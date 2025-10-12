Vermeidbare Auswärtsniederlage der Briesker Knappen

Die Gäste erwischten einen schwierigen Start mit unnötigen Ballverlusten. Im eigenen Spiel bekamen die Briesker keine Ruhe rein und sahen sich des öfteren langen Bällen der Eisenhüttenstädter gegenüber. Eine erste Chance ergab sich durch Schulze in der 20. Minute nach Pass von Wittig. Die nicht unverdiente Führung gelang der Heimmannschaft in der 27. Minute durch einen langen Ball hinter die Kette, den Seliger an Ehrlich vorbei ins ins Tor schob. Mit viel Glück für die Gäste ging es nur mit einem 1:0 in die Pause … nach einer Halbzeit zum Vergessen.



In der Halbzeit wurden diverse Änderungen vorgenommen, die in den ersten 10 Minuten der zweiten Hälfte auch umgesetzt wurden. Allerdings verfielen die Knappen erneut in Lethargie. In der 68. Minute war es erneut Seliger, der nach unnötigem Ballverlust der Briesker die Führung der Hausherren ausbaute. Die Gäste setzten nun alles auf eine Karte und konnten erst in der Nachspielzeit per Elfmeter durch Knoppik verkürzen. Grünberg zerstörte mit einem Schuss von der Mittellinie die letzten Hoffnungen der Knappen auf zumindest noch einen Auswärtspunkt.