– Foto: Matthias Kloos

Die SGM Ummendorf/Fischbach hat erstmals den Aufstieg in die Landesliga, Staffel 4, geschafft. Im Relegationsfinale setzte sich der Bezirksligist mit 1:0 gegen die SGM Öpfingen durch und vollendete damit eine Entwicklung, die vor wenigen Jahren noch nicht absehbar war. Das entscheidende Tor erzielte Jonathan Hummler. Für die Spielgemeinschaft ist der Erfolg ein historischer Moment: Noch nie war der Verein in der Landesliga vertreten.

Trainer Stefan Wiest ordnet gegenüber FuPa den Aufstieg unmittelbar nach dem Spiel entsprechend ein: „Es ist verrückt. Vor drei Jahren waren wir in der Kreisliga A und jetzt steigen wir in die Landesliga auf. Verrückt, was dieser Verein und diese Mannschaft leisten.“ Der Satz beschreibt die Dimension des Erfolgs. Die SGM hat sich in kurzer Zeit aus der Kreisliga A über die Bezirksliga bis in die Landesliga gearbeitet. Der Aufstieg ist damit nicht nur das Ergebnis eines gewonnenen Relegationsspiels, sondern auch Ausdruck einer kontinuierlichen Entwicklung.

Das Finale gegen Öpfingen war zugleich eine Prüfung unter schwierigen Bedingungen. Nach dem Seitenwechsel fand Ummendorf/Fischbach besser ins Spiel und konnte das nutzen. Wiest sah darin eine gute Phase seiner Mannschaft, wollte die Partie aber nicht losgelöst von den äußeren Umständen bewerten. „Von den Bedingungen her ist das schwierig Fußball zu spielen.“ Unter dem Strich war es für ihn ein verdienter Sieg, vor allem auch von den Chancen her.

Wiest verwies nach dem Finale auf die Struktur, die in den vergangenen Jahren entstanden ist. „Der Verein und die Jungs machen es gut. Wir haben eine gute Kameradschaft, das ist eigentlich der Grundstock. Wir machen es heute im Spiel einfach gut und es war auch wieder verdient. Da sind wir schon stolz darauf.“

Hummler entscheidet das Finale

Jonathan Hummler wurde mit seinem Treffer zum entscheidenden Spieler des Tages. Er sprach nach dem Spiel auch von einer besonderen Leistung der Mannschaft. Folgendes sagte er zu seiner Gefühlslage: „Es ist überwältigend. Ein geiles Spiel unter schweren Bedingungen und es war richtig heiß. Ich bin stolz auf die Mannschaft, sie haben es unheimlich gut gemacht und gekämpft. In beiden Spielen sind wir ans Limit gegangen und das im 42. Pflichtpiel, Hut ab.“

Ein besonderer Moment für Verein und Mannschaft

Für Hummler selbst ist die Landesliga kein unbekanntes Terrain, da er dort zuvor schon viele Jahre gespielt hatte, bevor er zur SGM wechselte. „Das war eine spannende Reise. Ich freue mich darauf viele Vereine wieder zu sehen. Aber jetzt freuen wir uns alle, für Ummendorf und Fischbach ist es was ganz besonderes. Die Jungs sollen das jetzt einfach genießen.“ Seine eigene Zukunft ist dabei geklärt. Auf die Frage, ob er bleibe, antwortete Hummler: „Ja, ich habe schon im Winter verlängert.“

Der Aufstieg wirkt auch wie ein sportlicher Ausgleich nach einer vorherigen Enttäuschung. Ansgesprochen auf das verlorene Bezirkspokalfinale antwortete Wiest: „Ich hätte gern beides gehabt, aber so kann ich gut damit leben. So ist der Fußball. Manchmal verliert man ganz blöd und heute haben wir einen ganz großen Sieg geholt.“

Kaderplanung mit ersten Entscheidungen

Auch personell sind die ersten Weichen gestellt. Als Abgänge stehen bei der SGM Stefan Grell, der seine Karriere beendet, sowie Luka Wiest und Dominik Allerdinks fest (beide wechseln zur SGM Ringschnait/Mittelbuch). Auf der Zugangsseite sind Marvin Ehe, Justin Ehe und Dario Ehe vom SV Schemmerhofen bereits fix. Weitere Neuzugänge will die SGM zeitnah bekannt geben.

Zunächst aber steht der Aufstieg im Mittelpunkt. „Dieser Verein war noch nie in der Landesliga. Es ist schon grandios, heute feiern wir erstmal. Der Großteil der Mannschaft fliegt Morgenfrüh nach Malle, ich bin da nicht dabei. Wegen der Feier heute haben wir uns noch keine Gedanken gemacht haben, das machen wir spontan“

Für die SGM Ummendorf/Fischbach beginnt damit ein neuer Abschnitt. Der Aufstieg in die Landesliga Staffel 4 ist der bislang größte sportliche Schritt der Spielgemeinschaft und zugleich der vorläufige Höhepunkt einer Entwicklung, die vor drei Jahren in der Kreisliga A begann.