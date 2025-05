Vermeintlicher Matchball für Bammental

Theoretisch kann jeder letzten Vier in der Tabelle noch die Relegation erreichen. Realistisch betrachtet ist jedoch der FC Bammental der heißeste Kandidat dafür, da er das angenehmste Restprogramm und gleichzeitig die beste Ausgangsposition besitzt. Ein Sieg am Sonntag gegen die SG Heidelberg-Kirchheim könnte bei einem optimalen Verlauf bereits für Rang 13 genügen.

Pünktlich zum Endspurt, der um bis zu zwei Relegationsspiele verlängert werden könnte, füllt sich der Bammentaler Kader. Die neuesten Trainingsrückkehrer und gleichzeitigen Optionen für Sonntag heißen Fabio Egner-Walter und Thomas Mleczko.

Wie lang ist der letzte Strohhalm?

"Das ist von so vielen Faktoren abhängig, das kann ich nicht in einer Prozentangabe ausdrücken", sagt Benjamin Schneider. Eines weiß der Sportliche Leiter des VfB St.Leon aber ganz sicher: "Wenn wir uns die komplette Runde über so wie in den vergangenen Wochen präsentiert hätten, hätten wir mit dem Abstieg überhaupt nichts zu tun gehabt."

Nun geht der Aufsteiger mit zwei Punkten Rückstand auf die Relegation in die beiden verbleibenden Spieltage und wird vermutlich sechs Punkte gegen den FC-Astoria Walldorf II am Sonntag (Anpfiff, 17 Uhr) und die Woche darauf beim 1.FC Bruchsal benötigen. Nüchtern betrachtet eine Unmögliche Mission. "Wenn wir nicht punkten, bringt alles andere sowieso nichts", will sich Schneider gar nicht erst mit den Konkurrenten aus Bammental und Türkspor Mosbach beschäftigen.

Es deutet vieles darauf hin, dass der ASC Neuenheim den Gang in die Landesliga antreten muss. Wenn die Anatomen ihr Heimspiel gegen den wiedererstarkten FV Fortuna Heddesheim verlieren (Anpfiff, 17 Uhr), wäre der Abstieg am Sonntagabend Fakt.