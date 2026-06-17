Verpflichtung von U-Nationalspieler für das Mittelfeld

Der Oberliga-Aufsteiger verstärkt seine Zentrale mit einem talentierten Mittelfeldspieler. Anis Nehme wechselt von Arminia Hannover an die Hohe Bünte und soll künftig für neue Impulse im Spielaufbau sorgen.
Der SC Hemmingen-Westerfeld treibt seine Kaderplanung für die kommende Oberliga-Saison weiter voran und hat mit Anis Nehme einen weiteren Neuzugang verpflichtet. Der 20-jährige zentrale Mittelfeldspieler kommt von Arminia Hannover und bringt trotz seines jungen Alters bereits viel Erfahrung und Entwicklungspotenzial mit.
Die Verantwortlichen des Aufsteigers sehen in Nehme einen Spieler, der das zentrale Mittelfeld mit seiner Dynamik, seiner Spielintelligenz und seinem technischen Vermögen bereichern kann. Insbesondere seine Fähigkeit, das Spiel zu lenken und auch in intensiven Zweikämpfen Akzente zu setzen, machte ihn zu einem interessanten Kandidaten für die Störche.
In der vergangenen Saison gehörte Nehme bei Arminia Hannover zu den auffälligen Akteuren im Mittelfeld. Mit seiner Übersicht, seiner Passqualität und seinem Gespür für Spielsituationen prägte er das Spiel seiner Mannschaft über weite Strecken.
Darüber hinaus sammelte der 20-Jährige bereits internationale Erfahrungen. Als U-Nationalspieler des Libanon gehört er zu den Talenten seines Landes und bringt damit zusätzlich wertvolle Erfahrungen aus dem Auswahlbereich mit nach Hemmingen.
Für Nehme bietet der Wechsel die Chance, den nächsten Schritt im Herrenfußball zu gehen. Der Mittelfeldspieler möchte sich in einem ambitionierten Umfeld weiterentwickeln und sich auf Oberliga-Niveau nachhaltig etablieren.
Gleichzeitig soll er dazu beitragen, dass sich der Aufsteiger in der neuen Spielklasse behauptet. Seine Qualitäten im Spielaufbau und seine Präsenz im Zentrum machen ihn zu einer wichtigen Verstärkung für die Mannschaft von Trainer Tim Hoffmann.
Mit der Verpflichtung von Anis Nehme setzt der SC Hemmingen-Westerfeld seinen Weg fort, den Kader gezielt mit entwicklungsfähigen Spielern zu ergänzen. Der 20-Jährige vereint sportliche Qualität mit Perspektive und passt damit in das Anforderungsprofil des Vereins.
Für den Oberliga-Aufsteiger ist der Transfer ein weiterer Baustein in den Vorbereitungen auf die neue Saison. Nehme soll künftig im Mittelfeld Verantwortung übernehmen und dabei helfen, die ambitionierten Ziele des Vereins zu verwirklichen.