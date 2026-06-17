Verpflichtung von U-Nationalspieler für das Mittelfeld SC Hemmingen-Westerfeld verpflichtet Anis Nehme von red · Heute, 14:50 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Der Oberliga-Aufsteiger verstärkt seine Zentrale mit einem talentierten Mittelfeldspieler. Anis Nehme wechselt von Arminia Hannover an die Hohe Bünte und soll künftig für neue Impulse im Spielaufbau sorgen.

Der SC Hemmingen-Westerfeld treibt seine Kaderplanung für die kommende Oberliga-Saison weiter voran und hat mit Anis Nehme einen weiteren Neuzugang verpflichtet. Der 20-jährige zentrale Mittelfeldspieler kommt von Arminia Hannover und bringt trotz seines jungen Alters bereits viel Erfahrung und Entwicklungspotenzial mit. Die Verantwortlichen des Aufsteigers sehen in Nehme einen Spieler, der das zentrale Mittelfeld mit seiner Dynamik, seiner Spielintelligenz und seinem technischen Vermögen bereichern kann. Insbesondere seine Fähigkeit, das Spiel zu lenken und auch in intensiven Zweikämpfen Akzente zu setzen, machte ihn zu einem interessanten Kandidaten für die Störche.

Starke Leistungen bei Arminia Hannover In der vergangenen Saison gehörte Nehme bei Arminia Hannover zu den auffälligen Akteuren im Mittelfeld. Mit seiner Übersicht, seiner Passqualität und seinem Gespür für Spielsituationen prägte er das Spiel seiner Mannschaft über weite Strecken. Darüber hinaus sammelte der 20-Jährige bereits internationale Erfahrungen. Als U-Nationalspieler des Libanon gehört er zu den Talenten seines Landes und bringt damit zusätzlich wertvolle Erfahrungen aus dem Auswahlbereich mit nach Hemmingen.