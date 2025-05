Verpasste Chance im Aufstiegsrennen

Dabei hatte alles nach Plan begonnen: In einer zähen, aber kontrollierten ersten Hälfte setzte Bersenbrück durch Michel Eickschläger ein erstes offensives Signal, als sein Abschluss nur die Latte traf. Kurz nach der Pause belohnte sich der TuS für seine Überlegenheit: Nick Claushallmann traf in der 53. Minute sehenswert per Schlenzer ins lange Eck zur Führung – es war sein erstes Tor in der Oberliga, und es schien zum idealen Zeitpunkt zu kommen.