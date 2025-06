Veron Dobruna: Hat er seine sportliche Heimat gefunden?

"Ich habe einen neuen Jahresvertrag mit der Option auf ein weiteres unterschrieben. Es könnten also durchaus auch vier werden", schmunzelt der bald 25 Jahre alte Angreifer und betont: "Ich fühle mich immer wohler hier." Der Standort Zwickau zählt für Viertliga-Verhältnisse sicher zur Crème de la crème in ganz Deutschland. Das Stadion? Ein Schmuckkästchen. Das Interesse der Bevölkerung? Überragend. Im Schnitt pilgern 5.400 Fans zu den Spielen der "Schwäne" in die GGZ-Arena. "In Sachen Fanbase und Infrastruktur ist hier sicher auch 3. Liga möglich", meint Dobruna, der nicht unbedingt eine einfache Saison hinter sich hat. "Ich hatte ein wenig mit diversen Wehwehchen zu kämpfen und war angeschlagen. Aber ich weiß es sehr zu schätzen, dass der Verein in der Zeit immer hinter mir stand und auf mich baut. Mit unserem Trainer und unserem Sportdirektor verstehe ich mich sehr gut. Ich musste nicht lange überlegen, als mit der Verein ein neues Vertragsangebot vorgelegt hat."

Jetzt ist erst einmal Sommerpause angesagt. Im Türkei- und Kroatien-Urlaub will Dobruna abschalten. "Am 19. Juni beginnt dann wieder der Ernst des Lebens", grinst er und meint damit den Start in die schweißtreibende Vorbereitung. Was ist für ihn und die "Schwäne" drin in einer vor Traditionsklubs nur so strotzenden Regionalliga Nordost? Meister Lok Leipzig, der Hallesche FC, Rot-Weiß Erfurt, Carl Zeiss Jena, der BFC Dynamo oder der Chemnitzer FC, alle wollen irgendwie wieder in den Profifußball. Und auch die Zwickauer, die in der abgelaufenen Saison auf Platz vier ins Ziel gegangen sind, wollen vorne ein Wörtchen mitreden. "Die Leistungsdichte ist brutal. Es wird darauf ankommen, Konstanz zu zeigen. In den Top-3 zu landen, das wäre das große Ziel", wagt Veron Dobruna abschließend noch einen Blick in die nähere Zukunft.