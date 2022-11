Vermeidbare Niederlage Es ist, wie es so oft ist bei solchen Spielkonstellationen.

Dabei begann das Spiel sehr vielversprechend für die VfB´ler. Von Beginn an hatte man das Spiel im Griff auf dem kleinen Kunstrasenplatz am Hammergrund. Gleich in der ersten Minute hatte man auch schon den Torschrei auf den Lippen, als Fauer einen Diagonalball über die Ilmenauer Abwehr Richtung Tor mitnahm, der Schuss jedoch am Tor vorbeiging. Die erste Ecke sollte noch keinen Erfolg bringen. Im weiteren Spielverlauf änderte sich das Bild auch erstmal nicht, Ilmenau hatte sichtlich Probleme, gegen eine Apoldaer Mannschaft, von der man spürte, dass sie hier was mitnehmen wollen. So gab es auch in den ersten 25 Minuten vier Ecken für den VfB und die Fünfte sollte dann endlich den Weg ins Tor finden. Weilepp stieg am höchsten und nickte zu diesem Zeitpunkt nicht unverdienten 1:0 aus Sicht der Gäste ein.(18.)

Von den Ilmenauern kam bis dato nicht viel, außer ein paar lange Bälle, die aber zumeist von der Gästeabwehr geklärt werden konnte. Der erste Schuss auf das Tor von Adamiuc war dann aber auch gleich drinnen. Ein Ballverlust im Spielaufbau der Gäste landete kurz vor dem Strafraum bei Wolfenstetter, der fasste sich ein Herz, zog ab und der Ball landete unhaltbar im rechten unteren Eck. (24.) Eine Initialzündung für die Ilmenauer Mannschaft, den der Ausgleich sichtlich gut tat für das eigene Befinden. Fortan war das Spiel ausgeglichener, obwohl die besseren Chancen in der ersten Halbzeit noch auf Konto des VfB gehen. Nach einer Ecke der Ilmenauer konterte der VfB blitzschnell, Fauer bediente Döpel, dessen Abschluss jedoch nicht das erhoffte Ziel fand. (32.) Kurz darauf war Bismark in guter Schussposition, entschied sich jedoch für den Querpass, anstatt ihn selbst zu machen (36.) und auch Fauer lief nochmal auf das Tor der Ilmenauer und scheiterte am Schlussmann.

Die zweite Halbzeit begann auf beiden Seiten sehr zerfahren. Viele Zweikämpfe im Mittelfeld prägten jetzt das Spiel. Der VfB ging mehr Risiko und wollte auf das 1:2 drängen, dies ermöglichte den Ilmenauern jetzt mehr Kontermöglichkeiten. Durch eine Lücke zwischen den Innenverteidigern mogelte sich ein Angreifer der Germania durch, wurde mustergültig bedient und scheiterte alleinstehend vor dem stark parierenden Adamiuc. (58.)

Wenig später war es erneut ein Fehler im Spielaufbau, der den Führungstreffer der Hausherren ermöglichte. Diallo stand plötzlich alleine vor dem VfB Tor, täuschte einen Querpass an und vollendete selbst ins kurze Eck. (65.)