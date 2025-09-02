Verrückte Aufholjagd im Neusser-Derby

Auf der Gegenseite ging Weißenberg-Trainer Dirk Schneider einigermaßen besorgt in die Pause. „Ich hatte im Gefühl, dass der Ausgleich noch fallen wird, da Uedesheim das Momentum mit in die Kabine genommen hat. Auch bei einer 3:0-Führung darf man eben kein bisschen nachlassen.“ Die Befürchtungen des Weißenberger Trainers wurden sogar noch übertroffen. Nach dem Ausgleich folgte der Führungstreffer für die Gastgeber. Aber das Derby hatte noch eine Wendung zu bieten. Denn auch der SV Uedesheim konnte den Vorsprung nicht über die Zeit retten.