Verrenberg erkämpft sich einen Punkt

Bei herrlicherm Fußballwetter empfing der TSG Verrenberg den Tabellenführer Steinbach/Comburg. Die Anfangsphase mit der ersten Torchance gehörte der Heimmanschaft. Nach der Anfangsviertelstunde schalteten sich die Gäste besser ein und setzten immer wieder Nadelstiche mit Großchancen, die knapp vergeben oder gut vom Torwart der Verrenberger Daniel Weippert pariert wurden. In der 40. Minute gingen die Gäste mit 0:1 in Führung und konnten in der 45. Minute noch kurz vor dem Halbzeitpfiff auf 0:2 erhöhen.

Die 2. Halbzeit gehörte anfangs wieder der Heimmanschaft die jetzt wieder besser ins Spiel kam. In der 55. Minute fiel der Anschlusstreffer nachdem von links eine Hereingabe scharf hereingespielt wurde und der Abwehspieler der Gäste ins eigene Tor zum 1:2 klärte. Das Tor gab den Verrenbergern weiter Aufschwung und sie wurden offensiver, was teils platz zum Kontern für die Steinbach/Comburger gab. In der 84. Minute belohnte sich die Heimmanschaft für eine starke 2. Halbzeit und schoss durch Marvin Müller nach einem Eckball den Ausgleich zum 2:2.