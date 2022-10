Nach trüben Aussichten scheint die Sonne nach Bissen zurückzukehren – Foto: David Viaggi

Verrückte Ehrenpromotion? Verrückte Ehrenpromotion! Spitzenduo gewinnt +++ gleich fünf Aufstiegsaspiranten verlieren +++ erster Heimsieg für Medernach

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Schifflingen erledigte seine Pflichtaufgabe gegen Schlusslicht Schieren erfolgreich und rückt auch aufgrund zahlreicher Patzer der Konkurrenz auf den 3.Tabellenplatz vor. Marques nutzte eine viel zu kurze Abwehr der Gäste um mit einem fulminanten Dropkick ins lange Eck das 1-0 zu machen (19.‘). Rund eine Viertelstunde später legten die Hausherren nach: Schieren verlor den Ball im Mittelfeld, Soumah wurde steil geschickt und tunnelte den Gästekeeper zum 2-0 (34.‘). In der zweiten Halbzeit entschied Schieren das Spiel dann quasi selbst, als ein Gegenangriff von einem eigenen Innenverteidiger am geschlagenen Torwart vorbei ins eigene Tor beförderte (3-0, 76.‘).

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie In Weiler verlief zunächst alles erwartungsgemäß, als Mélisse im Anschluss an eine Ecke im Rückraum abzog und das Leder ins rechte, untere Eck nagelte (0-1, 30.‘). Unmittelbar nach Anpfiff der zweiten Hälfte dann der Ausgleich, dies ebenfalls nach einer Ecke. Nach einer Kopfballstafette drückte Rodrigues das Leder mit seinem Haupt über die Linie (1-1, 49.‘). Keine drei Minuten später war das Ergebnis auf den Kopf gestellt: ein schlechter Abschlag vom Gästetorwart landete bei Semedo Varela, der sich auf den Weg nach vorne machte und im Alleingang zum 2-1 traf (53.‘). Diese Vorsprung hatte lange Bestand, doch als die Yellow Boys bereits an den Sieg glaubten, unterlief ihnen nach einem schönen Mamer Spielzug heraus ein Eigentor (2-2, 90.‘+3). Doch die Hausherren zeigten Moral und nutzten die achtminütige Nachspielzeit doch noch zum Überraschungssieg. Lopes da Silva zirkelte einen Freistoß aus rund zwanzig Metern in den Winkel (3-2, 90.‘+7) und der jubel kannte keine Grenzen mehr!

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Bei Bissen läuft es endlich! Das 3-1 gegen Canach war gleichbedeutend mit dem dritten Spiel in Folge ohne Niederlage, dies bei sieben von neun möglichen Punkten. Entscheidenden Anteil am Heimerfolg hatte Mamadi Djalo, der mit einem strammen Schuss das 1-0 erzielte (18.‘) und zehn Minuten später bereits das 3-0 machen konnte (28.‘). In der Zwischenzeit hatte Oliveira mit einem Lob aus rund 25 Metern über den zu weit vor seinem Kasten postierten Gästetorwart das 2-0 gemacht (26.‘). Canach bäumte sich in der Schlussphase der ersten Halbzeit zwar noch einmal auf (3-1, Chula), zu mehr sollte es aber nicht langen. Aufgrund eines Gewitters begann die zweite Hälfte mit rund zehn Minuten Verspätung. Die Gäste hatten nach der Pause die einzige nennenswerte Großchance, da das Anschlusstor aber nicht gelang, blieb es schließlich beim Bisser Heimsieg.

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Im Spitzenspiel setzte sich Berburg durch zwei späte Tore in Steinsel durch und behauptet Tabellenplatz 1. Der FC Berdenia erzielte nach rund einer halben Stunde die Führung, als Camara seinen Stiefel in eine Flanke von rechts hielt und dem Ball so die entscheidende Wendung gab, um den Weg ins Tor zu finden (0-1, 32.‘). Die zweite Halbzeit war noch nicht alt, da unterschätzte die Gästeverteidigung eine Flanke von links, Cardoso Santos kam irgendwie mit dem Kopf dran und das Leder kullerte ins linke, untere Eck (1-1, 50.‘). In der Schlussphase stellte sich Steinsel dann hinten nicht sonderlich gut an, so dass Berburg den Ball über mehrere Stationen von rechts auf links verlagert bekam, wo der Long lauerte um die Gäste unbedrängt wieder in Führung zu bringen (1.2, 83.‘). Damit nicht genug, in der Nachspielzeit machte Makanda den Sack per verwandeltem Elfmeter zu (1-3, 90.‘+7). >> Tabelle >> Power Ranking >> Torschützen

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Eine Serie ging in Medernach am Sonntag zu Ende, nämlich die der Heimniederlagen des Gastgeber. Rümelingen, mit erstem einem Auswärtssieg und seit über einem Monat auf fremdem Platz ohne Punkt gerät dagegen nach de 0-2 am „bloen Eck“ sogar in Abstiegsnot – nicht gerade das, was man sich zu Saisonbeginn erhofft hatte. Die erste Halbzeit gestaltete sich relativ offen, doch es waren die Hausherren, die durch ein Dropkick-Tor von Mendes Tavares nach schöner Ablage von Houss in Führung gehen konnten (1-0, 33.‘). Wegen Nachtretens mussten die Gäste früh im zweiten Durchgang auf Bjelic verzichten, was die Aufgabe noch schwerer gestaltete. Auch in diesem Spielabschnitt blieb die Begegnung offen, ehe Schimei per Elfmeter den Deckel drauf machen (2-0, 83.‘) und Medernach seinen ersten Heimsieg der Saison feiern konnte.

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Ein verwandelter Elfmeter Mitte der erste Halbzeit brachte Aufsteiger Grevenmacher gegen das Topteam aus Bettemburg in Führung (1-0, 20.‘ Lahyani). Wenig später vergab Louadj in einer starken ersten Hälfte der Gastgeber zunächst das 2-0, als er an Esposito hängenblieb, doch quasi mit dem Halbzeitpfiff machte er es besser (2-0, 45.‘). Als Kurz kurz nach Wiederbeginn das 3-0 verpasste, wurde der CSG eiskalt ausgekontert und die Gäste waren durch ein Tor von Dauphin wieder im Spiel (2-1, 54.‘). Als die Partie zugunsten von Bettemburg zu kippen drohte, stellte Yagremongo Komelo mit dem zweiten Elfmeter für Grevenmacher den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her (3-1, 68.‘), ein Zusammenspiel der beiden Joker Coutin und Useldinger mündete in der Entscheidung durch den Letztgenannten (4-1, 88.‘) und einem verdienten Heimsieg.