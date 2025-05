Verregneter Kunstrasen-Krimi endet knapp zugunsten des FKV

Am verregneten Sonntagnachmittag des 4. Mai trafen der FKV Neu-Ulm und Fortuna Ballendorf auf dem heimischen Kunstrasen des FKV aufeinander. Bedingungen, die der Heimmannschaft sichtlich entgegenkamen.

Beide Teams starteten auf Augenhöhe in die Partie, wobei es zunächst wenig klare Chancen auf beiden Seiten gab. In der 25. Minute dann der erste Aufreger: Ein tiefer Ball durch die Reihen des FKV fand den Weg zum heimischen Stürmer, Ballendorf bekam die Situation nicht geklärt – 1:0 für Neu-Ulm.

Nur fünf Minuten später war Ballendorf nah am Ausgleich,ein satter Schuss von Niko zwang den FKV-Keeper zu einer Parade, doch dieser konnte den Ball nicht festmachen. Staudenmeyer setzte entschlossen nach, war jedoch einen Schritt zu spät, der Verteidiger der Gastgeber konnte im letzten Moment klären.

Kurz vor der Halbzeit dann der nächste Rückschlag für die Gäste: Nach einem Gewühl im eigenen Strafraum brachte Ballendorf den Ball nicht aus der Gefahrenzone, der FKV nutzte die Unsicherheit eiskalt aus und erhöhte auf 2:0. Mit diesem Spielstand ging es in die Pause.

Die zweite Halbzeit begann direkt mit einer Großchance für den FKV, doch Fortuna-Keeper R. Wachter behielt im Eins-gegen-Eins die Nerven und verhinderte das vorentscheidende 3:0 mit einer starken Parade.

In der 61. Minute dann Hoffnung für Ballendorf: Ein missglückter Rückpass bzw. Torwartfehler beim FKV wurde von Flo abgefangen, der uneigennützig auf Staudenmeyer querlegte – der Anschluss zum 2:1 war da.

Doch Neu-Ulm ließ sich nicht beirren und schlug in der 78. Minute erneut zu – 3:1 nach einem sauberen Angriff, die Führung wieder komfortabel.

Ballendorf zeigte dennoch Moral: Kurz vor Abpfiff traf Jannis mit einem wahren Traumtor – aus zentraler Position vor dem Sechzehner jagte er den Ball unhaltbar in den Winkel zum 3:2.

In den letzten Minuten warfen die Gäste noch einmal alles nach vorne, der Ausgleich lag in der Luft. Doch es reichte am Ende nicht – der Schiedsrichter pfiff ab, und FKV Neu-Ulm durfte den Heimsieg auf nassem Kunstrasen feiern.

Schade für unsere Jungs, gut gekämpft aber am Schluss hat es nicht gereicht.