Vermeidbare Standard-Gegentore kosten TSV Punkte

Die Grün-Weißen waren zu Gast bei der SGHU in Hombressen. Die TSV erwischte einen guten und aufgeweckten Start in die Partie, muss sich am Ende aber insbesondere aufgrund von vermeidbaren Gegentoren und vermeidbaren Strafstößen geschlagen geben.
Bereits nach fünf Minuten traf Steffen Meywirth gegen seinen Ex-Verein zur frühen Immenhäuser Führung. Nach einem Zuspiel von Marcel Hausmann wurde er im Strafraum freigespielt und schob den Ball souverän am Torwart vorbei ins Netz.
Die Freude währte jedoch nicht lange: In der 17. Minute lief Merdian Jusufoski frei auf das Tor zu. Colin Schöps konnte ihn zwar noch einholen, stoppte ihn im Strafraum jedoch regelwidrig. Den fälligen Elfmeter verwandelte Tobias Mirwald zum 1:1-Ausgleich.
Nur vier Minuten später folgte der Doppelschlag: Nach einer Ecke verschätzte sich Keeper Andy Rehrmann und sprang unter dem Ball hindurch. In der Defensive fühlte sich niemand für Mirwald zuständig, der am langen Pfosten völlig frei stand und zum 2:1 für die Gastgeber einschob.
In der Folge verlor die Partie deutlich an Tempo. Viele Fehler auf beiden Seiten, kaum Torchancen und wenig Spielfluss prägten das Geschehen – ein Bild, das sich auch in der zweiten Halbzeit fortsetzte.
Nach rund einer Stunde gelang der TSV jedoch der Ausgleich: Ein Rückpass auf Torwart Ben Kramer versprang über dessen Fuß, Nasim Ghasemi reagierte am schnellsten und schob zum 2:2 ein.
Doch das Spielglück wendete sich erneut. In der 83. Minute verursachte ausgerechnet Ghasemi einen weiteren Strafstoß für die SGHU, als er Jonah Winter im Strafraum in die Beine trat. Wieder übernahm Mirwald die Verantwortung und verwandelte sicher zur erneuten Führung für die SGHU.
In der Schlussphase bäumte sich die TSV noch einmal auf, doch die SGHU verteidigte leidenschaftlich und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.
Aufstellung TSV Immenhausen II:
Andy Rehrmann, Mert Ongun (46‘ Rene Döring), Ivan Montero Rodriguez (76‘ Tobias Schroeder), Colin Schöps, David Golek, Pascal Kopp, Nico Rottstädt (86‘ Luca Marinho da Costa), Nasim Ghasemi, Steffen Meywirth, Marcel Hausmann, Lee Cassatt (46‘ Niels Krüger)
Trainer: Pascal Göhl
Tore:
0:1 Steffen Meywirth (5‘ – Vorlage Marcel Hausmann)
1:1 Tobias Mirwald (17‘ – Foulelfmeter)
2:1 Tobias Mirwald (21‘)
2:2 Nasim Ghasemi (59‘)
3:2 Tobias Mirwald (83‘ – Foulelfmeter)