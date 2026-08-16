Verpatzte Testspiele? Absolut kein Problem für den ASV Habach!

Torjubel nach dem 4:0 bei (v.l.) Kevin Diemb, Georg Schwabl, Raphael Schmid und Tobias Habersetzer - Fußball - Kreisliga 1 - Saisonauftakt - 1. Spieltag - Saison 2026/27 - ASV Habach - FC Real Kreuth - 15. August 2026 – Foto: Andreas Mayr

Der ASV Habach gewinnt sein erstes Saisonspiel in der Kreisliga mit 4:0 gegen Real Kreuth. Dabei hatten die Habacher in der Vorbereitung kein einziges Testspiel gewonnen.

Wer braucht schon Vorbereitungsspiele, wenn er so in die Saison startet? Keine einzige Partie hatten die Habacher bei ihrem Testlauf gewonnen. Nur um gleich an Spieltag eins die Spitze der Kreisliga zu erklimmen und Aufsteiger Real Kreuth mit 4:0 zu bezwingen. So kurios das alles war: Michael Schmid, der Trainer, glaubt tatsächlich, dass es einen Zusammenhang zwischen den wenig erbaulichen Resultaten und dem Sieg zum Start gibt. Sie schärften die Sinne seiner Mannen. „Für uns war klar: Ab heute zählt es wirklich. Jeder hat gesehen, dass wir in der Lage sind, eine Schippe draufzupacken.“

Wahr ist freilich auch, dass der ASV auf einen dankbaren Gegner traf. Die Kreuther sind Aufsteiger, haben viele junge Leute im Aufgebot und verloren mit Franz Huber (früher Penzberg) ihren Anker im Sommer. Er hat aufgehört. Sie spielten zwar recht gefällig nach vorne, vernachlässigten dafür aber die notwendigen Arbeiten vor dem eigenen Tor. Wobei das ja eine unnütze Diskussion ist: Waren die Habacher so stark oder die Kreuther so schwach?

Trainer Michael Schmid ließ die Scheinwerfer auf die eigenen Heroen richten. Die zentralen Figuren aus Bezirksliga-Tagen stehen mittlerweile mit ihren Familien und Kindern neben dem Platz, doch gerade hinten hat der ASV noch genug Überbleibsel aus den prägenden Jahren des Vereins. „Einfach Erfahrung pur“, sagt Schmid über die Defensive aus Florian Kögl, Michael Wiedenhofer, Philipp Puchner sowie Torwart Felix Schürgers, seinerzeit Bezirksliga-Torwart in Murnau. Mit Hilfe ihrer Vorderleute lösten sie viele komplizierte Situationen bereits vorher auf. „In jedem Zweikampf unglaublich präsent“, lobt der Coach. Erst hinten raus, als Habach bereits 4:0 führte, wackelte das Konstrukt ab und an.

Vorne hat der ASV sein Antlitz stark verändert in den vergangenen Monaten. Die nächste Generation schiebt nach, junge Leute wie Georg Schwabl oder Kevin Diemb, die beiden Doppel-Torschützen. „Zick, Zack, Doppelpack“, tönte Stadionsprecher Tobias Wagner, als die junge Garde ihren Torjubel vollführte. Es war eine Mischung aus flüssigem Passspiel und der nötigen Prise Egoismus im Abschluss, der die vier Tore ermöglichte. Draußen im Publikum raunte man sich – halb im Scherz, halb ernst – zu, wo sich denn Bitteschön dieser Fußball in den vergangenen Wochen versteckt hatte.

Seit dem Abgang von Maximilian Nebl nach Murnau sehnen sich viele in Habach nach einem Knipser. Doch weil solche Lichtgestalten nicht einfach auftauchen, versuchen die Trainer, das Thema anderweitig zu umschiffen. Jeder soll seine Portion beitragen zum Erfolg. An manchen Tagen eben die Wusler mit ihrem Drang zum Tor im Eins-gegen-eins, wie am Samstag passiert. „Wir müssen das im Team auffangen. Umso mehr freut es mich, dass die zwei die Buden machen. Alle anderen sehen: Wir haben Alternativen“, so Schmid. Zweimal trafen seine Spieler noch den Pfosten, es hätten also noch ein, zwei Tore mehr fallen können. Deshalb sagt der Coach: „War in der Höhe auch verdient.“ Die verpatzte Vorbereitung hat sie alle angestachelt. Das sah man vor allem auch daran, dass praktisch jeder einzelne Starter eine wirklich ordentliche Leistung ablieferte. Exemplarisch herausgegriffen: der Älteste und der Jüngste. Maximilian Feigl und Raphael Schmid bildeten eine Mittelfeldachse, die Tempo und Ball kontrollierte und Sieg eins ermöglichte.