„Vermittler“ Thoma schießt scharf gegen den Jordanier: „Hat Ismaik einen Heilerkomplex?“

München – Fast hätte man am vergangenen Wochenende vergessen können, dass ein Investoren-Chaos besonderem Ausmaßes den TSV 1860 beschäftigt. Klar, die Fahne mit dem durchgestrichenen Konterfei Hasan Ismaiks wehte auch in Essen wieder. Doch ansonsten dominierten die sportlichen Themen, eine wohltuende Abwechslung für viele schwer genervte Löwen-Anhänger.

Spätestens am Montagmorgen dann war‘s aber wieder vorbei mit der Ruhe. Matthias Thoma, laut eigener Aussage Vermittler beim geplatzten Investoren-Deal, meldete sich zu Wort.

Der Auslöser: Vergangene Woche hatte Ismaik bei einem Treffen mit unserer Zeitung gepoltert: „Ich fordere diesen Herrn Thoma jetzt auf: Zeigen sie sich! Wer sind Sie? Ein Schauspieler? Wurden Sie angeheuert? Und wenn ja, von wem?“ Aussagen, die nicht ohne Echo blieben.

Thoma konterte nun im „kicker“: „Es stellt sich die Frage, ob es mit seinem Publicity Stunt auf Instagram um mehr ging als nur den Zahlungstermin. Vielleicht hat er eine Art Heilerkomplex oder im Zuge der Verhandlungen hat seine Seite sehr detailliert gelernt, wie wir das Ganze verwandelt hätten, nämlich in eine profitable Gesellschaft. Und er will es nun doch selbst machen, braucht aber einen Sündenbock, um seine Rolle zu rechtfertigen.“

„Er hat keinen finanziellen Schaden erlitten.“

Matthias Thoma über Schadenersatzforderungen von Hasan Ismaik.

Ismaik betonte zuletzt bei seinem Besuch in München, im Zuge des geplatzten Deals Schadensersatzforderungen zu prüfen. Zum Unverständnis Thomas, der eine eigene Sichtweise auf die Dinge hat.

„Er hat keinen finanziellen Schaden erlitten. Momentan hat er in seinen Büchern einen Kredit an den TSV von rund 55 Mio. plus Zinsen stehen und seine Anteile. Hätte er verkauft, hätte er einen Verlust abschreiben müssen. Der Nichtverkauf hat ihn vor der Realisierung dieser Verluste bewahrt.“ Das nächste unrühmliche Investoren-Kapitel ist geschrieben. Gewiss nicht das Letzte. (mbu)