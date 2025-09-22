Vermeidbare Niederlage

Im Vorspiel der Reserven musste unsere Zweite eine bitte Heimniederlage einstecken. Zwar kamen die Balzer-Buben gut ins Spiel und hätten in den Anfangsminuten direkt in Führung gehen können, doch ASC-Keeper Blettinger rettete gegen Kröbel nach schönem Diagonalball von Striebel zur Ecke (6.). Auf der Gegenseite zielte Spielertrainer Firnkes nach einer Überzahlsituation ein wenig zu weit links (11.), bevor Issa eine Zeigerumdrehung später von der schlechten Zuordnung der Auerbacher profitierte und auf 0:1 stellte. Das 0:2 besorgte Felix Schmidt mit Hilfe des Innenpfostens in Minute 25. Die TSV-Reserve steckte allerdings nicht auf und kam durch Wagner zum nächsten Abschluss, der aus der Distanz den rechten Winkel verfehlte (29.). Nach einer Wagner-Ecke von der rechten Seite setzte Bodemer einen Kopfballversuch noch links vorbei (35.), aber kurz darauf sollte die gleiche Kombination zum Erfolg führen. Wagner brachte eine weitere Ecke von rechts in die Mitte, wo Bodemer relativ blank stand und die Kugel zum Anschlusstreffer über die Linie spitzelte (37.). Nur Sekunden nach seiner Einwechslung hatte David Bossert den Ausgleich auf dem Fuß, setzte den Abschluss aber etwas zu hoch an (41.). Noch sollte es das aber nicht gewesen sein. Zunächst pfiff der junge Unparteiische einen Foulelfmeter für den ASC, den Schorer bravourös gegen Meier parierte (45.+2). Umso ärgerlicher, dass die Gäste mit ihrem nächsten Angriff noch vor dem Pausenpfiff auf 1:3 davonzogen (45.+3).

Die zweite Hälfte brauchte ein bisschen Anlaufzeit, um an Fahrt aufzunehmen. Nach knapp 20 Minuten sorgte Innenverteidiger Guthmann mit einem scharf vors Tor gezogenen Freistoß aus dem rechten Halbfeld für das erste Ausrufezeichen, doch leider war am zweiten Pfosten niemand, der den Ball hätte über die Linie drücken können. Der ASC hatte durch Hinderer die Riesenmöglichkeit zum 1:4, wobei der Ball vom Pfosten abprallte und direkt TSV-Schlussmann Schorer in die Arme fiel (71.). Die Schlussphase wurde dann recht wild, weil dem jungen Unparteiischen zunehmend die Linie entglitt. Zunächst verweigerte er einen Strafstoßpfiff für den TSV nach glasklarem Foul an Pfeifer im Sechzehner (78.). Und den Anschlusstreffer zum 2:3 durch Schraud pfiff er zurück, weil der ASC-Keeper angeblich zuvor gefoult worden war (89.). Zwischenzeitlich hätte auch Kröbel aus 14 Metern treffen können, jagte den Ball frei vor dem Gehäuse aber über die Latte (84.). So gehen die Punkte allesamt an den Gegner, wenngleich in Hälfte zwei durchaus der Wille auf den Turnaround erkennbar war.