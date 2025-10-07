Vermeidbare Niederlage

So entwickelte sich von Beginn an ein munteres Spielchen, wobei beide Mannschaften offensiv ausgerichtet waren und mit einem ähnlichen Spielssystem zum Erfolg kommen wollten. Den ersten gefährlichen Abschluss hatten dabei die Gäste, doch strich ein gefährlicher Fernschuss knapp amm linken Pfosten vorbei. Besser machten es dann die Koseltaler in der zehnten Spielminute. Nach einem schönen Steckpass von Pascal Eckert in die Schnittstelle der Jenaer Abwehr stand Torjäger Sebstian Mai frei vor dem gegnerischen Gehäuse und verwandelte eiskalt zum 1:0. Während es die Gäste aus der Universitätsstadt in der Folge vorwiegend mit Distanzschüssen versuchten, welche aber alle knapp das VfR- Tor verfehlten, hatte der VfR in der 25. Minute durch Tom Becker die große Chance zum 2:0. Nachdem Sebastian Mai ihn schön freispielte, scheiterte er mit einem satten Schuss aufs lange Eck am Gästetorhüter. In der 31. Spielminute dann aber doch der nicht unverdiente Ausgleich, als Schott nach einem Eckball per Kopf zum 1:1 traf. Kurz vor der Pause meldete sich nochmals der VfR an, doch waren die Abschlüsse von Markus Baer und Sebastian Mai eine sichere Beute des guten Schlussmannes der Gäste. Somit ging es mit einem leistungsgerechten Unentschieden in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel wurde der Boden im Koseltaler immer tiefer und verlangte nun von beiden Mannschaften alles ab. So dauerte es bis zur 76. Spielminute zur ersten Torchance, doch diese hatte es in sich. Nach Steilpass stand ein Gästestürmer völlig frei vor VfR- Keeper Richie Steinbach, doch dieser blieb der Sieger in diesem 1 zu 1 Duell. Nun kam aber wieder der VfR. Einen starken Flachschuss von der Strafrumgrenze von Sebastian Mai konnte der Torwart der Gäste mit einer Glanzparade gerade so um den Pfosten lenken und nur eine Minute später wurde ein gefährlicher Abschluss von Tim Gössinger in letzter Sekunde geblockt. Als danach auch zwei weitere Abschlüsse nicht den Weg ins Tor fanden, rechnete alles mit einer am Ende doch gerechten Punkteteilung. Doch da wurde die Rechnung ohne die Jenenser gemacht. Nach einem Ballgewinn an der rechten Seitenlinie spielten sie sich blitzschnell durch und verwandelten drei Minuten vor Spielende im Strafraum sicher zum letztlich etwas glücklichen 1:2. Zwar warfen die Kurstädter nun nochmal alles nach vorn, aber es sollten sich keine großen Torchancen mehr ergeben. Somit endete das Spiel mit einer genauso unglücklichen, wie auch unnötigen Heimniederlage für den VfR.