Verpasste Chancen: Siegesserie des FC Roj reißt in Herne-Süd

Die Siegesserie des FC Roj Dortmund hat in Herne ein Ende gefunden. Gegen BV Herne-Süd kamen die Dortmunder trotz zahlreicher Chancen nicht über ein 2 zu 2 hinaus. Trainer Marcel Radke zeigte sich nach der Partie enttäuscht über die mangelnde Konsequenz im Abschluss und die unnötigen Fehler seiner Mannschaft.

Der FC Roj begann druckvoll und erspielte sich früh gute Gelegenheiten, ließ diese jedoch ungenutzt. In der 36. Minute nutzte Herne einen schnellen Konter, den Mizrak zum 1 zu 0 verwandelte.

Kurz nach dem Seitenwechsel schlug Roj zurück: Juka traf in der 48. Minute zum 1 zu 1. Nur drei Minuten später brachte Yesilova die Gäste mit 2 zu 1 in Führung. Doch die Dortmunder verloren in dieser Phase ihre Ruhe und Kontrolle. Herne blieb vor allem bei Standards gefährlich und kam in der 76. Minute durch Mosemann per Freistoß zum Ausgleich.

Der FC Roj musste ohne etatmäßigen Mittelstürmer antreten, da ein Angreifer gesperrt fehlte. Zudem stand der erfahrene Marcel Ramsey verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Diese Ausfälle machten sich besonders in den entscheidenden Situationen bemerkbar.

Stimmen zum Spiel

Trainer Marcel Radke erklärte nach dem Abpfiff: "So ein Spiel müssen wir viel früher entscheiden. Wir hatten genug Chancen, um zwei oder drei Tore mehr zu erzielen. Wenn man solche Möglichkeiten liegen lässt, kommt man amEnde selbst in Schwierigkeiten. Nach dem 2 zu 1 hätten wir cleverer spielen müssen. Stattdessen haben wir den Gegner durch unnötige Fouls stark gemacht. Am Ende hat Herne seine Stärke bei Standards ausgespielt und uns den Sieg gekostet.

Ausblick

Mit dem Unentschieden verliert Roj etwas an Boden in der Tabelle. Am kommenden Wochenende wartet ein echtes Spitzenspiel gegen den Tabellenführer SV Wanne 11. Ein Sieg dort könnte den FC Roj zurück an die Tabellenspitze bringen und neuen Schwung für den weiteren Saisonverlauf geben.