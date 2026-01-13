Vernum feiert Richtfest fürs Vereinsheim

Vertreter aus Politik, Verwaltung, Ortschaften sowie aus dem Vereinsumfeld nutzten die Gelegenheit, sich vor Ort ein Bild vom aktuellen Stand zu machen: Auf der Baustelle des Vereinsheims von Grün-Weiß Vernum wurde Richtfest gefeiert. „Man sieht jetzt sehr deutlich, dass hier etwas Dauerhaftes für den Sport und das Dorf entsteht“, sagte Bürgermeister Sven Kaiser.
Die Maßnahme verläuft nach Angaben der Projektverantwortlichen bislang weitgehend im vorgesehenen Zeitrahmen. Der Rohbau ist abgeschlossen, die Fenster sind eingesetzt, auch die Dacharbeiten sind größtenteils erledigt. „Damit sind wir in einer Phase angekommen, in der es nun vor allem um den Innenausbau geht“, erläuterte der Vereinsvorsitzende Reinhard Winkler. Aktuell konzentrieren sich die Arbeiten auf den Trockenbau sowie auf die Installation der Heizungs-, Sanitär- und Lüftungstechnik. In den kommenden Tagen sollen zusätzlich die Elektroarbeiten starten. Parallel dazu laufen die Ausschreibungen für weitere Gewerke wie Putz- und Estricharbeiten. „Es geht Schritt für Schritt voran“, so Winkler.
Das neue Vereinsgebäude verfügt über eine Nutzfläche von rund 270 Quadratmetern. Ein zentraler Bestandteil ist ein zum Sportplatz gelegener und großzügig geplanter Gemeinschaftsraum, der etwa die Hälfte der Fläche einnimmt. Darüber hinaus entstehen vier moderne Umkleidekabinen mit eigenen Dusch- und Sanitärbereichen sowie eine separate Kabine für Schiedsrichter.
Der große Versammlungsraum ist nicht ausschließlich für den Spiel- und Trainingsbetrieb vorgesehen. Vielmehr soll er künftig auch anderen Vernumer Vereinen wie der Marianischen Bruderschaft oder dem Heimatverein als Versammlungs- und Begegnungsstätte dienen. Die Koordination der Nutzung liegt beim Sportverein. „Der Raum soll offen für das Dorf sein, aber keine klassische Feierlocation werden“, machte Winkler deutlich. Ziel ist es, das Gebäude noch im Laufe dieses Jahres fertigzustellen. Ob eine erste Nutzung bereits zum großen Jugendturnier Anfang Juni möglich sein wird, hängt vom weiteren Baufortschritt ab. „Wenn alles gut läuft, könnten wir dann zumindest Teile des Gebäudes nutzen“, sagte der Vereinsvorsitzende.
Die Gesamtkosten für das Projekt liegen knapp unter einer Million Euro. Den größten Anteil übernimmt die Stadt Geldern, hinzu kommen Eigenmittel des Vereins sowie Fördergelder aus einem Landesprogramm zur Struktur- und Dorfentwicklung. Im Verlauf der Bauphase kam es zu Mehrkosten, vor allem im Bereich der technischen Gebäudeausstattung. „Die Preisentwicklungen waren so nicht absehbar“, erklärte Winkler.
Unabhängig vom Neubau werden die bestehenden Umkleiden und der bisherige Besprechungsraum weiterhin benötigt und sollen perspektivisch modernisiert werden. Begleitend zum Bauprojekt plant der Verein zudem eine Sponsorenlösung. In Form einer Tafel oder Wand sollen Unterstützer des Neubaus sichtbar gewürdigt werden. „Das Interesse ist bereits da“, so Winkler, „die konkrete Ausgestaltung stellen wir aber noch vor.“
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: