Der SC Olching jubelt. – Foto: Thomas Benedikt

„Verrückt“ – Olching kegelt Thalhofen nach Elfmeter-Krimi aus Relegation Der SCO lässt sich nicht unterkriegen Verlinkte Inhalte Landesliga Südwest SC Olching

Der Traum vom Klassenerhalt lebt weiter: In einem dramatischen Relegations-Rückspiel setzte sich Olching im Elfmeterschießen gegen Thalhofen durch.

Olching – Nach 90 Minuten hatten die Amperstädter das Hinspielergebnis kopiert und mit 3:2 (0:1) geführt. In der Verlängerung glückte keiner der beiden Mannschaften ein Tor. „Verrückt, geisteskrank für die Nerven beider Seiten.“ SCO-Trainer Felix Mayer rang nach der Partie nach Worten. Die, die er schließlich fand, waren voll des Lobes für seine Jungs. „Die Moral von der Mannschaft ist unfassbar.“ In Thalhofen verloren, im Rückspiel zur Halbzeit 0:1 zurückgelegen und trotzdem nie aufgegeben – das sei aller Ehren wert. Gegentor trotz guten Beginns Anders als noch im Hinspiel, als die Amperstädter sichtlich beeindruckt waren von der Relegationsatmosphäre, fanden sie zu Hause vor den eigenen lautstarken Fans gut in die Partie – ganz so, wie es der SCO-Coach seinen Spielern vor dem Spiel gepredigt hatte: „Wir haben uns vorgekommen: Die kommen zu uns und müssen uns hier erst einmal schlagen. Für uns war klar, wenn wir ein Tor machen, dann wackeln die.“ Doch es kam genau andersherum. Nach 22 Minuten nahm Thalhofens Dennis Hoffmann einen zuvor geblockten Ball direkt mit Links und hämmerte ihn aus rund 16 Metern flach in die Maschen. Besonders bitter für die Gastgeber: Nur wenige Minuten zuvor war Luka Batarilo-Cerdic aus ganz ähnlicher Position an der Latte gescheitert. Mit dem knappen Rückstand ging es dann auch in die Pause. Und dort fand Mayer die richtigen Worte für die Mannschaft: „Freunde, es geht um die Ehre. Jetzt können wir All-In gehen. Wir haben nichts mehr zu verlieren.“ SCO-Kapitän trifft doppelt Und das taten die Olchinger. Erst verwandelte Kapitän Florian Obermeier einen Strafstoß, nachdem zuvor Kerem Kavuk im Sechzehner gefoult worden war (58.). Und nur fünf Minuten später fungierte Kavuk wieder als indirekter Vorlagengeber, als er einen Ball vom Strafraumeck an die Latte zwirbelte und Batarilo-Cerdic den Abpraller zum 2:1 über die Linie drückte (63.).

Olchings Kapitän Florian Obermeier (in Blau) im Spiel gegen den FC Thalhofen (gelbe Trikots). – Foto: Thomas Benedikt

Und selbst den nächsten Rückschlag steckten die Gastgeber, die sich von Minute zu Minute mehr Spielanteile erkämpften, weg. In der 71. Minute gelang den Gästen durch ein Kopfballtor von Niklas Zeiler nach einer Freistoßflanke der 2:2-Ausgleich. Doch die darauf folgenden wütenden Angriffe der Olchinger wurde kurz vor Schluss noch einmal belohnt, als Obermeier aus 16 Meter per Direktabnahme einfach mal abzog und das Spielgerät über den Arm von Thalhofens Keeper in den Maschen einschlug – Verlängerung. Riesen-Chancen in der Verlängerung In der waren dann praktisch nur noch die Olchinger am Drücker, während Thalhofen – für zehn Minuten wegen einer Zeitstrafe sogar mit einem Mann auf dem Feld weniger – stehend K.O. mit Mann und Maus verteidigte und auf einen Konter hoffte. Der kam nicht. Stattdessen kamen die Gastgeber zu drei hochkarätigen Chancen. Doch keine davon fand den Weg ins Tor.

Olchings Torwart Maximilian Hoffmann. – Foto: Thomas Benedikt