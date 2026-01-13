Vernum feiert Richtfest fürs Vereinsheim

Die Platzanlage von GW Vernum wird modernisiert. – Foto: Joel Podlesny

Vertreter aus Politik, Verwaltung, Ortschaften sowie aus dem Vereinsumfeld nutzten die Gelegenheit, sich vor Ort ein Bild vom aktuellen Stand zu machen: Auf der Baustelle des Vereinsheims von Grün-Weiß Vernum wurde Richtfest gefeiert. „Man sieht jetzt sehr deutlich, dass hier etwas Dauerhaftes für den Sport und das Dorf entsteht“, sagte Bürgermeister Sven Kaiser.

Die Maßnahme verläuft nach Angaben der Projektverantwortlichen bislang weitgehend im vorgesehenen Zeitrahmen. Der Rohbau ist abgeschlossen, die Fenster sind eingesetzt, auch die Dacharbeiten sind größtenteils erledigt. „Damit sind wir in einer Phase angekommen, in der es nun vor allem um den Innenausbau geht“, erläuterte der Vereinsvorsitzende Reinhard Winkler. Aktuell konzentrieren sich die Arbeiten auf den Trockenbau sowie auf die Installation der Heizungs-, Sanitär- und Lüftungstechnik. In den kommenden Tagen sollen zusätzlich die Elektroarbeiten starten. Parallel dazu laufen die Ausschreibungen für weitere Gewerke wie Putz- und Estricharbeiten. „Es geht Schritt für Schritt voran“, so Winkler. Das neue Vereinsgebäude verfügt über eine Nutzfläche von rund 270 Quadratmetern. Ein zentraler Bestandteil ist ein zum Sportplatz gelegener und großzügig geplanter Gemeinschaftsraum, der etwa die Hälfte der Fläche einnimmt. Darüber hinaus entstehen vier moderne Umkleidekabinen mit eigenen Dusch- und Sanitärbereichen sowie eine separate Kabine für Schiedsrichter.