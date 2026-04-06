Verpasste Chancen: Der SC Kirchdorf verspielt am Osterwochenende in zwei Spielen die Führung

Nur scheinbar auf der Überholspur: Kirchdorf um Simon Geil führte am Osterwochenende in beiden Partien – und verpasste es am Ende, sich von der Gefahrenzone abzusetzen. – Foto: Michalek

Gegen Nandlstadt und Moosinning II reichte es für den SC Kirchdorf nur zu Remis. Damit verpasst das Team in der Kreisliga den Befreiungsschlag im Abstiegskampf.

Das war zu wenig: Sowohl gegen den TSV Nandlstadt (2:2) als auch gegen den FC Moosinning II (1:1) reichte es für die Kirchdorfer Abstiegskämpfer am Osterwochenende nicht zum Befreiungsschlag.

SC Kirchdorf – TSV Nandlstadt 2:2 (1:0). Es war zwar immerhin ein Unentschieden, aber trotzdem hingen am Samstagnachmittag dunkle Wolken über dem Ampertal. „Für uns waren das zwei verlorene Punkte statt einem gewonnenen Zähler“, betonte Kirchdorfs Coach Andreas Apold hinterher. Denn lange Zeit waren die Hausherren auf dem Weg, einen wichtigen Sieg gegen einen der direkten Konkurrenten im Abstiegskampf einzufahren.

Blitzstart und Zwei-Tore-Führungen reichen nicht

Die Blau-Weißen lagen verdient mit 2:0 vorne und hatten noch weitere Chancen, um das Match frühzeitig zu entscheiden. Bastian Winklhofer hatte mit einem Blitzstart aus 15 Metern zur Führung getroffen, nachdem sein erster Schuss noch geblockt worden war (3.). Und nach dem Seitentausch erhöhte Bruder Tobias Winklhofer, der einen Eckball von Nertil Hoxhaj gefühlvoll in die Maschen köpfte (69.). Doch das reichte nicht: Die Hallertauer wehrten sich gegen die Niederlage und erzwangen noch den Ausgleich, nachdem die Kirchdorfer ein Stück weit vergessen hatten, nach hinten zu arbeiten. Zunächst verwertete Simon Prummer einen Pass in die Tiefe (76.), ehe der TSV-Akteur nach einem Pfosten-Abpraller eiskalt abstaubte (79.). Am Ende sah Kirchdorfs Markus Trost noch die Ampelkarte (90.+1).

SC Kirchdorf – FC Moosinning II 1:1 (1:0). Und im zweiten Match des Osterwochenendes? Auch da sprang für die Kirchdorfer nur ein Remis heraus – und das wieder nach eigener Führung. Besonders bitter: Der Ausgleich fiel erst spät und vom Punkt. Nach einem völlig unnötigen Foul von Marko Miskovic gab es einen Strafstoß, den Benedikt Thumbs sicher verwandelte (87.).

Es fehlte die letzte Entschlossenheit

Zuvor hatten die Hausherren die Partie zwar nicht komplett dominiert, waren aber die aktivere Mannschaft. Was jedoch fehlte, war die letzte Entschlossenheit – zu häufig trafen die Hausherren nicht die richtigen Entscheidungen. „Das ist aktuell unser Manko, dass wir viele Szenen nicht sauber zu Ende spielen“, ärgerte sich Trainer Apold. Dabei hatte es lange gut ausgesehen: Thomas Hadler hatte einen Ball über links mit dem Kopf verlängert, Moritz Buchholz nahm diesen mit und traf ins lange Eck zum 1:0 für den SCK (18.). Doch letztlich verpassten es die Kirchdorfer, den Abstand auf die Relegationsränge signifikant zu vergrößern.