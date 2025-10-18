Verrückt! Zwei Lucky-Punches, Tore en masse - und ein Rodinger Sieg!

Tore in Hülle und Fülle - nämlich 37 (!) - sind an diesem 16. Spieltag in der Landesliga-Mitte gefallen. Die meisten Treffer gab es in Vornbach zu bejubeln, wo die heimische DJK auf den SV Schwandorf-Ettmannsdorf traf - und mit einem 1:6 unter die Räder kam. Zweimal Stowasser, Sabadus, Richthammer, Böhm und Grünauer netzten für die Oberpfälzer ein, die damit den dritten Dreier in Folge schnüren konnten. Für den bis dato bärenstarken Aufsteiger aus Niederbayern ein ordentlicher Dämpfer!
Ganze sechs Buden durften die Fußball-Fans im Keller-Duell Teisbach gegen Tegernheim mitverfolgen, wobei die Elf von Trainer Flo Baumgartl nach zuletzt drei Partien ohne Sieg endlich wieder einmal voll punkten konnte. Zahn, Gruber und zweimal Bagci erzielten die Tore auf Seiten der Heimelf, die am Ende mit 4:2 erhobenen Hauptes vom Platz ging. "Big Points" für Teisbach, das sich punktemäßig in der Tabelle nun etwas näher an die Fischer-Schneider-Truppe heranpirscht.
Spitzenreiter Landshut konnte sich erwartungsgemäß gegen den Abstiegskandidaten Kosova Regensburg durchsetzen: Endstand: 4:0 für "Spiele" nach Toren von Oswald, Steer, Weiß und Plomer. Die Mannschaft von Trainer Enkel Alikaj fällt von Platz 17 auf den letzten Tabellenplatz zurück...
... auch weil die Rodinger nach acht verlorenen Begegnungen in Serie endlich wieder einmal triumphieren! Mit 2:0 behielt die Klebl-Elf im Oberpfalz-Derby gegen Kötzting nach 90 Minuten die Oberhand - und reicht die Rote Laterne weiter.
Ebenso aufhorchen ließ der FC Dingolfing, der sich mit einem überaus klarem Ergebnis (4:1) im Derby gegen den SSV Eggenfelden durchsetzen konnte - und im vierten Spiel in Folge ohne Niederlage bleibt. Die Mannen von Valdrin Blakaj hingegen müssen nach nunmehr sechs Spielen ohne Sieg auf das Ende ihrer (Negativ-)Serie warten.
Mit einem Lucky-Punch durch Bezdicka in der 97. Minute rang der SC Luhe-Wildenau den 1. FC Passau mit 3:2 nieder - und bricht die damit beachtliche Serie der Dreiflüssestädter, die bis dato mit neun Begegnungen ohne Niederlage aufwarteten.
Ihre "Hausaufgaben" - in diesem Falle auf fremden Geläuf - pflichtbewusst erledigen konnten auch der TSV Seebach und die SpVgg Lam. Während die Beller-Elf ebenfalls per Lucky-Punch in der Nachspielzeit in Etzenricht mit 3:2 vom Platz ging, machten die Osserkicker in Bad Abbach den Deckel schon etwas früher drauf. Endstand: 2:1 für die Lorenz-Truppe, die den Sigl-Mannen nach sieben Partien die erste Niederlage beibringen mussten...
Das Spiel aus Sicht von Christian Most (Trainer Schwandorf-Ettmannsdorf): "Von der ersten Minute an eine brutal gute Leistung meiner Mannschaft. Wir waren in diesem schweren Auswärtsspiel gegen einen starken Gegner von Minute eins an griffig und haben ganz klar gezeigt, dass wir die drei Punkte mitnehmen wollen auf diesem relativ kleinen und schwer zu bespielenden Platz. Wir haben viel Mentalität, Laufleistung und Energie auf den Platz gebracht, weshalb dieses 6:1 zustande kam. Auch die zweite Halbzeit haben wir sehr souverän zu Ende gespielt. Auf dieser Leistung können wir aufbauen. Dennoch ein großes Kompliment an Vornbach, das gezeigt hat, dass man mit diesem Team jederzeit rechnen muss."
Das Spiel aus Sicht von Dingolfings Trainer Thomas Seidl: "Wir haben heute viel von dem umsetzen können, was wir uns vorgenommen hatten. Die Jungs haben gegen einen spielstarken Gegner im Verbund gut verteidigt - und nach vorne waren wir über die gesamte Spieldauer sehr gefährlich. Kompliment an die gesamte Truppe!"
Das Spiel aus Sicht von Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "In der ersten Halbzeit haben wir eine sehr ordentliche Leistung gezeigt. Tegernheim hatte zwar mehr Ballbesitz, speziell im letzten Drittel haben wir aber sehr gut verteidigt und kaum etwas zugelassen. Wir waren bis zum Pausenpfiff sehr effektiv und haben nahezu jede sich uns bittende Chance verwertet.
In der zweiten Halbzeit sind wir etwas nachlässig geworden, insbesondere nach dem 4:0, sowohl bei der eigenen Chancenverwertung als auch bei der Arbeit gegen den Ball. Alles in allem aber ein absolut verdienter Heimsieg und gleichzeitig Big-Points gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Jetzt können sich alle die Maß im Kirta so richtig schmecken lassen."
Das Spiel aus Sicht von Max Maier (Sportlicher Leiter SpVgg Landshut): "Das war heute ein sehr verdienter Heimsieg aufgrund eines dominanten Auftritts. Wir haben gerade in der ersten Halbzeit die Tore zum rechten Zeitpunkt erzielt. Somit kamen wir heute nicht in Bedrängnis."
Das Spiel aus Sicht von Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): "Nachdem wir etwas glücklich mit einem 1:1 in die Halbzeit gehen konnten, hatten wir eine richtig gute Phase, in der wir das Spiel auf unsere Seite gezogen haben. Zum Schluss haben wir die Abbacher Angriffe gut wegverteidigt und ein, zwei brenzlige Situationen gut überstanden. Unterm Strich steht ein hart erkämpfter Auswärtssieg, den wir sehr gerne mitnehmen!"
Das Spiel aus Sicht von Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): "Ein verrücktes Spiel, in dem wir frühzeitig in Führung gegangen sind. Wir hatten die Partie in der Folge komplett im Griff, hätten höher führen müssen.
In der zweiten Hälfte war's zunächst ein Dahingeplätschere - bis Etzenricht mit guten Zweikämpfen und langen Bällen ins Spiel gekommen ist. In dieser Druckphase haben wir aber das 2:0 erzielt. Dann gab's Rot für Etzenricht - und eigentlich war's ein maustoter Sieg bis dahin. Doch auf einmal und aus unerklärlichen Gründen drehte sich das Blatt noch einmal: Der Gegner kam mit einem Elfmeter und einer Standard zum Ausgleich. Wir hatten dann aber in der Nachspielzeit noch eine Aktion - ein klarer Elfer für uns, den wir auch verwandelten. Letztlich ein verdienter, aber auch ein glücklicher Sieg!"