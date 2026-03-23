Verrückte Liga: 5 Punkte zwischen Platz 1 und 10!

Bettemburg gewann zuhause gegen Feulen – Foto: Stan Jahrmärker

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Was am Wochenende los war

Was ist das für eine Liga! In der Ehrenpromotion gab es „ausnahmsweise“ keinen Führungswechsel, dies trotz Niederlage von Leader Rümelingen beim Aufsteiger aus Beles, der sich trotz Platz 9 mit nur noch 3 Punkten Rückstand plötzlich im Aufstiegsrennen wiederfindet. Die USR hatte Glück, dass Ettelbrück (1:2 gegen Monnerich) und Feulen (0:2 in Bettemburg) ebenfalls verloren. Absteiger Bettemburg rückt damit auf Platz 2 vor. Mit einem 3:1-Heimsieg gegen Sorgenkind FC Koeppchen bestätigte Wiltz sein Auf und Ab der vergangenen Wochen mit einem Erfolg und einem Schroeder-Doppelpack. Durch ein sehr frühes Tor von Fettahi (6.‘) gewann Walferdingen das Derby mit 1:0 gegen Steinsel. Der einzige Torschütze profitierte davon, dass die Gäste den Ball nach einer Flanke von links nicht aus der Gefahrenzone bekamen.

Macedo: „eine umkämpfte Begegnung“

Walferdingens Kapitän Patrick Macedo zum Derby-Sieg: „In den ersten 25 Minuten waren wir gut im Spiel und machten in dieser Phase das 1:0. Gleich danach hätten wir das 2:0 schießen können, doch der Torwart hielt in dieser Situation sehr gut. In der Folge hatten wir das Spiel im Griff. Steinsel kam nicht zu einer einzigen richtigen Torchance.

Sie drückten zwar, doch ohne richtige Abschlüsse zu haben. Unser Torhüter hatte in der 1.Hälfte vielleicht einen Ball zu halten. Trotz des Drucks verwalteten wir das Spiel und hätten es in der 2.Halbzeit mit einem weiteren Treffer vielleicht früher entscheiden können. Es war eine umkämpfte Begegnung mit guten Zweikämpfen, die wir aber stets im Griff hatten.“

Eine verrückte 2.Halbzeit erlebten die knapp 200 Zuschauer in Mersch, wo Luxembourg City zu Besuch war. Die Gäste kamen besser rein, sahen eine Führung per Elfmeter aber nach rund einer halben Stunde egalisiert (1:1, 32.‘). Nach der Pause brachte Latic die Hausherren erstmals in Front (2:1, 54.‘), doch eine Ampelkarte gegen Pires (58.‘) und ein weiterer Elfmeter (2:2, 59.‘, Mendy) brachten die Gäste zurück, die durch drei Treffer zwischen der 74.‘ und 3.Minute der Nachspielzeit mit 5:2 gewannen. Daran änderte auch ein zwischenzeitlicher Platzverweis für Rayar nichts mehr (82.‘).

Berburg erledigte seine Pflichtaufgabe in Schifflingen, wo Trainer Ribeiro seinen Rücktritt zum Saisonende angekündigt hat. Der FC Berdenia hatte aber auch Glück, denn die Hausherren verschossen in der 1.Halbzeit einen Elfmeter, zudem mussten die Gäste beim Stand von 0:1 einen Platzverweis für Dyo Ngakole hinnehmen (63.‘). In Unterzahl gelang dann aber noch das entscheidende 0:2 (67.‘). Für eine Überraschung sorgte das abstiegsgefährdete Lorentzweiler, welches sich bei der Escher Fola mit 1:0 durchsetzen konnte und somit die Premiere von Arnaud Bordi gründlich vermieste. Das Tor des Tages gelang Borges Furtado in der 73.‘, als er in die Tiefe geschickt wurde und sich an der Grenze zum Abseits alleine zum entscheidenden Treffer davon machte.