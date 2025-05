Verrrückte Schlussphase

Die Gäste hätten mit einem Sieg zumindest bis Sonntag auf Platz 3 springen können. Den besseren Start erwischten aber die abstiegsbedrohten Hausherren. "Etwa 35 Minuten zeigten wir unsere beste Saisonleistung und führten verdient mit 2:0, doch der Elfmeter zum 2:1 ließ bei uns den berühmten Faden reißen", meinte TSV-Trainer Stephan Raschke. Per Kopf gelang Julian Heinsohn nach einer Ecke das 1:0. Als Arne Horeis wenig später auf 2:0 stellte, sah alles gut aus für die Großenwördener. Doch im direkten Gegenzug holte Torwart Jakob Diercks Lio Winkel im Strafraum von den Beinen. Den fälligen Elfmeter verwandelte Jan-Hendrik Peters zum 2:1. Mit dem Halbzeitpfiff gelang Julian Heinsohn das 3:1, ebenfalls nach einer Ecke.

Trainer Raschke warnt in der Halbzeit

Im zweiten Spielabschnitt erhöhten die Hedendorfer den Druck. "Genau davor hatte ich gewarnt. Dann verletzte sich auch noch Henrik Wassermann, der sich zum 3. Mal eine Bänderverletzung zuzog und uns in den letzten Spielen fehlen wird", ärgerte sich Raschke. Es dauerte aber bis in die Schlussphase, ehe dem 18-jährigen Leif Rößler aus etwa 25 Metern der Anschlusstreffer Marke Sonntagsschuss gelang. Und es kam noch schlimmer für die Gastgeber. Nach einer Ecke von Jan-Hendrik Peters köpfte Simon Rieckmann zum 3:3 ein - sein 1. Saisontreffer. "Sehr ärgerlich, da wir insgesamt die etwas bessere Mannschaft waren. Ein Sieg wäre so wichtig gewesen. Zwei Spiele haben wir noch", so der Großenwördener Coach, der Schiedsrichter Stefan-Werner Merk eine gute Leistung attestierte. Schon am Sonntag geht es für den TSV mit dem Derby in Estorf weiter.

Schiedsrichter: Stefan-Werner Merk - Tore: 1:0 Julian Heinsohn (26.), 2:0 Arne Horeis (35.), 2:1 Jan-Hendrik Peters (36. Foulelfmeter), 3:1 Julian Heinsohn (45.+5), 3:2 Leif Rößler (90.), 3:3 Simon Rieckmann (90.+3)