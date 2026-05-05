Vermeidbare Standard-Gegentore kosten TSV Punkte von Kristoffer Koch · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: TSV Immenhausen

Die Grün-Weißen waren zu Gast bei der SGHU in Hombressen. Die TSV erwischte einen guten und aufgeweckten Start in die Partie, muss sich am Ende aber insbesondere aufgrund von vermeidbaren Gegentoren und vermeidbaren Strafstößen geschlagen geben.

Bereits nach fünf Minuten traf Steffen Meywirth gegen seinen Ex-Verein zur frühen Immenhäuser Führung. Nach einem Zuspiel von Marcel Hausmann wurde er im Strafraum freigespielt und schob den Ball souverän am Torwart vorbei ins Netz.

Die Freude währte jedoch nicht lange: In der 17. Minute lief Merdian Jusufoski frei auf das Tor zu. Colin Schöps konnte ihn zwar noch einholen, stoppte ihn im Strafraum jedoch regelwidrig. Den fälligen Elfmeter verwandelte Tobias Mirwald zum 1:1-Ausgleich. Nur vier Minuten später folgte der Doppelschlag: Nach einer Ecke verschätzte sich Keeper Andy Rehrmann und sprang unter dem Ball hindurch. In der Defensive fühlte sich niemand für Mirwald zuständig, der am langen Pfosten völlig frei stand und zum 2:1 für die Gastgeber einschob.