Vermeintlich stärker

Co-Kapitän Silas Schnabel (r.) und der VfB Eppingen wollen diese Runde den nächsten Schritt nach oben machen. – Foto: Berthold Gebhard

Es war schon ganz gut, was die Verbandsliga-Fußballer des VfB Eppingen vergangene Runde mit vier erreicht haben, es geht aber auch besser. Hier setzt David Pfeiffer an. "Unterm Strich sind wir vermeintlich einen Tick stärker besetzt, sowohl in der Spitze als auch in der Breite", sagt der VfB-Trainer.

Ausgeglichen ist der neue Kader aber zweifelsohne. Junge, entwicklungsfähige Talente wie Dino Corajevic, Torhüter Nick Blabusch oder Farid Hazrati auf der einen, routinierte Kicker wie Kapitän Marc Zengerle, Florian Kradija oder Neuzugang Mattia Trianni, auf der anderen Seite.

Mit dieser Mischung sind die Fachwerkstädter einer der Mitfavoriten in der Verbandsliga. Und mit dieser Aussage lehnt man sich vor Rundenbeginn sicher nicht zu weit aus dem Fenster, schließlich kommt aus der Oberliga kein Absteiger runter, mit dem 1.FC Mühlhausen ist die Ausnahmemannschaft der Vorsaison eine Liga höher, GU-Türk. SV Pforzheim hat bekanntlich kurz vor Rundenende zurückgezogen und beim FV Fortuna Heddesheim gab es einen großen Umbruch.

Dazu gesellen sich weitere spannende Neuzugänge. Alperen Yilmaz und Mikail Arslanoglu wechseln nur den Verein, aber nicht die Anlage. Beide kommen von Türkspor Eppingen und gehörten dort zum Landesliga-Stamm. Gleich drei ehemalige VfB-ler sind Binak Elshanaj, Torhüter Akar Akin sowie Alessandro Sautter, der sich mit 27 Jahren im besten Fußballeralter befindet. Komplettiert wird das Ganze durch Selim Sayan, der von der U19 des FC-Astoria Walldorf kommt und über großes offensives Potenzial verfügt.

Das haben die Eppinger alles zur Kenntnis genommen und sind sie deshalb vielleicht noch einen Tick fokussierter geworden. "In meiner Wahrnehmung haben wir da auch ein Wörtchen mitzureden", sagt Pfeiffer. Seine eigenen Ziele sind gewohnt ehrgeizig: "Ich will 60 Punkte holen." Die Punktzahl ist daher für ihn, "auch erst einmal wichtiger als die Platzierung."

Bei 15 Teams und somit 28 Spieltagen bedeutet das einen Schnitt über zwei Punkten pro Partie. Das ist eine Ausbeute, die bei einem relativ normalen Saisonverlauf mindestens für Rang drei, wenn nicht sogar für mehr reichen sollte. Gerade wenn es eine ausgeglichene Spitzengruppe geben sollte, wovon 2026/27 auszugehen ist.

Neben Eppingen ist zuerst der 1.FC Bruchsal zu nennen. Zweimal hintereinander wurde der FCB Vizemeister und die Zusammensetzung der Mannschaft lässt für die neue Saison keinen Leistungseinbruch erwarten. Der SV Spielberg ist ebenso zu nennen, alleine die Rückkehr von Fabian Geckle garantiert 20, wenn nicht sogar 30 Saisontreffer. Weitere Kandidaten sollten der FC-Astoria Walldorf II und die DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal sein. "Mit den Kaderbewegungen habe ich mich nicht im Detail beschäftigt, aber mit Bruchsal ist sicher ganz stark zu rechnen", so Pfeiffer.

Doch genug zur Konkurrenz, der Fokus liegt auf der eigenen Leistungsfähigkeit und dabei steht ein Aspekt ganz weit oben auf der Prioritätenliste für die Sommervorbereitung. "Wir hatten in der Offensive zu wenig Durchschlagskraft", sagt der VfB-Coach, der vor dem Start in die dritte Saison seiner zweiten Amtszeit in Eppingen steht. Dabei können, "die Spieler, die zu uns gekommen sind, helfen."

Inhaltlich vertraut er in den Grundzügen auf die vergangenen Vorbereitungsphasen. Am 11. Juli veranstaltet der Verein zum dritten Mal sein Hugo-Koch-Gedächtnisturnier, das so prominent wie noch nie besetzt sein wird. Neben dem Oberligisten 1.CfR Pforzheim und dem Verbandsligisten FC-Astoria Walldorf II, sticht die Teilnahme des Regionalligisten SV Sandhausen heraus. Die einzelnen Partien sind auf jeweils zwei mal 30 Minuten angesetzt, den Auftakt macht der VfB gegen Sandhausen um 13 Uhr. Laut Pfeiffer, "will der Verein das Turnier etablieren und Jahr für Jahr zu einem festen Termin machen." Danach folgt bereits die erste Pokalrunde und wenn es in die Zweite gehen sollte, würde diese im Rahmen des Trainingswochenende am 25. und 26. Juli steigen.

Zuallererst steht am Samstag um 10 Uhr jedoch der offizielle Vorbereitungsstart an. Individuelle Pläne und erste Athletikeinheiten auf dem Platz gibt es bereits seit zwei Wochen. Ein "Soft-Opening" sozusagen, ehe es mit der nötigen Grundfitness ab sofort an die Feinheiten geht. Was die Spieler in diesem Zusammenhang freuen dürfte – es scheint viel Torabschluss auf dem Plan zu stehen.