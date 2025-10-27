Vermeidbare Heimniederlage gegen den SSV!

Das Spiel gegen den SSV entwickelte sich in den ersten Minuten eher abwartend von beiden Mannschaften geführt. In der 11.Minute wurde es zum ersten Mal gefährlich, als Weisensees Querpass vor das Aalener Tor von Baumann nur knapp verfehlt wurde. Auf der anderen Seite fiel eine verunglückte Flanke auf die Latte und wurde so fast zum Torerfolg. In der 35.Minute gab es dann Strafstoß für unsere Mannschaft nach Foul an Weisensee. Viehöfer verwandelte sicher zur Führung. Leider gab diese Führung keinen Rückenwind, denn man konnte in den nächsten Minuten dem SSV, der jetzt mehr nach vorne machte, kaum Paroli bieten. Viel zu viele Ballverluste, verlorene Zweikämpfe und unnötige Fouls ließen das Spiel kippen. Der Ausgleich mit dem Halbzeitpfiff war dann zwar unglücklich, aber irgendwo auch folgerichtig. Nach dem Seitenwechsel kam unsere Mannschaft gut in Halbzeit zwei und hatte über die rechte Seite auch die ein oder andere Chance. Die Kopfbälle und Ilg und Weisensee waren dabei sicher die besten Möglichkeiten zur erneuten Führung. Wie aus dem Nichts kam der SSV dann in der 72.Minute nach einem gut getimeten Vertikalpass in eine der Schnittstellen der Verteidigung zum 1:2 durch Sefa Yilmaz. Nur zwei Minuten später fiel nach Fehler im Spielaufbau auch noch das 1:3. Über die linke Seite blockte man zwar mehrere Einschussversuche, doch beim letzten Nachsetzen ging der Ball erneut zum SSV-Spieler, der den Ball zum mitgelaufenen Mayungu querlegte. Zu allem Überfluss musste Luis Löffelad für sein hartes Einsteigen in der 84.Minute auch noch vom Feld. Ein Lattenschuss von Blank war dann die beste Aktion in den letzten 10 Minuten, am Ergebnis änderte es jedenfalls nichts mehr.