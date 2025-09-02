Verrückte Aufholjagd im Neusser-Derby

Das war Werbung für den Fußball im Rhein-Kreis Neuss. Das Derby zwischen dem SV Uedesheim und der SVG Weißenberg hatte neben zahlreichen Toren einen großen Spannungsbogen zu bieten. Erst gab die SVG eine 3:0-Führung aus der Hand, dann rettete sie kurz vor Schluss doch noch einen Punkt.
Der Gastgeber aus Uedesheim musste beim einzigen Neusser-Stadtderby der Bezirksliga auf ihren Trainer Oliver Seibert verzichten, der in seinem Job als Spielerberater in England Casper Janders Transfer vom 1. FC Nürnberg zum Southampton F.C. in trockene Tücher brachte. Die Vertretung übernahm Christos Pappas, der in dieser Saison als spielender Coach den Trainerstab erweitert, da auch Co-Trainer Ignacio Guiterrez aus beruflichen Gründen nicht an der Seitenlinie stehen konnte.
Ohne den Cheftrainer schien der Schuss nach hinten loszugehen. Nach einer halben Stunde lag die SVG Weißenberg bereits mit 3:0 vorne. Die Partie wurde jedoch noch vor der Halbzeitpause spannend, als der SVÜ auf in der Nachspielzeit auf 2:3 verkürzte. „Diese schnelle Reaktion war goldwert. Wenn wir mit einem 0:3 in die Kabine gegangen wären, hätten wir das Spiel höchstwahrscheinlich nicht mehr drehen können“, sagt Uedesheims Teammanager Timm Oppermann.
Auf der Gegenseite ging Weißenberg-Trainer Dirk Schneider einigermaßen besorgt in die Pause. „Ich hatte im Gefühl, dass der Ausgleich noch fallen wird, da Uedesheim das Momentum mit in die Kabine genommen hat. Auch bei einer 3:0-Führung darf man eben kein bisschen nachlassen.“ Die Befürchtungen des Weißenberger Trainers wurden sogar noch übertroffen. Nach dem Ausgleich folgte der Führungstreffer für die Gastgeber. Aber das Derby hatte noch eine Wendung zu bieten. Denn auch der SV Uedesheim konnte den Vorsprung nicht über die Zeit retten.
In der Schlussphase entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter, den Sommerneuzugang Taisei „Ichi“ Ichiura zum 4:4-Endstand nutzte. Der Japaner traf in den ersten drei Spielen trotz der bestehenden Sprachbarriere bereits vier Mal. „Es ist nicht selbstverständlich, dass sich die Mannschaft nach einer verspielten Führung noch mal zurückkämpft. Bei so einem Spielverlauf ist es schwer, es kurz und knapp zusammenzufassen, aber ich denke, dass die Punkteteilung am Ende doch verdient, war“, befand Schneider.
Auch beim SV Uedesheim überwog der Stolz auf die Aufholjagd. Oppermann: „Es war kämpferisch eine tolle Leistung. Es spricht für den Charakter der Mannschaft, sich nach einem Rückstand so zu präsentieren. Auch wenn unsere Vorbereitung nicht so lief, wie wir uns das vorgestellt haben, steht jetzt jede Woche eine Mannschaft auf dem Platz, die füreinander kämpft.“
In den ersten drei Partien war der SVÜ auf Nachbarn aus dem Rhein-Kreis getroffen. Nächste Woche muss das Team zum Tabellenführer Sparta Bilk, bevor am 9. September die zweite Runde im Niederrheinpokal ansteht. Gegner ist Oberligist FC Büderich, den Oli Seibert in der Saison 2023/24 für zwölf Spiele coachte.