Damian Bittner (80. Foulelfmeter)
VfL Theesen – SuS Neuenkirchen 2:1
VfL Theesen: Luis Weber, Tom Fuhrmann, Ibrahim Sori-Kaba, Eric Jesper Darlath (55. Timon Luca Siebert), Timur Rieger, Alessio Giorgio, Riad Bentria, Iven Sielemann (62. Soufian Kaba), Jannik Tödtmann, Mattis Beckmann (74. Serge Armand Bakinde), Taha Ajdar Moulla (69. Dominik Sander) - Trainer: Laurens Flocke - Trainer: Engin Acar - Trainer: Timo Niermann
SuS Neuenkirchen: Marvin Wiesmann, Fynn Michael Onken, Mehmet Kaya, Jan Wiegers, Marco Diekmann, Leon Varelmann (83. Mika Termühlen), Luca Bültel, Matthis Meiring (60. Fin Menzel), Joshua Roß, Marvin Egbers, Lennart Theismann (60. Noah Scheipers) - Trainer: Alexander Zerche
Schiedsrichter: Hüseyin Sahin - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Luca Bültel (39.), 1:1 Jannik Tödtmann (90.), 2:1 Jannik Tödtmann (90.+2)
Preußen Espelkamp – Grün-Weiß Nottuln 1:1
Preußen Espelkamp: Nik Jonas Deubel, Rene Freimuth, Dennis Schmidt, Maik Stoll, Philip Wölfing (86. Horly Ngouba Moudouhy), Ben Klostermann, Semir Ucar, Tristan Zopf, Rojhat Agackiran (88. Benjamin Mesic), Crispin Beyse (77. Lennon Blaha), Hasan Köse (70. Olivier Marohn) - Trainer: Christian Franz-Pohlmann
Grün-Weiß Nottuln: Julian Jaworek, Fabian Kemper, Justus Große-Westermann (19. Max Meßing), Justus Rehers, Valentyn Yarokha, Noah Hörsting (81. Thorin Louis Graßnick), Richard Joaquim, Lukas Cofalik (92. Jonas Düpmann), Jakob Metze (66. Noah-Jacob Afiemo), Lukas Höing (77. Phil Thier), Marc Perick - Trainer: Darius Schwering
Schiedsrichter: Benno Verhaag (Rheda-Wiedenbrück) - Zuschauer: 73
Tore: 0:1 Lukas Höing (3.), 1:1 Dennis Schmidt (29.)
FSC Rheda – FC Nordkirchen 1:3
FSC Rheda: Laurin Wiedemann, Niklas von Mutius, Justus Kappel-Sudbrock, Nico Wennier (62. Corvin Meyer), Engin Güney (76. Lukas Acar), Marcel Lücke (86. Lutz Hanewinkel), Matteo Ellefred (62. Nils Müller), Nemanja Milic (74. Eugen Dreichel), Martin Aciz, Luis Sievers, Christoph Linnemann - Trainer: Christopher Hankemeier
FC Nordkirchen: Philipp Sandhowe, Noel Lahr, Lukas Bregenhorn, Linus Hensler (83. Luca Pascal Dombrowski), Luca-Hermann Gennermann, Luis Schäfer (81. Lars Wannigmann), Benedikt Övermann (46. Simon Mors), Con Helmer Thomas Lappen (76. Dominik Dupke), Robin Schwick (55. Jaime Carlos Borm), Robin Cordes, Antonio Abazi - Trainer: Mario Plechaty
Schiedsrichter: Maik Echelmeyer - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Martin Aciz (23.), 1:1 Noel Lahr (54.), 1:2 Luca-Hermann Gennermann (60. Foulelfmeter), 1:3 Noel Lahr (79.)
SV Mesum – SF Ostinghausen 1:2
SV Mesum: Hannes Schäperklaus, Tim Egbers (79. Tobias Göttlich), Rene Pöhlker, Christopher Strotmann, Mathis Vater (85. Jan Fislage), Philip Grewe, Kevin Ostendorf (90. Max Ostendorf), David Katerkamp, Adrian Knüver, Lars Jenders (74. Dominic Schmidt), Julin Muthulingam - Trainer: Pascal Wilmes
SF Ostinghausen: Marcel-Maik Brylka, Filip Pieprzka (69. Hannes Tyrell), Malte Wieling, Dennis Bauer (62. Elias Polaczy), Lars Tschorn, Lucas Meuter, Tom Franke (96. Jari Limbrock), Fabio Francesco la Mendola, Kai-Bastian Evers, Lars Schröder (82. Philipp Klaus), Luis Scheiermann (80. Marcel Meuter) - Trainer: Kai-Bastian Evers
Schiedsrichter: Andreas Braun - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Julin Muthulingam (43. Foulelfmeter), 1:1 Lars Schröder (48.), 1:2 Fabio Francesco la Mendola (63.)
Mi., 17.09.2025, 19:45 Uhr
Westfalia Kinderhaus – Eintracht Ahaus 1:2
Westfalia Kinderhaus: Nicolas Harksen, Phil Ebbe Möllers (42. Levent Taylan Öztürk), Florian Graberg, Jens Böckmann, Pedro Henrique de Souza Silva (42. Yannick Lachowicz), Nick Rensing, Henri Aaron Isert, Farid Abdvis Zadeh (79. Brolyn Ojiako), Luis Jan Haverland, Semih Daglar, Julian Trapp - Trainer: Philip Just - Trainer: Massih Wassey
Eintracht Ahaus: Rafael Romero Ponce, Timo Brillert, David Farwick, Janis Jan Noack (81. Jonathan Noack), Christian Rosing (90. Michel Wilkes), Lennart Varwick, Christopher Behrendt (93. Danylo Tamylovych), Jannes Brüning, Luca Ehler, Tarek El-Abdulah, Moritz Wagner (64. Jan Kröger) - Trainer: Frank Wegener
Schiedsrichter: Marlon Neumann - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Christopher Behrendt (12.), 0:2 Christopher Behrendt (33.), 1:2 Semih Daglar (90.+2 Foulelfmeter)