Vermeidbare Niederlage in Königschaffhausen

Die Zuschauer erlebten eine intensive und lebhafte erste Halbzeit mit einem hohen Tempo von beiden Seiten. Nach 5 Minuten hatten die Gäste den ersten Torversuch, als Seiboth aus 20m halbrechts abschloss und Baumann zum Hechten zwang. Kurz darauf bekam Co-Trainer Hodel ein hohes Zuspiel in den Strafraum, das Timing seines Abschlusses passte jedoch nicht. Die SG bestimmte in den ersten 15 Minuten die Partie mit sauberem und flottem Passspiel, wohingegen der TuS nur mit langen Bällen in die gegnerische Hälfte kam. Eine Riesenchance auf den Führungstreffer hatte die SG in der 20. Minute. Zunächst brachte Herter einen scharfen Freistoß von rechts, welchen Baumann nicht weit genug wegfausten konnte. Seiboth bekam am Strafraumrand die zweite Aktion, scheiterte aber um wenige Zentimeter mit seinem hopsenden Vollspannschuss. Wenig später wurde es vor dem eigenen Tor brandgefährlich, als sich Torhüter Beck mit einem Dribbling in letzter Reihe verschätzte und Strack von außerhalb des Sechzehners aufs leere Tor abschloss. Kapitän Geisert konnte den schwachen Schuss allerdings noch abfangen. Anschließend machte Beck seinen Bock wieder gut, als er nach einer flotten Kombination des TuS über links und dem Abschluss von Kohl aus 11 Metern blitzschnell das Bein langmachte und die Führung verhinderte. Bei der anschließenden Ecke war der Keeper nochmal aus kurzer Distanz zur Stelle. Das Spiel war nun ausgeglichen und beide Teams kamen immer wieder gefährlich in Richtung des gegnerischen Tores. Kurz vor der Halbzeit gab es eine knifflige Situation im Strafraum von Königschaffhausen. Nach einem 40m Ball von Franz auf Herter war dieser auf dem Weg zum Tor, als Alfter volles Risiko ging und den Stürmer zu Boden brachte. Schiri Akan ließ jedoch weiterspielen. Damit ging es torlos in die Pause.

Kurz nach Wiederbeginn fiel der Treffer des Tages. Der TuS gelang zügig über rechts in den gegnerischen Gefahrenbereich, die SG agierte hier zu passiv. Hirzler zog mit viel Tempo in den Sechzehner, wo er von Celik strafstoßwürdig gestoppt wurde. Kapitän Blust versenkte anschließend sicher. 5 Minuten später erzielten die Gäste beinahe den Ausgleich. Hodel arbeitete sich hier stark in den Sechzehner und schloss mit dem linken Fuß ab, Baumann parierte glänzend mit dem Fuß, den zweiten Ball knallte Herter drüber. In der Folge nahm die Qualität der Partie deutlich ab, es gab etliche Unterbrechungen und die Akteure beschäftigten sich mehr untereinander, als mit dem Spiel. Kurz vor dem Ende gab es für die SG nochmal eine Riesenchance auf den Ausgleich. Winnewisser führte eine Ecke schnell aus und drosch diese auf den kurzen Pfosten. Baumann lag schon am Boden, als der Ball vor Junkers Füße fiel, der das Spielgerät jedoch in den Himmel jagte. Mit etwas mehr Glück und Vermögen wäre in dieser Begegnung definitiv ein Punkt drin gewesen, allerdings hatte Königschaffhausen auch Möglichkeiten auf weitere Treffer. Somit wurde der gute Lauf der letzten Wochen erst einmal unterbrochen. Nun gilt es, diesen im kommenden Heimspiel gegen den SC Holzhausen wieder aufzunehmen.