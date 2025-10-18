Verrückt! Zwei Lucky-Punches, Tore en masse - und ein Rodinger Sieg!

Tore in Hülle und Fülle - nämlich 37 (!) - sind an diesem 16. Spieltag in der Landesliga-Mitte gefallen. Die meisten Treffer gab es in Vornbach zu bejubeln, wo die heimische DJK auf den SV Schwandorf-Ettmannsdorf traf - und mit einem 1:6 unter die Räder kam. Zweimal Stowasser, Sabadus, Richthammer, Böhm und Grünauer netzten für die Oberpfälzer ein, die damit den dritten Dreier in Folge schnüren konnten. Für den bis dato bärenstarken Aufsteiger aus Niederbayern ein ordentlicher Dämpfer!

Ganze sechs Buden durften die Fußball-Fans im Keller-Duell Teisbach gegen Tegernheim mitverfolgen, wobei die Elf von Trainer Flo Baumgartl nach zuletzt drei Partien ohne Sieg endlich wieder einmal voll punkten konnte. Zahn, Gruber und zweimal Bagci erzielten die Tore auf Seiten der Heimelf, die am Ende mit 4:2 erhobenen Hauptes vom Platz ging. "Big Points" für Teisbach, das sich punktemäßig in der Tabelle nun etwas näher an die Fischer-Schneider-Truppe heranpirscht.

Spitzenreiter Landshut konnte sich erwartungsgemäß gegen den Abstiegskandidaten Kosova Regensburg durchsetzen: Endstand: 4:0 für "Spiele" nach Toren von Oswald, Steer, Weiß und Plomer. Die Mannschaft von Trainer Enkel Alikaj fällt von Platz 17 auf den letzten Tabellenplatz zurück...

... auch weil die Rodinger nach acht verlorenen Begegnungen in Serie endlich wieder einmal triumphieren! Mit 2:0 behielt die Klebl-Elf im Oberpfalz-Derby gegen Kötzting nach 90 Minuten die Oberhand - und reicht die Rote Laterne weiter.

Ebenso aufhorchen ließ der FC Dingolfing, der sich mit einem überaus klarem Ergebnis (4:1) im Derby gegen den SSV Eggenfelden durchsetzen konnte - und im vierten Spiel in Folge ohne Niederlage bleibt. Die Mannen von Valdrin Blakaj hingegen müssen nach nunmehr sechs Spielen ohne Sieg auf das Ende ihrer (Negativ-)Serie warten.

Mit einem Lucky-Punch durch Bezdicka in der 97. Minute rang der SC Luhe-Wildenau den 1. FC Passau mit 3:2 nieder - und bricht die damit beachtliche Serie der Dreiflüssestädter, die bis dato mit neun Begegnungen ohne Niederlage aufwarteten.

Ihre "Hausaufgaben" - in diesem Falle auf fremden Geläuf - pflichtbewusst erledigen konnten auch der TSV Seebach und die SpVgg Lam. Während die Beller-Elf ebenfalls per Lucky-Punch in der Nachspielzeit in Etzenricht mit 3:2 vom Platz ging, machten die Osserkicker in Bad Abbach den Deckel schon etwas früher drauf. Endstand: 2:1 für die Lorenz-Truppe, die den Sigl-Mannen nach sieben Partien die erste Niederlage beibringen mussten...