Vermeidbare Niederlage

So., 13.11.2022, 14:30 Uhr

Ein Spiel, das in den Anfangsminuten, in denen es die SGM auch stark spielte, verloren wurde und nach zwei starken Leistungen eine Niederlage, die für uns unnötig wie ein Kropf war.

Ein überfälliger Platzverweis in Spielminute 98 der SGM änderte nichts mehr am Langenbrettacher Heimsieg.

In Halbzeit 2 verstärkte sich dieser Zustand und man betrieb viel Aufwand, um die Partie noch zu drehen. Als nacheinander die Abschlüsse von Kevin Carvalho, Maurice Dürr und Paul Neuwirth jeweils kurz vor der Linie geklärt wurden und der Schiedsrichter unserer Elf bei zumindest einer Situation einen Strafstoß verweigerte, war vielen klar, dass der Fußballgott heute nicht auf unserer Seite schien. Der Rest der zweiten Halbzeit war viel Drücken seitens des TSV ohne nennenswerten Ertrag und viel „Zeit-von-der-Uhr-nehmen“ und Lauern auf Konter auf der Gegenseite.

Man tat sich weiterhin schwer, gegen die in der ersten Viertelstunde taktisch sowie spielerisch starken Kochertäler. Nachdem sich Michael Nied gut durchsetzen konnte, markierte Maurice Dürr mit einer satten Direktabnahme das 1:1.

Die Partie begann direkt ereignisreich und nach einer unübersichtlichen Szene wurde unser Torhüter Fabian Emmerich am Kopf getroffen, und aufgrund des Folgegeschehens zeigte der Unparteiische auf den Punkt. Stettner verwandelte souverän und so viel vorab: es blieb nicht die einzige strittige Szene - eine äußerst undankbare Partie aus Schiedsrichtersicht mit vielen kniffligen Szenen.

In einer giftigen und hitzig geführten Partie verlor man unglücklich wie gleichermaßen unnötig mit 1:2 bei unserem stärksten Verfolger aus der Meister-Saison.

Nichtsdestotrotz gilt es nun die auch heute vorhandenen positiven Dinge mitzunehmen, um dann in zwei Wochen gegen den SC Amorbach sowie in drei Wochen in Lampoldshausen wieder anzugreifen und eine gute Ausgangsposition für die Rückrunde zu schaffen.

Auch 35 Minuten einfache Fahrtzeit konnten unsere Fans nicht davon abhalten, uns erneut ein Heimspiel in Langenbrettach zu bereiten und die Mannschaft lautstark zu unterstützen 💪🏽🖤🤍

Erfreulicher dagegen verlief die Partie unserer Reserve.

Beim Tabellenzweiten zeigte man eine gute Leistung und war drauf und dran am Auswärtssieg. Nach unglücklichen Gegentoren zeigte man gegen einen guten Gegner Moral und holte beim 3:3 einen verdienten Punkt.

Die ersten beiden Tore erzielte Andreas Burkert, das dritte Tor erzielte unser Rückkehrer Justin Niehage.

#forzatsv