Vermeidbares "Aus" bei Futsal-Meisterschaften

Die Vorrunde der Futsal-Hallenkreismeisterschaften in der Rottenburger Labertalhalle brachten der Vertretung des Bezirksligisten TSV Langquaid ein frühes Aus. Das siebenköpfige Team um Routinier Christoph Stich trennte sich im ersten Spiel vom Kreisklassisten SV Landshut-Münchnerau 1:1. Dennis Kandsperger hatte die Weiß-Blauen in der 8. Minute mit 1:0 in Führung gebracht, die Top-Torjäger Tobias Kainz (7 Turnier-Tore) nahezu postwendend egalisierte. In der zweiten Begegnung gegen den Kreisligisten SV Ettenkofen mussten die TSVler erst den hartnäckigen Widerstand brechen, um dann mit drei Toren ab Minute zehn durch Christoph Stich, Dennis Kandsperger und Jonas Brunner noch einen klaren 3:0-Erfolg zu verzeichnen. Im letzten Spiel gegen den A-Klassisten TSV Herrngiersdorf hätte ein Remis gereicht, um in die Vorschlussrunde einzuziehen. Doch dem Gegner genügte ein Kontertreffer aus der 4. Minute durch Sebastian Wagner zum Sieg, da die Langquaider ihre spielerische Überlegenheit und eine Vielzahl von Torchancen nicht in Treffer ummünzen konnten. Fehlende Effektivität, mehrmals Pfosten und Latte und ein hervorragender Torwart Simon Lindinger standen dem Ausgleich im Wege. Aufgrund des direkten Vergleichs standen die Herrngiersdorfer im Halbfinale. Im Endspiel behielt der SV Landshut-Münchnerau deutlich mit 4:0 die Oberhand gegen den SV Puttenhausen und qualifizierte sich zusammen mit seinem Finalgegner für die Endrunde Niederbayern-West am Samstag, 10. Januar, in der Dreifachturnhalle Höll-Ost in Dingolfing.