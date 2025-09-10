Verrückte 7-Tore-Schlacht in Schwabsberg, Hüttlingens später Jubel

---



Die SG Bettringen startete furios in ihr Heimspiel und ging durch Sascha Fröschle bereits in der 5. Minute in Führung. Nach der Pause erhöhte Luca Kaufmann in der 52. Minute, ehe Robin May in der 74. Minute für die Gäste verkürzte. Mario Schmid stellte in der 85. Minute den alten Abstand wieder her, doch in der Nachspielzeit sorgte Dominik Feil in der 90.+5 Minute noch einmal für Spannung. Bettringen festigte mit diesem 3:2-Erfolg den Platz in der Spitzengruppe, während die SGM Tannhausen/Stödtlen mit nur drei Punkten im Tabellenkeller bleibt.



Der TSV Böbingen erwischte einen Traumstart, als Valentin Sachsenmaier in der 13. Minute zur Führung traf. Doch die TSG Nattheim steigerte sich im zweiten Durchgang und kam durch Sergen Demiröz in der 69. Minute zum Ausgleich. Damit blieb Böbingen auch im vierten Saisonspiel ungeschlagen und behauptet seine Position in der oberen Tabellenhälfte. Nattheim hingegen verharrt im unteren Mittelfeld, konnte aber zumindest einen Auswärtspunkt verbuchen.



Das Spitzenspiel zwischen Germania Bargau und Aufsteiger SSV Aalen endete mit einem gerechten 1:1. Benjamin Klement brachte die Gastgeber in der 13. Minute in Führung, ehe Denyel Gülbahar in der 58. Minute den Ausgleich erzielte. Beide Teams überzeugten mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und teilten sich die Punkte. Bargau bleibt damit ungeschlagen in Schlagdistanz zur Spitze, während Aalen mit sieben Punkten im gesicherten Mittelfeld rangiert.



Die Sportfreunde Lorch zeigten Moral, verpassten aber den ersehnten ersten Saisonsieg. Niklas Hinderer brachte die Hausherren in der 42. Minute per Strafstoß in Führung. Manuel Greiner drehte das Spiel mit Treffern in der 49. und 56. Minute zugunsten des TV Neuler, ehe Yannick Semet in der 84. Minute für den Ausgleich sorgte. Lorch bleibt mit nur einem Punkt am Tabellenende, während Neuler im unteren Mittelfeld verharrt.



In einem kampfbetonten Spiel bewies der TSV Hüttlingen einmal mehr seine Qualität in der Schlussphase. Martin Buse erzielte in der 90.+1 Minute das entscheidende Tor, ehe er kurz darauf in der 90. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Hüttlingen klettert mit diesem knappen Erfolg auf Rang zwei und bleibt ein heißer Anwärter auf die Spitze. Aufsteiger Schnaitheim zeigte sich defensiv stabil, steht aber mit sechs Punkten im unteren Tabellenbereich.



Der FC Durlangen setzte sich beim Schlusslicht SG Heldenfingen/Heuchlingen verdient mit 3:1 durch. Serkan Özgür brachte die Gäste in der 15. Minute in Führung, ehe Dominik Braun in der 40. Minute für Heldenfingen ausglich. Noch vor der Pause stellte Atakan Güllük in der 45. Minute die Führung für Durlangen wieder her, die Terry Ludes in der 55. Minute endgültig absicherte. Durlangen schob sich damit an die Tabellenspitze, während Heldenfingen weiter punktlos dasteht.



Ein wahres Spektakel erlebten die Zuschauer in Schwabsberg. Kevin Scherer brachte Hofherrnweiler II bereits in der 5. Minute in Führung, doch Johannes Eckl glich in der 13. Minute aus. Marius Kurz traf in der 19. Minute zur Führung, ehe Tizian Lipp in der 40. Minute das 2:2 erzielte. Kurz legte in der 55. Minute erneut vor, doch Julian Jaros egalisierte in der 90.+2 Minute. Die Partie schien entschieden, doch in der 90.+6 Minute traf Marius Kurz zum dritten Mal an diesem Tag und sicherte Schwabsberg einen 4:3-Heimsieg. Damit behauptet sich die DJK mit neun Punkten in der Spitzengruppe, während Hofherrnweiler II bei sieben Zählern im Mittelfeld bleibt.

