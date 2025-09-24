„Verrückt“: Kirchheimer SC hat derzeit die beste Abwehr der Liga

Beim Fußball-Landesligisten Kirchheimer SC staunt Trainer Steven Toy übers Bollwerk seiner Mannschaft, die bis dato nicht für Abwehrstärke bekannt war.

Kirchheim – Die Fußballer des Kirchheimer SC wollen ihren guten Lauf in der Landesliga Südost unbedingt fortsetzen und bauen im Auswärtsspiel beim TSV Kastl (Donnerstag, 20 Uhr) nicht zuletzt darauf, dass der Mentalitätssieg gegen den TSV Murnau weitere Kräfte freigesetzt hat. Über eine Stunde spielten die Kirchheimer in Unterzahl und gewannen dank eines Treffers in der Nachspielzeit.

Raphael Schneider für zwei Spiele gesperrt

„Verrückt, jetzt sind wir aktuell die beste Abwehr der Liga“, sagte Steven Toy bereits kurz nach der Partie angesichts der 0:4-Pleite des TSV 1860 Rosenheim. Wohl wissend, dass seine Schützlinge in der Vorsaison am Ende 80 Tore kassiert hatten und nach zwölf Spielen eben auch schon 26. Bis dato sind es lediglich deren elf, und das freut einen gelernten Verteidiger wie Toy natürlich.

Auch in Kastl soll das Bollwerk halten. Allerdings fehlen Raphael Schneider (der Innenverteidiger wurde nach seinem Platzverweis für zwei Spiele gesperrt) und Denis Zabolotnyi (der Sechser hat wieder Schmerzen im hinteren Oberschenkelmuskel), sodass Toy auf seine Defensivachse verzichten muss: „Wir haben es unter den schwierigen Umständen gegen Murnau geschafft, stabil zu bleiben, dann bekommen wir das auch diesmal hin.“

Der Kader bietet genügend Optionen. So könnten Sami Benrabh oder Jan Köhler auf die Sechs, Luca Topic oder Matthias Ecker in die Viererkette rücken. Ganz vorne ist womöglich der gerade wieder fit gewordene Last-Minute-Torschütze Peter Schmöller eine Alternative für die Startelf. Allerdings erwartet Toy ein anderes Spiel als gegen Murnau mit einem körperlich stärker auftretenden Kontrahenten, und er fordert Kommunikation ein: „Wir werden aktiver sein, und wir brauchen die Basics.“

Die Bilanz der Teams in ihren sechs Pflichtspiel-Duellen ist ausgeglichen, seine bisherigen drei Siege hat Kastl allesamt auf eigenem Platz eingefahren: 5:1 gegen den FC Wacker München, 6:1 gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen, 5:1 gegen den SVN München.

Wiesn-Termin sorgt für Spielvorverlegung

Umgekehrt kommen die Kirchheimer (21 Punkte) als bis dato drittbestes Auswärtsteam der Liga nach Kastl (11 Punkte) und würden nur zu gern drei Zähler entführen. Schließlich haben die Gäste um die Vorverlegung der Partie gebeten, um am Samstag ihre Mannschaftswiesn zu feiern.

Voraussichtliche Aufstellung: Kolbe – Zielke, Topic (Ecker), Ereiz, Sailer Fidalgo – Sako, Benrabh (Köhler), Karlin – Mauerer, Reilhac (Schmöller), Vollmann