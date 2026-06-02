Vermeidbare Heimniederlage für VfR 2

– Foto: Pierre Schmidt

1:0 (51.) Ayman Balakhir (Erich Sautner)

1:1 (68.) Elias Alper

1:2 (72.) Elias Alper

1:3 (75.) Jakob Calvin

2:3 (94.) David Hasenauer (Ibrahim Mutlu)

Aufstellung des VfR Hausen II:

Kiefl 26 – Wiesler 5 (83. Badalli 13), Sautner 8 (76. Bozkurt), Boz 11 (63. Hasenauer), Suwareh 16, Ablaß 17, Soumahoro 19 (83. Mutlu 10), Adali 20, Balakhir 21, Tidjani 30 (55. Bougtib 31), Gladrow 44 (C).

Dieser Spielverlust gegen den Tabellendritten ...

... war absolut vermeidbar (!!!)

Beim Gast aus Freiburg war sicherlich ein gutes Motto: „Jugend forscht“. Nicht weniger als vier A-Juniorenspieler standen in der Startaufstellung.

Im ersten Spieldrittel merkte man den beiden Teams an, dass es um sehr viel ging. Zurückhaltung und Nervosität prägten die Aktionen Richtung gegnerisches Tor.

Nur der VfR hatte eine Top-Chance. Eine Flanke von der rechten Seite durch Hannes Ablaß setzte Souleymane Soumahoro freistehend per Kopfballaufsetzer haarscharf rechts vorbei (15.).

In der 40. Minute vergab Ayman Balakhir gut positioniert aus 11 Metern, sein Schuss war zu schwach.

Kurz vor der Pause war PTSV Jahn dann drin in der Partie. Minute 41: Der 18-jährige Diallo Daouda stand mutterseelenallein vor VfR-Keeper Elias Kiefl, doch er schob die Kugel ganz knapp rechts unten vorbei. Fast mit dem Halbzeitpfiff (46.) musste Eli einen guten Schuss von Alexander Dücker entschärfen.

10 Minuten nach dem Wechsel folgte die beste Phase der Möhlinkicker.

Die wichtige 1:0-Führung (51.) erzielte Ayman Balakhir nach einer ganz starken Vorarbeit von Coach Erich Sautner. Den Ball „saugte“ er aus der Luft an und chippte ihn zu Ayman, der nur noch vollenden musste. Direkt danach wurde das nötige 2:0 leider zweimal verschenkt.

In der 54. Spielminute spielte Batuhan Boz einen schönen Ball auf Erich Sautner, dessen gute Flanke ließ Ablie Suwareh ungenutzt.

Drei Zeigerumdrehungen später (57.) rutschte Ayman Balakhir mit der Kugel völlig frei am linken Pfosten vorbei.

Das rächte sich, denn das Team um Kapitän Fabian Kunitzky zog das Match mit zehn bärenstarken Minuten komplett auf seine Seite, während Team 2 nur in der Zuschauerrolle war.

Das 1:1 (68.) erzielte Elias Alper mit einem Schuss in das linke untere Eck.

In der 72. Minute traf erneut Elias Alper mit einem Chip zum 1:2 in die rechte Ecke.

Eine Minute später (73.) gab es eine große Doppelchance für PTSV Jahn. Erst klärte Elias Kiefl, dann rettete Kapitän Nick Gladrow per Kopfball.

Wiederum zwei Minuten danach (75.) fiel doch das 1:3 nach einem perfekt gespielten Doppelpass, erzielt von Jakob Calvin.

Weitere 60 Sekunden später (76.) parierte Elias Kiefl überragend im Eins-gegen-eins-Duell mit Konstantin Kölle.

So blieb Team 2 noch im Spiel und versuchte schnellstens, den Anschluss zu erzielen. Trotz aller Bemühungen kam dieser, aber leider zu spät. In der 94. Minute fiel das 2:3, das zwei „Joker“ herausspielten. Ibrahim Mutlu auf David Hasenauer, der den Pass veredelte.

Direkt danach erfolgte der Schlusspfiff von Markus Unfried (SV Au/Wittnau), der das Match unaufgeregt und souverän leitete.

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)